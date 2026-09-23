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'Ele está emburrado!' - Cole Palmer é acusado de fingir lesão para esnobar a Inglaterra e Thomas Tuchel
Palmer deixa a seleção da Inglaterra
Palmer foi cortado da mais recente convocação da seleção da Inglaterra antes dos próximos compromissos pela Liga das Nações. A estrela do Chelsea havia sido inicialmente convocado novamente por Tuchel após, de forma controversa, ter ficado fora de uma vaga na Copa do Mundo deste ano. No entanto, Palmer foi um dos cinco jogadores a deixar a concentração apenas cinco dias antes de a Inglaterra enfrentar a Espanha.
Ele se juntou a Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Declan Rice e Tino Livramento em uma longa lista de baixas. O motivo oficial dado para a ausência de Palmer é um problema muscular leve. Apesar dessa atualização médica padrão, sua saída provocou controvérsia inesperada e intensa especulação sobre seus verdadeiros motivos.
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Collins faz acusação de lesão falsa
O ex-zagueiro de País de Gales e West Ham United, Collins, questionou publicamente a legitimidade do problema físico de Palmer. Falando no podcast No Tippy Tappy Football, Collins teorizou que a estrela do Chelsea guarda ressentimento de Tuchel.
"Eu diria que ele está emburrado", afirmou Collins ao comentar a desistência. "Ele está emburrado porque não foi para a Copa do Mundo e acabou se retirando. Escute, essa é a minha opinião."
Condição física de estrela do Chelsea é fortemente analisada
Palmer viveu uma campanha frustrante na última temporada, lutando contra uma persistente lesão na virilha que o limitou a apenas 24 partidas como titular na Premier League. No entanto, ele teve um início brilhante nesta nova temporada, atuando em todos os sete jogos do Chelsea e somando quatro gols e duas assistências.
Recorrendo às próprias experiências como profissional, Collins se mostrou bastante cético em relação ao repentino problema físico, dizendo: "Eu não conheço o garoto, mas sinceramente, do ponto de vista de um ex-jogador, de jogador, para mim, ele está emburrado.
"Para mim, como ex-jogador, parece que ele foi ao preparador físico e disse: 'Sério? Não estou a fim... fala alguma coisa, controle de carga'. Escuta, pode não ser isso, mas eu joguei o jogo."
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Inglaterra se prepara para testes na Liga das Nações
Com Palmer oficialmente fora, James Garner, do Everton, e Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, foram chamados para a concentração da Inglaterra como opções de cobertura. Tuchel agora terá de reorganizar suas opções de ataque sem o jogador do Chelsea, que vive boa fase.
A Inglaterra estreia na Liga das Nações contra a Espanha, em Wembley. Depois, viajará para Praga para enfrentar a República Tcheca na próxima terça-feira. A equipe de Tuchel dará sequência à sua agenda exigente contra a Croácia, em Rijeka, em 3 de outubro. A pausa internacional finalmente termina com o jogo de volta contra a República Tcheca, em Wembley, em 6 de outubro.
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