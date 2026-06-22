"Ele já me falou sobre isso várias vezes": David Beckham quer trazer a estrela da Copa do Mundo para a MLS

Embora uma saída imediata da Europa não esteja na agenda imediata de Mbappé, uma negação categórica seria algo bem diferente. Questionado sobre uma possível contratação pela MLS, o francês se mostrou evasivo. “Gosto da cultura”, disse Mbappé, e, quando pressionado, limitou-se a responder: “Não sei. Talvez um dia.”

Na Copa do Mundo, Mbappé voltou a ser destaque nas manchetes por suas atuações esportivas. Na primeira partida da França na fase de grupos, ele se tornou o maior artilheiro da seleção nacional. Na partida contra o Senegal, o atacante marcou seu 57º gol com a camisa da seleção, igualando assim o recorde de Olivier Giroud. Nos acréscimos, ele selou a vitória com um chute de longa distância, fazendo o 3 a 1 — seu 58º gol pela Seleção Francesa.