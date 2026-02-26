“Ele mudou” – Roberto Martinez explica por que Cristiano Ronaldo “não se preocupa” em atingir a meta de 1.000 gols

No entanto, Martinez insiste que o foco de Ronaldo não está mais em sua contagem de gols. Ele disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Cristiano, desde que cheguei em 2023, tem sido exemplar. Ele tem sido um capitão que é um exemplo para todos. Então, para mim, isso tem sido muito claro. Depois, no lado futebolístico. Cristiano agora não é o Cristiano de sua primeira passagem pelo Manchester United.

Ele não é um ala, não é um jogador que precisa ser muito disciplinado, número 9, ele é o nosso finalizador. Ele precisa estar pronto para fazer aquelas jogadas entre a linha defensiva, especialmente na área. Ele marcou 25 gols nos últimos 30 jogos.

“Falam sobre os 1000 gols. Ele não se preocupa com 1000 gols. E ele pensa: qual é a diferença para mim marcar 1050 ou 950? Sou o mesmo jogador e agora ele se tornou um pouco diferente no terço final. Acho que ele aprecia o fato de atrair dois jogadores, ele abre um espaço para poder tomar melhores decisões, quando e quando não fazer.

É verdade que ele mudou. Este não é o jogador de 25, 26 anos que precisava ser motivado. Para ser um jogador que marcou mais gols do que participou de partidas pelo Real Madrid.”