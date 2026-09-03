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'Ele estava me esperando!' - Por que Bradley Barcola precisa esperar até 2027 para formar parceria francesa com Hugo Ekitike
- APL
Barcola conclui transferência para Anfield
Bradley Barcola concluiu oficialmente sua transferência do Liverpool junto ao Paris Saint-Germain, assumindo a camisa 29 em Anfield. O internacional francês chega a Merseyside para reforçar o setor ofensivo do Liverpool e reencontrar rostos familiares tanto do clube quanto do futebol internacional.
A mudança faz com que Barcola volte a atuar ao lado do também atacante francês Hugo Ekitike, que ele conhece tanto da estrutura da seleção quanto da passagem que compartilharam em Paris.
Ao se juntar a Ekitike vestindo vermelho, Barcola se torna a mais nova adição a uma orgulhosa linhagem de atacantes franceses, seguindo os passos históricos de Nicolas Anelka e Djibril Cisse no Liverpool.
- Getty Images
Mensagens secretas de Ekitike
"Ele estava me esperando" - em sua primeira entrevista oficial como jogador do Liverpool, Barcola revelou que Ekitike teve um papel insistente em manter a possível transferência no radar dele durante toda a janela de verão. Os dois atacantes mantiveram contato regular à medida que as negociações avançavam entre os dois clubes.
Barcola admitiu que Ekitike estava sempre acompanhando o status do acordo, ansioso para se reencontrar com ele em campo em Anfield.
"Consegui falar com Hugo, que conheci na seleção francesa e no meu antigo clube", disse Barcola ao Liverpoolfc.com. "Ele estava esperando que eu assinasse o contrato, me mandando mensagens com frequência para perguntar se eu vinha ou não. Mal posso esperar para nos reencontrarmos e poder jogar com ele. Já disse a ele que está feito."
- Getty Images Sport
Dando continuidade ao legado da França
Barcola e Ekitike estão acrescentando um novo capítulo a uma tradição histórica de artilheiros franceses vestindo a famosa camisa vermelha. O legado começou em janeiro de 2002, quando Nicolas Anelka se juntou ao time de Gerard Houllier por empréstimo, marcando gols importantes contra Everton, Fulham e Ipswich Town para ajudar o Liverpool a terminar em segundo lugar na Premier League.
Djibril Cisse depois consolidou seu lugar no folclore do clube após uma transferência do Auxerre em 2004. Cisse marcou 24 gols em 79 partidas, desempenhando um papel vital nos títulos do Liverpool na Liga dos Campeões da UEFA de 2005 e na FA Cup de 2006.
- Getty
Parceria em campo fica em espera
Enquanto a transferência é finalizada e Barcola já treina normalmente com o time principal, a nova parceria de ataque ainda terá de esperar para atuar junta em campo. Ekitike está atualmente afastado com uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida contra o Paris Saint-Germain em abril de 2026.
Após a cirurgia, Ekitike enfrenta um processo de reabilitação estimado entre oito e 10 meses. A expectativa é que o atacante só volte a jogar no fim de dezembro de 2026 ou no início de 2027, antes da segunda metade da temporada 2026-27.
Os torcedores terão de manter a paciência antes de ver Barcola e Ekitike combinarem em campo para igualar os momentos icônicos produzidos por Anelka e Cisse durante suas passagens memoráveis por Merseyside.
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