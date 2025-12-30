+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ele não para! Recordista, Kazuyoshi Miura encontra novo clube para jogar aos 59 anos

Lenda do futebol japonês, Kazuyoshi Miura, que completará 59 anos em fevereiro, acertou um empréstimo de seis meses com o Fukushima United, ampliando uma carreira profissional que já entra em uma impressionante quinta década. O acordo permite que Miura volte a atuar na J.League, que reúne as três principais divisões do Japão, pela primeira vez em cinco anos.

  • Uma paixão que se recusa a acabar

    Miura garante que o amor pelo futebol segue sendo o combustível que o move. Às vésperas do que será sua 41ª temporada como jogador profissional, o veterano deixou claro que a chama continua acesa.

    “Minha paixão pelo futebol não mudou, independentemente da idade”, afirmou. “Sou muito grato por receber essa oportunidade. Prometo jogar com tudo o que tenho para contribuir. Vamos fazer história juntos!”

    Apelidado de “King Kazu” em seu país, Miura começou sua trajetória longe do Japão. Ele iniciou a carreira profissional no Santos, em 1986, mergulhando na cultura do futebol brasileiro em uma época em que poucos japoneses se aventuravam no exterior. Depois, defendeu clubes na Itália, Croácia e Austrália, construindo um currículo internacional muito antes de esse caminho se tornar comum para jogadores asiáticos.

    Recentes lutas e determinação renovada

    Desde 2005, Miura tem vínculo com o Yokohama FC, embora a maior parte desse período tenha sido passada em empréstimos. A ida ao Fukushima United é o quarto empréstimo desde 2022. Na última temporada, ele atuou pelo Atlético Suzuka, da quarta divisão, mas teve poucos minutos em campo: foram sete partidas, somando apenas 69 minutos, sem marcar gols.

  • O legado pela seleção japonesa

    Miura marcou 55 gols em 89 jogos pela seleção do Japão, consolidando-se como um dos nomes mais emblemáticos da história do futebol do país. Sua última convocação foi em 2000, dois anos depois de ficar fora da lista para a primeira Copa do Mundo disputada pelo Japão. Desde então, ele ainda representou a seleção no futsal, com seis partidas, paralelamente à longa carreira em clubes.

    Um novo começo aos 59 anos

    Contratempos nunca foram suficientes para fazê-lo desistir. Após a queda para ligas regionais no Japão, Miura falou sobre estar pronto para “encarar um novo desafio”, postura que novamente orienta sua decisão. O Fukushima United, que terminou a última temporada da terceira divisão em 10º lugar entre 20 equipes, surge como um novo ambiente e mais um capítulo na trajetória do eterno King Kazu.

