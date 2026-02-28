“Ele nunca deixa de nos surpreender” – Berterame destaca a maestria de Suárez no Inter Miami

Embora Berterame deva liderar o ataque nesta temporada, ele sabe que divide a posição com um dos atacantes mais talentosos de sua geração. O currículo de Suárez, que inclui Liverpool, Ajax, Barcelona e a seleção uruguaia, fala por si.

“Eu o assisti por anos na televisão, todos aqueles jogos e gols no Barcelona e em todos os lugares onde ele jogou”, disse Berterame. “Eu também o vi aqui em Miami, e ele nunca para de nos surpreender. Agora que estou ao lado dele todos os dias nos treinos, tento aprender o melhor dele, seu primeiro toque, seu finalização e sua paciência dentro da área. Isso é inestimável.”