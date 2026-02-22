Getty Images Sport
“Ele não entrou nas instalações” – MLS afirma que Lionel Messi, do Inter Miami, não violou a política após análise
O que aconteceu?
O Miami, atual campeão da MLS Cup, começou a temporada com uma derrota frustrante diante de mais de 75 mil torcedores no LA Memorial Coliseum, no estádio d, em Los Angeles. O LAFC assumiu a liderança com um gol de David Martinez aos 38 minutos e não olhou para trás, com Denis Bouanga marcando aos 73 minutos antes de Nathan Ordaz realmente encerrar o jogo com um ponto final aos 94 minutos.
Um vídeo começou a circular logo após o término da partida, mostrando Messi aparentemente tentando acessar o vestiário dos árbitros enquanto era contido por seu companheiro de equipe Luis Suárez. Os dirigentes da MLS confirmaram à GOAL que Messi não entrou em nenhum local não autorizado e que a porta pela qual ele entrou não era o vestiário dos árbitros nem uma área restrita.
PRO responde
Chris Rivett, diretor de comunicações da Organização Profissional de Árbitros, apoiou Messi, afirmando que o argentino não entrou no vestiário.
“Após conversar com os árbitros da partida, podemos confirmar que ele não entrou nas instalações”, disse Rivett à ESPN.
Já o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, disse após a partida que não tinha conhecimento do incidente.
“Não, não, não vi nada”, disse o técnico. “A verdade é que a partida terminou e então eu fui para o vestiário.”
Nenhum relatório apresentado
Os dirigentes da MLS também confirmaram à GOAL que os árbitros não apresentaram qualquer queixa contra Messi.
O que vem a seguir?
Messi e o Inter Miami voltarão a campo no dia 1º de março, quando visitarão o Orlando City em sua segunda partida da temporada da MLS.
