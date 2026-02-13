“Ele é louco, vai lutar contra qualquer um!” – James McClean, herói do Wrexham, recebe apoio para sua estreia no boxe profissional contra Jake Paul ou KSI

McClean revelou que está buscando uma possível mudança de carreira para o boxe assim que deixar o futebol. O meio-campista nasceu em Derry, na Irlanda do Norte, e voltou ao clube de sua cidade natal após três anos no Wrexham.

Em entrevista ao membro do Westlife, Nicky Byrne, McClean disse em 2025: “Para ser sincero, gostei muito [do Wrexham] até os últimos dois ou três meses. Não tem sido ideal, não tenho jogado tanto quanto gostaria, o que nunca é bom.

“Você quer jogar e quer estar no meio da ação. Nunca lidei muito bem com o fato de não jogar. Não diria que são tempos ruins, mas não tem sido tão agradável para mim pessoalmente. Quando você é mais jovem, faz coisas idiotas e não lida com as situações com a mesma maturidade que tem quando fica mais velho.

Hoje em dia, eu apenas canalizo essa frustração e irritação e faço meu treino. Antes, eu fazia birra. Agora, eu apenas canalizo essa frustração para o saco de pancadas e isso parece aliviar um pouco a tensão. Você se sente melhor depois disso.”