Getty Images Sport
“Ele está negociando” – O pai de Rodri dá notícias sobre o futuro do astro do Manchester City em meio a rumores de transferência para o Real Madrid
Negociações contratuais e rumores sobre o Real Madrid
O futuro de Rodri tem sido um dos principais assuntos no futebol europeu há algum tempo, já que seu contrato atual com o Manchester City se aproxima do fim, em 2027. O jogador da seleção espanhola, que tem sido peça fundamental do domínio de Pep Guardiola desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019, é supostamente um dos principais alvos do Real Madrid.
Em uma cerimônia de premiação em Madri, o pai de Rodri, Antonio Hernandez, falou sobre as especulações em torno do filho. Embora tenha enfatizado que o jogador de 29 anos continua feliz em Manchester, ele não garantiu uma renovação. “Se eu dissesse alguma coisa, teria que te matar”, brincou Hernandez com os repórteres quando pressionado sobre o assunto. “Não posso dizer nada. Ele está muito confortável onde está. É possível que ele ainda não saiba [onde vai jogar]. Ele está negociando. Mas eu não sei de nada. A história ainda está por ser escrita.”
- Getty Images Sport
O longo caminho para a recuperação
Os últimos 18 meses foram os mais desafiadores da ilustre carreira de Rodri. Após sofrer uma lesão devastadora no ligamento cruzado em setembro de 2024, o meio-campista foi forçado a assistir aos jogos do banco de reservas por um ano inteiro, uma interrupção brutal para um jogador que estava no auge de sua carreira e acabara de conquistar a Bola de Ouro. Desde seu retorno, o caminho de volta à sua melhor forma está longe de ser fácil.
Hernandez falou abertamente sobre o impacto mental e físico que a lesão teve sobre seu filho. “Tem sido difícil porque, para um vencedor da Bola de Ouro, parar de repente e depois ter que se reajustar um ano depois e dizer que quer ser o mesmo novamente é difícil”, explicou. Embora Rodri tenha conseguido 14 partidas na liga nesta temporada, ele tem sido atormentado por problemas musculares recorrentes, ficando mais de dois meses afastado devido a lesões nos tendões.
Uma corrida contra o tempo para a Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, os riscos são maiores do que nunca para Rodri. A Espanha conta com seu talismã para ancorar o meio-campo na América do Norte, mas sua forma física continua sendo uma preocupação. Seu pai revelou que o foco principal agora é gerenciar sua carga de trabalho para garantir que ele atinja o auge no momento certo para a seleção nacional.
“Este ano tem sido muito difícil, mas ele se recuperou bem depois de ficar um ano sem jogar. Sempre há algum problema muscular. Mas ele está incrivelmente ansioso para ir à Copa do Mundo”, afirmou Hernandez. “Ele está treinando muito bem, e basta olhar para ele para ver isso. Ele voltou a jogar e, em sua primeira partida, estava quase o mesmo Rodri de antes, então a confiança que nós, como família, temos nele é absoluta.”
- AFP
Um legado de sucesso no Etihad
Independentemente do que o futuro reserva, Rodri já consolidou seu status como uma lenda do Manchester City. Ele foi fundamental para a era de maior sucesso da história do clube, conquistando 11 troféus importantes, incluindo quatro títulos da Premier League e a cobiçada coroa da Liga dos Campeões. Seu gol na final de Istambul contra o Inter em 2023 ficará para sempre gravado na história do City.
No entanto, a incerteza sobre seu contrato adiciona uma camada de intriga ao que pode ser sua última temporada completa no clube. Se as negociações forem paralisadas, o City pode ser forçado a tomar uma decisão difícil, em vez de correr o risco de perder um ativo valioso de graça em 2027. Por enquanto, o foco continua sendo o campo, mas com o Real Madrid à espreita e um contrato não assinado, a saga do futuro de Rodri provavelmente dominará as manchetes até bem depois da janela de transferências do verão.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade