Ele não para! Recordista, Kazuyoshi Miura encontra novo clube para jogar aos 59 anos
Uma paixão que se recusa a acabar
Miura garante que o amor pelo futebol segue sendo o combustível que o move. Às vésperas do que será sua 41ª temporada como jogador profissional, o veterano deixou claro que a chama continua acesa.
“Minha paixão pelo futebol não mudou, independentemente da idade”, afirmou. “Sou muito grato por receber essa oportunidade. Prometo jogar com tudo o que tenho para contribuir. Vamos fazer história juntos!”
Apelidado de “King Kazu” em seu país, Miura começou sua trajetória longe do Japão. Ele iniciou a carreira profissional no Santos, em 1986, mergulhando na cultura do futebol brasileiro em uma época em que poucos japoneses se aventuravam no exterior. Depois, defendeu clubes na Itália, Croácia e Austrália, construindo um currículo internacional muito antes de esse caminho se tornar comum para jogadores asiáticos.
Recentes lutas e determinação renovada
Desde 2005, Miura tem vínculo com o Yokohama FC, embora a maior parte desse período tenha sido passada em empréstimos. A ida ao Fukushima United é o quarto empréstimo desde 2022. Na última temporada, ele atuou pelo Atlético Suzuka, da quarta divisão, mas teve poucos minutos em campo: foram sete partidas, somando apenas 69 minutos, sem marcar gols.
O legado pela seleção japonesa
Miura marcou 55 gols em 89 jogos pela seleção do Japão, consolidando-se como um dos nomes mais emblemáticos da história do futebol do país. Sua última convocação foi em 2000, dois anos depois de ficar fora da lista para a primeira Copa do Mundo disputada pelo Japão. Desde então, ele ainda representou a seleção no futsal, com seis partidas, paralelamente à longa carreira em clubes.
Um novo começo aos 59 anos
Contratempos nunca foram suficientes para fazê-lo desistir. Após a queda para ligas regionais no Japão, Miura falou sobre estar pronto para “encarar um novo desafio”, postura que novamente orienta sua decisão. O Fukushima United, que terminou a última temporada da terceira divisão em 10º lugar entre 20 equipes, surge como um novo ambiente e mais um capítulo na trajetória do eterno King Kazu.