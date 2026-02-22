Getty
“Ele é tão completo” – Pep Guardiola admira a estrela do Manchester City, Nico O'Reilly, após dois gols contra o Newcastle
O City lutou para conquistar três pontos contra o Newcastle
A equipe de Guardiola precisava de inspiração ao receber o Magpies, que devia estar um pouco exausto após uma viagem de 8.000 km no meio da semana ao Azerbaijão para disputar a Liga dos Campeões.
O City evitou as eliminatórias da fase de grupos na competição europeia, o que lhe permitiu descansar para os compromissos domésticos. O time foi pressionado pelo Newcastle, mas todos os gols de um confronto animado foram marcados nos primeiros 27 minutos.
O versátil O'Reilly chama a atenção no meio-campo
O'Reilly marcou dois desses gols, um de cada lado do empate do seu companheiro da seleção inglesa Lewis Hall, e acabou por garantir três pontos inestimáveis para o City. Ele pode ter sido um herói improvável aos olhos de alguns, mas foi empurrado para uma posição mais avançada no meio-campo - tendo atuado frequentemente como lateral - e suas façanhas não são nenhuma surpresa para o seu treinador.
Guardiola disse à TNT Sports sobre a estrela formada no clube, O'Reilly: “Nico nos dá no meio-campo a força física de que precisamos. Ele agora joga na sua posição. Ele sempre jogou assim, é muito completo e muito jovem. Estou muito feliz que a academia tenha formado esses jogadores incríveis, Nico, Phil [Foden] e Rico [Lewis].”
O ex-zagueiro do City, Joleon Lescott, foi outro que rapidamente elogiou o desempenho de O'Reilly, além de sua capacidade de ocupar várias posições em campo. O ex-zagueiro disse à BBC Sport: “Acho que, como jovem jogador, você quer jogar e diz sim, vou jogar em qualquer posição. Mas quando você tem a oportunidade de jogar em um time tão incrível, em uma fase tão importante da temporada, você tem a chance de jogar na sua melhor posição, porque o técnico confia que você vai influenciar o jogo como ele fez. Isso vai lhe dar muita confiança.
Acho que ele está [se tornando insubstituível]. Mais uma vez, é fácil reconhecer isso porque ele marcou dois gols hoje, mas nos jogos anteriores ele mostrou seu talento atlético e, quando a equipe ficou sem fôlego na transição, seja para avançar ou recuar, ele mostrou que pode se recuperar e foi muito bem hoje à noite, indo para trás.”
Disputa emocionante pelo título: O'Reilly adora o desafio
O'Reilly é agora uma estrela consagrada no City, tendo feito sua estreia na Community Shield de 2024, e está em busca do primeiro grande título de sua carreira profissional. Ele está aproveitando cada minuto de uma emocionante disputa pelo título.
O nativo de Manchester disse sobre acompanhar o ritmo do Arsenal, líder de longa data: “Estamos adorando, aproveitando cada momento. Tivemos uma semana de folga e a usamos para recarregar as energias, e temos outra chegando [antes de enfrentar o Leeds no próximo sábado]”.
O City é bem versado na arte de conquistar títulos, com Guardiola supervisionando seis triunfos durante sua icônica gestão no Etihad. Ele está muito feliz por ter superado as dificuldades desta temporada e colocado o Blues de volta na disputa por mais um título nacional.
Ele disse sobre ter passado por um teste difícil contra os aspirantes ao top 4 do Nordeste: “Resultado importante, o Newcastle é um time incrível, impressionante em termos físicos e de velocidade no ataque. Físico no meio-campo. Muito difícil, mas o time foi incrível.
Setenta por cento dos jogadores nunca estiveram nessa situação [disputa acirrada pelo título], e eu não jogo. Então, temos que viver isso, eles sabem que todos os jogos serão assim. Especialmente em casa, com cinco jogos restantes. Hoje foi a melhor torcida do ano, foi incrível com nosso pessoal, estou muito orgulhoso de ser o técnico dessas pessoas e torcedores incríveis. Agora vamos descansar três dias, precisamos disso, e depois jogamos contra o Leeds.”
Jogos do Manchester City em 2025-26: a próxima partida será em Leeds
O City também está na final da Carabao Cup, na quinta rodada da FA Cup e nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com mais confrontos contra o Newcastle pela frente. O time volta a campo no próximo sábado, quando visita o Elland Road.
