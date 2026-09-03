"Ele estava me esperando" - em sua primeira entrevista oficial como jogador do Liverpool, Barcola revelou que Ekitike teve um papel insistente em manter a possível transferência no radar dele durante toda a janela de verão. Os dois atacantes mantiveram contato regular à medida que as negociações avançavam entre os dois clubes.

Barcola admitiu que Ekitike estava sempre acompanhando o status do acordo, ansioso para se reencontrar com ele em campo em Anfield.

"Consegui falar com Hugo, que conheci na seleção francesa e no meu antigo clube", disse Barcola ao Liverpoolfc.com. "Ele estava esperando que eu assinasse o contrato, me mandando mensagens com frequência para perguntar se eu vinha ou não. Mal posso esperar para nos reencontrarmos e poder jogar com ele. Já disse a ele que está feito."