O Barcelona havia encerrado sua ligação com dois zagueiros, Ronald Araújo e Álvaro Cortés, durante o verão, mas não contratou nenhum novo jogador para substituí-los.

Dessa forma, Pau Cubarsí, Gerard Martín e Andreas Christensen se tornaram as únicas opções naturais de Flick no miolo da defesa, enquanto tanto Eric García quanto Koundé podem atuar nessa posição, com a possibilidade de que seus serviços também sejam necessários na lateral direita ou, no caso de Eric García, também no meio-campo.

De acordo com o jornal "Sport", Flick utilizou Koundé na posição de zagueiro central durante os últimos treinamentos antes do confronto com o Valencia, apesar de os melhores momentos do jogador francês com o Barcelona ao longo dos últimos anos terem aparecido de forma marcante na posição de lateral direito.

A experiência não representa uma mudança radical do ponto de vista técnico, já que Koundé está acostumado a jogar no miolo da defesa e possui grande experiência nessa posição, mas é o momento em que ela ocorre que a torna chamativa.