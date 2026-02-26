AFP
“Ele não conseguiu explicar” – Nico Schlotterbeck e Niko Kovac protestam contra o árbitro após o zagueiro do Borussia Dortmund receber cartão vermelho enquanto estava no banco durante a derrota para o Atalanta
Um cartão vermelho bizarro
A expulsão abrupta deixou perplexos tanto os jogadores em campo quanto o público atônito nas arquibancadas, já que não havia nenhum motivo aparente para uma punição tão severa. Para um zagueiro conhecido por sua compostura, a imagem de um Schlotterbeck perplexo caminhando sozinho pelo túnel nos últimos instantes de uma partida crucial da Europa resumiu uma noite de caos absoluto. O incidente bizarro deixou torcedores e comentaristas buscando respostas em tempo real. Ainda abalado pela pesada derrota e pela arbitragem confusa, o jogador da seleção alemã posteriormente acessou as redes sociais para expressar sua profunda tristeza pela amarga eliminação da equipe e pela sua expulsão completamente incompreensível.
Schlotterbeck esclarece a situação
Ansioso por garantir que sua reputação permanecesse intacta e para evitar que narrativas falsas se espalhassem, Schlotterbeck usou sua plataforma no Instagram para fornecer um relato detalhado do que aconteceu na linha lateral. Ele explicou que suas ações foram uma resposta ao comportamento do banco do Atalanta durante um período tenso da partida. “Em primeiro lugar, nós, como equipe – e eu pessoalmente –, estamos extremamente devastados. Depois que o que pareciam ser dez jogadores do Atalanta se levantaram ao mesmo tempo e reclamaram em voz alta, eu me levantei”, escreveu o vice-capitão do Dortmund. Ele foi enfático ao afirmar que sua intervenção estava bem dentro dos limites da conduta esportiva, apesar da decisão do árbitro de expulsá-lo pelo que parecia ser uma pequena discussão verbal.
O zagueiro esclareceu ainda que não houve malícia ou linguagem abusiva envolvida no incidente, tornando a decisão do árbitro ainda mais difícil de aceitar para o gigante da Bundesliga. “Eu disse a eles que deveriam se sentar. Foi só isso. Sem insultos, sem desrespeito ou qualquer outra coisa”, acrescentou Schlotterbeck. A falta de clareza da equipe de arbitragem continuou sendo a principal fonte de frustração para o jogador, que afirmou que nem mesmo o árbitro conseguiu justificar a decisão. “O árbitro não conseguiu me explicar por que recebi o cartão vermelho, mesmo depois do jogo. Eu só queria esclarecer isso”, concluiu.
Kovac defende seu craque
O técnico do Dortmund, Niko Kovac, ficou igualmente indignado, apoiando firmemente seu jogador e questionando os padrões de arbitragem em vigor na Itália. Quando pressionado sobre o incidente pela mídia alemã Ruhr24, Kovac rejeitou a ideia de que tivesse ocorrido qualquer falta grave. “Para mim, não foi absolutamente nada... Não houve nenhuma briga, nada”, afirmou enfaticamente o técnico croata. Kovac parecia acreditar que o árbitro havia exagerado em sua reação a um simples movimento em direção à borda da área técnica, em vez de qualquer agressão genuína. O técnico sugeriu que o cartão vermelho poderia ter sido uma aplicação pedante das regras relativas à zona técnica, embora ele próprio não estivesse convencido dessa teoria, dada a severidade da punição.
“Essa pode ter sido a única razão, mas você tem que perguntar ao árbitro, porque ainda não recebi uma explicação nesse sentido”, enfatizou Kovac. Essa falta de comunicação da equipe de arbitragem deixou um gosto amargo na boca do Dortmund, que se sente vitimado por uma decisão que careceu de bom senso durante uma partida decisiva da Europa.
As consequências de uma saída caótica
Neste momento, cabe ao árbitro e à UEFA fornecer uma explicação formal para a expulsão, que implicará uma suspensão para Schlotterbeck em futuros jogos europeus. O incidente lançou uma sombra sobre o que já era uma noite difícil para o BVB, que lutou para conter um time vibrante do Atalanta, que explorou suas fragilidades defensivas. Embora o placar de 4 a 1 conte a história de um time que não conseguiu ter um bom desempenho naquela noite, apesar de ter vencido a primeira partida por 2 a 0, a sensação de injustiça em relação ao cartão vermelho tornou-se o ponto central da análise pós-jogo na Alemanha.
Os Black and Yellows agora devem voltar sua atenção para as obrigações domésticas, mas as consequências da eliminação da Liga dos Campeões provavelmente continuarão, já que o clube busca esclarecimentos sobre a arbitragem. Para Schlotterbeck, a frustração de não poder contribuir em campo foi agravada pelo sentimento de “extrema devastação” por ter sido punido por algo que ele considera uma falta inexistente. Com o árbitro supostamente incapaz de justificar sua decisão ao jogador, o Dortmund fica se perguntando como uma decisão tão importante pode ser tomada com tão pouca transparência na principal competição de clubes da Europa.
