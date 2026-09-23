Palmer foi cortado da mais recente convocação da seleção da Inglaterra antes dos próximos compromissos pela Liga das Nações. A estrela do Chelsea havia sido inicialmente convocado novamente por Tuchel após, de forma controversa, ter ficado fora de uma vaga na Copa do Mundo deste ano. No entanto, Palmer foi um dos cinco jogadores a deixar a concentração apenas cinco dias antes de a Inglaterra enfrentar a Espanha.

Ele se juntou a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice e Tino Livramento em uma longa lista de baixas. O motivo oficial dado para a ausência de Palmer é um problema muscular leve. Apesar dessa atualização médica padrão, sua saída provocou controvérsia inesperada e intensa especulação sobre seus verdadeiros motivos.