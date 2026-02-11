“Ele está me deixando louco!” – Wayne Rooney critica Frank Illet por tirar o foco do time do Manchester United com sua brincadeira viral com o cabelo do United Strand.

Ilett foi provocado por seu desafio após o empate do Manchester United, quando o comentarista da TNT e ex-jogador do West Ham, Michail Antonio, compartilhou suas opiniões sobre a partida: “Eles ainda têm uma grande oportunidade, são o time mais em forma. Derrotaram o Arsenal, derrotaram o Man City. Eles queriam uma vitória, especialmente por aquele cara, não me lembro o nome dele, mas ele quer cortar o cabelo. Você não vai cortar agora! Eles são provavelmente o time mais em forma. Vir aqui foi um jogo difícil, especialmente com a forma como o West Ham jogou. [O West Ham] recuou, eles tiveram dificuldade para quebrar a defesa. [O United] teve que colocar um atacante para fazer mais cruzamentos na área. É a única razão pela qual eles conseguiram um ponto. Não vejo razão para que eles não terminem entre os quatro primeiros.”

Carrick também falou sobre sua decepção por não ter vencido. Ele disse ao MUTV: “Estávamos bem. Acho que estamos um pouco decepcionados. Definitivamente, não estávamos no nosso melhor. Já jogamos cinco partidas e temos estado em um nível muito bom. É um lugar difícil de se jogar, eles dificultaram, e nós simplesmente não tivemos aquela perspicácia ou aquele brilho para encontrar as respostas com frequência. Mas, no final, grande crédito para os rapazes, o espírito novamente no gol no final, e quando precisávamos. É uma grande qualidade a se ter. Então, vamos levar o ponto e seguir em frente.”

