Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Ele não entrou nas instalações” – MLS afirma que Lionel Messi, do Inter Miami, não violou a política após análise

A MLS determinou que Lionel Messi não violou a política da liga após uma análise interna de um incidente que gerou especulações após a estreia do Inter Miami na temporada contra o LAFC. Um vídeo que circulou nas redes sociais parecia mostrar Messi entrando na área do vestiário dos árbitros, mas a MLS e a Organização Profissional de Árbitros confirmaram que o espaço não era restrito e que Messi não acessou as instalações dos árbitros.

    O que aconteceu?

    O Miami, atual campeão da MLS Cup, começou a temporada com uma derrota frustrante diante de mais de 75 mil torcedores no LA Memorial Coliseum, no estádio d, em Los Angeles. O LAFC assumiu a liderança com um gol de David Martinez aos 38 minutos e não olhou para trás, com Denis Bouanga marcando aos 73 minutos antes de Nathan Ordaz realmente encerrar o jogo com um ponto final aos 94 minutos.

    Um vídeo começou a circular logo após o término da partida, mostrando Messi aparentemente tentando acessar o vestiário dos árbitros enquanto era contido por seu companheiro de equipe Luis Suárez. Os dirigentes da MLS confirmaram à GOAL que Messi não entrou em nenhum local não autorizado e que a porta pela qual ele entrou não era o vestiário dos árbitros nem uma área restrita.

    PRO responde

    Chris Rivett, diretor de comunicações da Organização Profissional de Árbitros, apoiou Messi, afirmando que o argentino não entrou no vestiário.

    “Após conversar com os árbitros da partida, podemos confirmar que ele não entrou nas instalações”, disse Rivett à ESPN.

    Já o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse após a partida que não tinha conhecimento do incidente.

    “Não, não, não vi nada”, disse o técnico. “A verdade é que a partida terminou e então eu fui para o vestiário.”



  • Nenhum relatório apresentado

    Os dirigentes da MLS também confirmaram à GOAL que os árbitros não apresentaram qualquer queixa contra Messi.

    O que vem a seguir?

    Messi e o Inter Miami voltarão a campo no dia 1º de março, quando visitarão o Orlando City em sua segunda partida da temporada da MLS.

