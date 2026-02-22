“Ele não entrou nas instalações” – MLS afirma que Lionel Messi, do Inter Miami, não violou a política após análise

O Miami, atual campeão da MLS Cup, começou a temporada com uma derrota frustrante diante de mais de 75 mil torcedores no LA Memorial Coliseum, no estádio d , em Los Angeles. O LAFC assumiu a liderança com um gol de David Martinez aos 38 minutos e não olhou para trás, com Denis Bouanga marcando aos 73 minutos antes de Nathan Ordaz realmente encerrar o jogo com um ponto final aos 94 minutos.

Um vídeo começou a circular logo após o término da partida, mostrando Messi aparentemente tentando acessar o vestiário dos árbitros enquanto era contido por seu companheiro de equipe Luis Suárez. Os dirigentes da MLS confirmaram à GOAL que Messi não entrou em nenhum local não autorizado e que a porta pela qual ele entrou não era o vestiário dos árbitros nem uma área restrita.