“Ele é uma máquina!” – Luis Diaz orgulhoso de ser companheiro de equipe de Harry Kane, enquanto ex-estrela do Liverpool destaca a incrível influência do atacante no Bayern de Munique
O impacto de Harry Kane
O jogador de 29 anos tem sido prolífico em gols e assistências desde que se juntou ao gigante alemão, marcando 16 gols e dando 11 assistências para o time de Vincent Kompany na Bundesliga e na Liga dos Campeões. A chave para sua temporada de estreia impecável tem sido sua parceria com Kane, com o colombiano dando 10 assistências para o inglês até agora. No total, Kane marcou 41 gols em apenas 35 partidas em todas as competições, mantendo o gigante da Bundesliga competitivo em todas as frentes.
A oportunidade de jogar ao lado de Kane foi uma revelação, apesar de ter enfrentado o capitão da Inglaterra inúmeras vezes durante o tempo em que ambos jogaram na Premier League.
“Tenho muito orgulho de jogar em uma equipe com Harry e Michael [Olise]”, disse o colombiano à Sky Sport. “Eles são tecnicamente espetaculares. Harry, por exemplo, simplesmente faz tudo bem. Ele me surpreendeu muito. Eu o vi jogar na Inglaterra porque também jogamos contra o Tottenham várias vezes. Mas uma coisa é vê-lo do lado adversário. Outra coisa é realmente dividir o vestiário com ele e estar no campo de treinamento com ele todos os dias... e ver como ele trabalha para nós como equipe, como se move, como se posiciona, pedindo a bola e, claro, como marca gols. Ele é uma máquina. Ele realmente faz tudo bem. Estou muito orgulhoso de fazer parte desse ataque.”
Elogios a Michael Olise
Olise, que está tendo uma excelente segunda temporada na Alemanha, recebeu elogios de Diaz por sua habilidade técnica e trabalho defensivo. Diaz explicou: “Michael destrói você nos confrontos individuais, ele é muito bom tecnicamente e faz a diferença. Ele é um cara tranquilo. Em campo, ele é muito comunicativo. Ele ajuda muito, presta atenção a muitos detalhes e às vezes diz: 'Ei, vamos defender assim e assim'. São detalhes que fazem você crescer como jogador de futebol e contribuem para que você se sinta confortável. Repito: é incrível jogar com jogadores assim.”
Fazendo jus ao preço
Diaz ingressou no Bayern vindo do Liverpool no verão passado por uma quantia estimada em cerca de € 70 milhões, assinando um contrato de quatro anos. Assumir o lugar dos grandes nomes históricos do Bayern traz uma pressão financeira significativa, especialmente considerando a alta quantia paga ao Liverpool. No entanto, Diaz está determinado a não deixar que os números ditem seu desempenho em campo.
“Já no dia em que assinei, um jornalista me questionou sobre o valor da minha transferência. Que eu era um dos jogadores mais caros e assim por diante”, disse ele. “Eu respondi na época: se este clube conta comigo, então só vou tentar dar a resposta em campo. Não pretendia me pressionar por causa disso ou dizer a mim mesmo que agora tenho que ser o melhor. Não, o importante sempre foi e continua sendo a equipe. Eu queria ir passo a passo, primeiro me familiarizar com a equipe e, a partir daí, apenas fazer meu trabalho. Tive alguns bons jogos e devo dizer que, depois de alguns meses, me sinto muito mais confortável.”
A transição não foi isenta de obstáculos, especialmente fora do campo, onde a mudança cultural de Merseyside para Munique apresentou desafios para sua família. “Quando o Bayern me procurou, ficou claro para mim desde o primeiro momento que eu queria escolher essa transferência”, acrescentou Diaz. “Isso me encheu de orgulho, porque eu conhecia o clube há muito tempo e basicamente sabia o que esperar lá. Foi uma boa decisão — uma decisão por um time incrível e excelente. E quando você vai para um lugar novo, naturalmente quer dar o seu melhor e se sentir confortável onde está. Ser feliz é o mais importante para um jogador e também para sua família. Foi a decisão certa vir para cá. Para mim, estava claro que encontraria um grupo incrível de jogadores de futebol aqui e um clube com uma infraestrutura excelente, um ótimo campo de treinamento. Não tinha dúvidas quanto a isso. O mais difícil para mim e para minha família foi e certamente é o idioma... mas eu sabia que me adaptaria muito bem aqui, que contribuiria para o sucesso da equipe - como fiz antes no Liverpool. O FC Bayern apostou em mim e eu tento retribuir essa confiança em campo.”
Refletindo sobre os rumores sobre Wirtz
Apesar do sucesso do elenco atual, Diaz também foi questionado sobre a bem documentada tentativa do clube de contratar Florian Wirtz, ex-jogador do Bayer Leverkusen, que acabou rejeitando o Bayern para jogar no Liverpool, onde tem enfrentado muitas críticas em sua difícil temporada de estreia. Abordando a situação com sua humildade característica, o ponta observou: “O fato de Florian não ter conseguido vir para cá deve ter tido seus motivos. Agora estou aqui e, graças a Deus, foi assim que aconteceu. Estou muito feliz e contente com isso.”
Com o Bayern firmemente na busca por títulos importantes, a integração do colombiano parece perfeita. Sua abordagem humilde em relação ao seu companheiro de equipe “máquina” e seu próprio preço sugerem um jogador que está perfeitamente alinhado com a filosofia do clube. Se sua forma no início da temporada servir de referência, a perda do Liverpool é um grande ganho para o Bayern, que busca conquistar o continente mais uma vez.
