“Ele é tão completo” – Pep Guardiola admira a estrela do Manchester City, Nico O'Reilly, após dois gols contra o Newcastle

O'Reilly marcou dois desses gols, um de cada lado do empate do seu companheiro da seleção inglesa Lewis Hall, e acabou por garantir três pontos inestimáveis para o City. Ele pode ter sido um herói improvável aos olhos de alguns, mas foi empurrado para uma posição mais avançada no meio-campo - tendo atuado frequentemente como lateral - e suas façanhas não são nenhuma surpresa para o seu treinador.

Guardiola disse à TNT Sports sobre a estrela formada no clube, O'Reilly: “Nico nos dá no meio-campo a força física de que precisamos. Ele agora joga na sua posição. Ele sempre jogou assim, é muito completo e muito jovem. Estou muito feliz que a academia tenha formado esses jogadores incríveis, Nico, Phil [Foden] e Rico [Lewis].”

O ex-zagueiro do City, Joleon Lescott, foi outro que rapidamente elogiou o desempenho de O'Reilly, além de sua capacidade de ocupar várias posições em campo. O ex-zagueiro disse à BBC Sport: “Acho que, como jovem jogador, você quer jogar e diz sim, vou jogar em qualquer posição. Mas quando você tem a oportunidade de jogar em um time tão incrível, em uma fase tão importante da temporada, você tem a chance de jogar na sua melhor posição, porque o técnico confia que você vai influenciar o jogo como ele fez. Isso vai lhe dar muita confiança.

Acho que ele está [se tornando insubstituível]. Mais uma vez, é fácil reconhecer isso porque ele marcou dois gols hoje, mas nos jogos anteriores ele mostrou seu talento atlético e, quando a equipe ficou sem fôlego na transição, seja para avançar ou recuar, ele mostrou que pode se recuperar e foi muito bem hoje à noite, indo para trás.”