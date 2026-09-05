O treinador do Barcelona, Hans Flick, segue testando um de seus astros na posição de zagueiro central, durante os treinos que antecedem o confronto contra o Valencia, em um movimento que revela o desejo do alemão de encontrar soluções internas para suas limitadas opções defensivas.
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Ele mudará o rumo de sua temporada? Novo teste para a estrela do Barcelona antes do duelo com o Valencia
Nova experiência: momento marcante
O Barcelona havia encerrado sua ligação com dois zagueiros, Ronald Araújo e Álvaro Cortés, durante o verão, mas não contratou nenhum novo jogador para substituí-los.
Dessa forma, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Andreas Christensen se tornaram as únicas opções naturais de Flick no miolo da defesa, enquanto tanto Eric García quanto Koundé podem atuar nessa posição, com a possibilidade de que seus serviços também sejam necessários na lateral direita ou, no caso de Eric García, também no meio-campo.
De acordo com o jornal "Sport", Flick utilizou Koundé na posição de zagueiro central durante os últimos treinamentos antes do confronto com o Valencia, apesar de os melhores momentos do jogador francês com o Barcelona ao longo dos últimos anos terem aparecido de forma marcante na posição de lateral direito.
A experiência não representa uma mudança radical do ponto de vista técnico, já que Koundé está acostumado a jogar no miolo da defesa e possui grande experiência nessa posição, mas é o momento em que ela ocorre que a torna chamativa.
Versatilidade dá a Flick opções adicionais
O Barcelona busca formar um elenco capaz de competir em todos os títulos, o que torna a flexibilidade defensiva um elemento essencial ao longo de uma temporada longa.
E a capacidade de Koundé de atuar como lateral-direito e zagueiro central pode dar a Flick mais espaço para fazer o rodízio, sem a necessidade de alterar significativamente a estrutura da equipe.
Essa opção também pode ser útil em partidas nas quais o Barcelona precise de mais força física, velocidade nos contra-ataques ou capacidade de defender homem a homem na profundidade.
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Competição que pode reformular a defesa
Koundé não começou a temporada como uma opção titular garantida, o que abre questionamentos sobre a forma como Flick planeja utilizá-lo, mas isso não significa necessariamente que sua importância tenha diminuído.
Pelo contrário, sua capacidade de atuar em duas posições pode se tornar um de seus pontos fortes mais marcantes, já que um jogador capaz de ocupar dois setores em alto nível representa um grande valor diante do acúmulo de lesões, suspensões e da pressão dos jogos.
Koundé precisa recuperar seu melhor nível no Barcelona nesta temporada, e o desafio será sua capacidade de retomar a forma anterior e se impor novamente na escalação, independentemente da posição que venha a ocupar.
Flick valoriza os defensores capazes de lidar com a pressão ofensiva e com os grandes espaços atrás da linha de defesa, características que combinam com Koundé, sobretudo graças à sua velocidade e à sua capacidade de defender longe de sua área.
O ponto que permanece em dúvida é a capacidade do defensor francês de retornar ao nível que o tornou um dos zagueiros mais promissores do mundo durante sua passagem pelo Sevilla e no início de sua trajetória no Barcelona.
A decisão final segue sendo de Flick, sobre escalar ou não Koundé no meio da defesa ao lado de Cubarsí diante do Valencia, bem como sobre como ele se apresentará nessa posição ao longo da partida.
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