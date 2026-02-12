“Ele está negociando” – O pai de Rodri dá notícias sobre o futuro do astro do Manchester City em meio a rumores de transferência para o Real Madrid

O futuro de Rodri tem sido um dos principais assuntos no futebol europeu há algum tempo, já que seu contrato atual com o Manchester City se aproxima do fim, em 2027. O jogador da seleção espanhola, que tem sido peça fundamental do domínio de Pep Guardiola desde que chegou do Atlético de Madrid em 2019, é supostamente um dos principais alvos do Real Madrid.

Em uma cerimônia de premiação em Madri, o pai de Rodri, Antonio Hernandez, falou sobre as especulações em torno do filho. Embora tenha enfatizado que o jogador de 29 anos continua feliz em Manchester, ele não garantiu uma renovação. “Se eu dissesse alguma coisa, teria que te matar”, brincou Hernandez com os repórteres quando pressionado sobre o assunto. “Não posso dizer nada. Ele está muito confortável onde está. É possível que ele ainda não saiba [onde vai jogar]. Ele está negociando. Mas eu não sei de nada. A história ainda está por ser escrita.”