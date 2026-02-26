“Ele não conseguiu explicar” – Nico Schlotterbeck e Niko Kovac protestam contra o árbitro após o zagueiro do Borussia Dortmund receber cartão vermelho enquanto estava no banco durante a derrota para o Atalanta

Ansioso por garantir que sua reputação permanecesse intacta e para evitar que narrativas falsas se espalhassem, Schlotterbeck usou sua plataforma no Instagram para fornecer um relato detalhado do que aconteceu na linha lateral. Ele explicou que suas ações foram uma resposta ao comportamento do banco do Atalanta durante um período tenso da partida. “Em primeiro lugar, nós, como equipe – e eu pessoalmente –, estamos extremamente devastados. Depois que o que pareciam ser dez jogadores do Atalanta se levantaram ao mesmo tempo e reclamaram em voz alta, eu me levantei”, escreveu o vice-capitão do Dortmund. Ele foi enfático ao afirmar que sua intervenção estava bem dentro dos limites da conduta esportiva, apesar da decisão do árbitro de expulsá-lo pelo que parecia ser uma pequena discussão verbal.

O zagueiro esclareceu ainda que não houve malícia ou linguagem abusiva envolvida no incidente, tornando a decisão do árbitro ainda mais difícil de aceitar para o gigante da Bundesliga. “Eu disse a eles que deveriam se sentar. Foi só isso. Sem insultos, sem desrespeito ou qualquer outra coisa”, acrescentou Schlotterbeck. A falta de clareza da equipe de arbitragem continuou sendo a principal fonte de frustração para o jogador, que afirmou que nem mesmo o árbitro conseguiu justificar a decisão. “O árbitro não conseguiu me explicar por que recebi o cartão vermelho, mesmo depois do jogo. Eu só queria esclarecer isso”, concluiu.