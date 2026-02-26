Getty Images
“Ele mudou” – Roberto Martinez explica por que Cristiano Ronaldo “não se preocupa” em atingir a meta de 1.000 gols
Ronaldo com 965 gols e contando
Ronaldo voltou a marcar pelo Al-Nassr na última partida, quando a equipe de Jorge Jesus venceu o Al-Najma por 5 a 0, chegando a nove vitórias consecutivas. O jogador de 41 anos tem agora 965 gols em seu nome e mostra poucos sinais de desaceleração, apesar de estar no crepúsculo de sua carreira. Ronaldo já insistiu anteriormente que quer marcar 1.000 gols antes de pendurar as chuteiras.
Ele disse no Globe Soccer Awards, em Dubai, em dezembro: “É difícil continuar jogando, mas estou motivado. Minha paixão é grande e quero continuar.
Minha paixão é grande e quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Sempre gosto de jogar futebol e quero continuar. Vocês sabem qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e quero alcançar aquele número [1.000 gols] que todos vocês conhecem. Com certeza vou alcançar esse número, se não houver lesões.”
Martinez afirma que Ronaldo “não se preocupa” com a meta de gols
No entanto, Martinez insiste que o foco de Ronaldo não está mais em sua contagem de gols. Ele disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Cristiano, desde que cheguei em 2023, tem sido exemplar. Ele tem sido um capitão que é um exemplo para todos. Então, para mim, isso tem sido muito claro. Depois, no lado futebolístico. Cristiano agora não é o Cristiano de sua primeira passagem pelo Manchester United.
Ele não é um ala, não é um jogador que precisa ser muito disciplinado, número 9, ele é o nosso finalizador. Ele precisa estar pronto para fazer aquelas jogadas entre a linha defensiva, especialmente na área. Ele marcou 25 gols nos últimos 30 jogos.
“Falam sobre os 1000 gols. Ele não se preocupa com 1000 gols. E ele pensa: qual é a diferença para mim marcar 1050 ou 950? Sou o mesmo jogador e agora ele se tornou um pouco diferente no terço final. Acho que ele aprecia o fato de atrair dois jogadores, ele abre um espaço para poder tomar melhores decisões, quando e quando não fazer.
É verdade que ele mudou. Este não é o jogador de 25, 26 anos que precisava ser motivado. Para ser um jogador que marcou mais gols do que participou de partidas pelo Real Madrid.”
Ronaldo retorna após greve
A sequência de gols de Ronaldo foi temporariamente interrompida quando o astro português entrou em greve em meio a uma disputa sobre transferências e finanças da Liga Profissional Saudita. O atacante perdeu três jogos, mas voltou à ação e marcou três gols nas últimas quatro partidas. O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid também insistiu que deseja continuar no Oriente Médio.
Ele disse: “Sim, estou muito feliz. Como já disse várias vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como à minha família e aos meus amigos. Estou feliz aqui. Quero continuar aqui.
“E o mais importante é continuarmos nos esforçando. Estamos lá no topo. Nosso trabalho é vencer, pressionar [nossos rivais pelo título] e ver o que acontece. Estamos no caminho certo. Estamos de volta, estamos bem, estamos confiantes. Jogo a jogo. Estamos em boa forma. Vamos ver o que vai acontecer.”
Ronaldo assinou um novo contrato com o Al-Nassr no verão, válido até 2027.
Primeiro troféu do Al-Nassr à vista para Ronaldo?
Ronaldo ainda não conquistou nenhum título importante com o Al-Nassr, mas espera acabar com essa seca na atual campanha. O Al-Nassr continua na disputa pela Saudi Pro League e lidera a tabela após 23 jogos disputados, dois pontos à frente do Al-Hilal. O próximo jogo do Al-Nassr será no sábado, contra o Al-Fayha.
