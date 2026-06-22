Mbappé confirmou, de forma surpreendentemente aberta diante dos representantes da mídia presentes, as investidas do ex-jogador profissional, que agora atua como co-proprietário ativo do clube norte-americano Inter Miami. “Ele já me abordou sobre isso várias vezes”, disse o atacante.
Traduzido por
"Ele já me falou sobre isso várias vezes": David Beckham quer trazer a estrela da Copa do Mundo para a MLS
Embora uma saída imediata da Europa não esteja na agenda imediata de Mbappé, uma negação categórica seria algo bem diferente. Questionado sobre uma possível contratação pela MLS, o francês se mostrou evasivo. “Gosto da cultura”, disse Mbappé, e, quando pressionado, limitou-se a responder: “Não sei. Talvez um dia.”
Na Copa do Mundo, Mbappé voltou a ser destaque nas manchetes por suas atuações esportivas. Na primeira partida da França na fase de grupos, ele se tornou o maior artilheiro da seleção nacional. Na partida contra o Senegal, o atacante marcou seu 57º gol com a camisa da seleção, igualando assim o recorde de Olivier Giroud. Nos acréscimos, ele selou a vitória com um chute de longa distância, fazendo o 3 a 1 — seu 58º gol pela Seleção Francesa.
- getty
Mbappé agora é o maior artilheiro da França
Enquanto Giroud precisou de 137 partidas pela seleção para atingir essa marca, Mbappé marcou seu gol recorde já na 99ª partida pela seleção. Na lista dos maiores artilheiros franceses, Thierry Henry vem em segundo lugar, com 51 gols em 123 partidas.
Por diversas razões, Mbappé é uma figura polêmica tanto em seu país quanto no Real Madrid, apesar de suas excelentes atuações esportivas. Recentemente, uma petição lançada por torcedores do Real Madrid viralizou, exigindo a saída do astro.
Recentemente, ele negou supostas ambições políticas para o período após o fim de sua carreira. Essas especulações surgiram, entre outros motivos, porque o jogador de 27 anos frequentemente se pronuncia sobre temas políticos em seu país natal e, entre outras coisas, assume uma posição clara contra a política de direita.
Mbappé em Madri: entre luzes e sombras
Mbappé viveu recentemente uma temporada cheia de contradições no Real, na qual seu desempenho individual contrastou fortemente com o fracasso coletivo de sua equipe. Embora o jogador de 27 anos tenha sido eleito pela segunda vez consecutiva o melhor jogador da temporada do Real, após uma campanha pessoal extremamente bem-sucedida, seus gols foram fortemente ofuscados pela agitação em torno do Santiago Bernabéu, onde os torcedores direcionaram sua frustração por mais uma temporada sem títulos contra seus próprios astros.
O domínio individual do francês permanece incontestável: com 25 gols, ele foi o artilheiro da LaLiga e, com isso, conquistou a Chuteira de Ouro pela segunda vez consecutiva. No total, Mbappé marcou 42 gols e deu sete assistências em 44 partidas. Desde sua transferência sem custo do Paris Saint-Germain, ele contribuiu com 86 gols e doze assistências em 103 partidas.