“Ele é uma máquina!” – Luis Diaz orgulhoso de ser companheiro de equipe de Harry Kane, enquanto ex-estrela do Liverpool destaca a incrível influência do atacante no Bayern de Munique

Diaz ingressou no Bayern vindo do Liverpool no verão passado por uma quantia estimada em cerca de € 70 milhões, assinando um contrato de quatro anos. Assumir o lugar dos grandes nomes históricos do Bayern traz uma pressão financeira significativa, especialmente considerando a alta quantia paga ao Liverpool. No entanto, Diaz está determinado a não deixar que os números ditem seu desempenho em campo.

“Já no dia em que assinei, um jornalista me questionou sobre o valor da minha transferência. Que eu era um dos jogadores mais caros e assim por diante”, disse ele. “Eu respondi na época: se este clube conta comigo, então só vou tentar dar a resposta em campo. Não pretendia me pressionar por causa disso ou dizer a mim mesmo que agora tenho que ser o melhor. Não, o importante sempre foi e continua sendo a equipe. Eu queria ir passo a passo, primeiro me familiarizar com a equipe e, a partir daí, apenas fazer meu trabalho. Tive alguns bons jogos e devo dizer que, depois de alguns meses, me sinto muito mais confortável.”

A transição não foi isenta de obstáculos, especialmente fora do campo, onde a mudança cultural de Merseyside para Munique apresentou desafios para sua família. “Quando o Bayern me procurou, ficou claro para mim desde o primeiro momento que eu queria escolher essa transferência”, acrescentou Diaz. “Isso me encheu de orgulho, porque eu conhecia o clube há muito tempo e basicamente sabia o que esperar lá. Foi uma boa decisão — uma decisão por um time incrível e excelente. E quando você vai para um lugar novo, naturalmente quer dar o seu melhor e se sentir confortável onde está. Ser feliz é o mais importante para um jogador e também para sua família. Foi a decisão certa vir para cá. Para mim, estava claro que encontraria um grupo incrível de jogadores de futebol aqui e um clube com uma infraestrutura excelente, um ótimo campo de treinamento. Não tinha dúvidas quanto a isso. O mais difícil para mim e para minha família foi e certamente é o idioma... mas eu sabia que me adaptaria muito bem aqui, que contribuiria para o sucesso da equipe - como fiz antes no Liverpool. O FC Bayern apostou em mim e eu tento retribuir essa confiança em campo.”

