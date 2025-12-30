Ele não para! Recordista, Kazuyoshi Miura encontra novo clube para jogar aos 59 anos

Miura garante que o amor pelo futebol segue sendo o combustível que o move. Às vésperas do que será sua 41ª temporada como jogador profissional, o veterano deixou claro que a chama continua acesa.

“Minha paixão pelo futebol não mudou, independentemente da idade”, afirmou. “Sou muito grato por receber essa oportunidade. Prometo jogar com tudo o que tenho para contribuir. Vamos fazer história juntos!”

Apelidado de “King Kazu” em seu país, Miura começou sua trajetória longe do Japão. Ele iniciou a carreira profissional no Santos, em 1986, mergulhando na cultura do futebol brasileiro em uma época em que poucos japoneses se aventuravam no exterior. Depois, defendeu clubes na Itália, Croácia e Austrália, construindo um currículo internacional muito antes de esse caminho se tornar comum para jogadores asiáticos.