“Ele nunca deixa de nos surpreender” – Berterame destaca a maestria de Suárez no Inter Miami
Berterame tem muito a provar
Berterame chega do Rayados como um artilheiro comprovado e favorito dos torcedores, mas no sul da Flórida ele se junta a um vestiário repleto de ícones globais e líderes consagrados. O desafio, ele admite, é provar que tem seu lugar.
“Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Luis Suárez são jogadores de enorme prestígio que elevam você coletiva e individualmente”, disse Berterame no sábado. “E especialmente Suárez, já que jogo ao lado dele como camisa 9. Vou aproveitar isso ao máximo.”
“Ele nunca para de nos surpreender”
Embora Berterame deva liderar o ataque nesta temporada, ele sabe que divide a posição com um dos atacantes mais talentosos de sua geração. O currículo de Suárez, que inclui Liverpool, Ajax, Barcelona e a seleção uruguaia, fala por si.
“Eu o assisti por anos na televisão, todos aqueles jogos e gols no Barcelona e em todos os lugares onde ele jogou”, disse Berterame. “Eu também o vi aqui em Miami, e ele nunca para de nos surpreender. Agora que estou ao lado dele todos os dias nos treinos, tento aprender o melhor dele, seu primeiro toque, seu finalização e sua paciência dentro da área. Isso é inestimável.”
“Em muitos aspectos, ainda me sinto argentino.”
Olhando para o futuro, Berterame também está focado em sua carreira internacional. Depois de escolher representar o México, espera-se que ele faça parte dos planos da seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2026.
Ainda assim, ele reconhece a mistura de identidades que o moldam. Com vários companheiros argentinos no vestiário do Miami, Berterame disse que se sente conectado aos dois lados de sua trajetória no futebol.
“Em Monterrey, eu tinha alguns companheiros argentinos e, de muitas maneiras, ainda me sinto argentino por causa dessa mentalidade tranquila”, disse ele. “Aqui, estou cercado por argentinos, mas também me sinto mexicano. Isso faz parte de quem eu sou.”
O que vem a seguir?
O Herons tentará se recuperar após uma derrota humilhante na primeira defesa do título da MLS Cup, quando viajar para enfrentar o Orlando City no domingo, na segunda semana. As duas equipes se enfrentaram 18 vezes em todas as competições, com o Orlando levando uma ligeira vantagem: sete vitórias contra seis do Miami, com cinco empates.
