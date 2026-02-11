Imago/Getty Images
“Ele está me deixando louco!” – Wayne Rooney critica Frank Illet por tirar o foco do time do Manchester United com sua brincadeira viral com o cabelo do United Strand.
West Ham acaba com os sonhos de corte de cabelo
O West Ham acabou com os sonhos do The United Strand de um corte de cabelo muito necessário na noite de terça-feira, com um empate em 1 a 1 contra o Manchester United. A equipe de Carrick chegou ao jogo com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, aumentando a esperança de que Ilett pudesse finalmente acabar com sua longa espera por um corte de cabelo. No entanto, os Red Devils só conseguiram arrancar um ponto no London Stadium, graças ao gol de empate do substituto Benjamin Sesko nos acréscimos.
Ilett ficou desapontado com o empate, o que significa que seu desafio continuará, embora ele esteja feliz que sua ação nas redes sociais continuará arrecadando dinheiro para instituições de caridade. “Quanto mais tempo, melhor para a caridade”, disse Ilett em sua transmissão ao vivo. “Não quero que isso seja sobre mim, e tenho certeza de que provavelmente será, mas ainda assim é uma boa forma e estou invicto.”
Rooney critica o The United Strand
Rooney se manifestou no United Strand antes do confronto do Manchester United com o West Ham na terça-feira. Ele disse no podcast No Tippy Tappy Football: “Eu o colocaria do outro lado do país. Ele está me incomodando. Estamos falando sobre Michael Carrick e o Man United tentando vencer seu quinto jogo consecutivo e tudo gira em torno desse indivíduo cortando o cabelo. Aposto que ele ficará arrasado se o Man United vencer, porque ele se tornará irrelevante.”
Não vai conseguir cortar agora!
Ilett foi provocado por seu desafio após o empate do Manchester United, quando o comentarista da TNT e ex-jogador do West Ham, Michail Antonio, compartilhou suas opiniões sobre a partida: “Eles ainda têm uma grande oportunidade, são o time mais em forma. Derrotaram o Arsenal, derrotaram o Man City. Eles queriam uma vitória, especialmente por aquele cara, não me lembro o nome dele, mas ele quer cortar o cabelo. Você não vai cortar agora! Eles são provavelmente o time mais em forma. Vir aqui foi um jogo difícil, especialmente com a forma como o West Ham jogou. [O West Ham] recuou, eles tiveram dificuldade para quebrar a defesa. [O United] teve que colocar um atacante para fazer mais cruzamentos na área. É a única razão pela qual eles conseguiram um ponto. Não vejo razão para que eles não terminem entre os quatro primeiros.”
Carrick também falou sobre sua decepção por não ter vencido. Ele disse ao MUTV: “Estávamos bem. Acho que estamos um pouco decepcionados. Definitivamente, não estávamos no nosso melhor. Já jogamos cinco partidas e temos estado em um nível muito bom. É um lugar difícil de se jogar, eles dificultaram, e nós simplesmente não tivemos aquela perspicácia ou aquele brilho para encontrar as respostas com frequência. Mas, no final, grande crédito para os rapazes, o espírito novamente no gol no final, e quando precisávamos. É uma grande qualidade a se ter. Então, vamos levar o ponto e seguir em frente.”
O que o Manchester United disse sobre Ilett?
Carrick também foi questionado sobre o desafio do United Strand antes do jogo contra o West Ham e minimizou a situação. Ele disse aos repórteres: “Posso dizer que estou ciente disso, sim. Meus filhos me alertaram sobre isso, mas certamente não vou levar isso para a conversa com a equipe do ponto de vista profissional. Entendo o que está acontecendo e isso me faz sorrir, mas no final das contas não terá impacto.”
O capitão Bruno Fernandes também foi questionado sobre quando Ilett precisaria marcar uma consulta com o barbeiro e respondeu: “Não, não, eu preciso marcar para mim mesmo. Eu realmente não presto atenção se outras pessoas precisam ir ao cabeleireiro. Isso não é importante para mim.”
Os próximos cinco jogos do Manchester United
O United Strand agora enfrenta uma longa espera apenas para ver os Red Devils de volta à ação. A equipe de Carrick tem uma lacuna em sua agenda e não joga novamente até 23 de fevereiro, contra o Everton. O United então enfrenta o Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa e Bournemouth na Premier League.
