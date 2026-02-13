Getty Images Sport
“Ele é louco, vai lutar contra qualquer um!” – James McClean, herói do Wrexham, recebe apoio para sua estreia no boxe profissional contra Jake Paul ou KSI
McClean dedicando-se ao boxe
McClean revelou que está buscando uma possível mudança de carreira para o boxe assim que deixar o futebol. O meio-campista nasceu em Derry, na Irlanda do Norte, e voltou ao clube de sua cidade natal após três anos no Wrexham.
Em entrevista ao membro do Westlife, Nicky Byrne, McClean disse em 2025: “Para ser sincero, gostei muito [do Wrexham] até os últimos dois ou três meses. Não tem sido ideal, não tenho jogado tanto quanto gostaria, o que nunca é bom.
“Você quer jogar e quer estar no meio da ação. Nunca lidei muito bem com o fato de não jogar. Não diria que são tempos ruins, mas não tem sido tão agradável para mim pessoalmente. Quando você é mais jovem, faz coisas idiotas e não lida com as situações com a mesma maturidade que tem quando fica mais velho.
Hoje em dia, eu apenas canalizo essa frustração e irritação e faço meu treino. Antes, eu fazia birra. Agora, eu apenas canalizo essa frustração para o saco de pancadas e isso parece aliviar um pouco a tensão. Você se sente melhor depois disso.”
McClean enfrentará KSI ou Jake Paul?
Tanto KSI quanto Jake Paul entraram no mundo do boxe das celebridades, aproveitando sua fama no YouTube para atrair um grande número de espectadores.
E o ex-jogador da seleção da República da Irlanda, Jeff Hendrick, diz que McClean está “aberto” a qualquer adversário em potencial.
Ele disse ao Fruity King: “Ele está desesperado por uma luta de boxe profissional. Ele está aberto. Ele disse isso, seja em entrevistas ou nas redes sociais. Acho que quem o segue vê que ele está treinando boxe quase todos os dias. Não é apenas um hobby para ele, ele ama o esporte. Ele está convencido de que vai ter uma luta profissional, então contra quem será, eu não sei.
“Eu não diria que ele não vai ter uma luta profissional. Provavelmente apostaria que ele potencialmente terá. Ele poderia lutar contra Jake Paul ou KSI?
Ele vem treinando boxe intensamente há alguns anos. Ele vai ser bastante habilidoso. E sua forma física, eu sei por causa do futebol, é excelente.
Ele é um dos jogadores mais em forma com quem já joguei. Então, ele estará pronto e capaz. Se uma luta surgir e ele estiver disposto, ele lutará contra qualquer um. Então, só espero que ele me peça para acompanhá-lo até o ringue.”
A jogada “surreal” de McClean
McClean expressou sua empolgação por se juntar ao Derry ao chegar na janela de transferências de janeiro.
Ele disse em uma coletiva de imprensa: “É um pouco surreal que isso tenha acontecido, mas mal posso esperar para começar. O Wrexham e a forma como lidaram com isso, com muita classe, facilitaram ao máximo meu retorno para casa. Falei com o técnico [...] e disse a ele que o lugar onde quero estar é em casa.
Gosto de desafios na carreira e este é provavelmente um dos melhores desafios que posso enfrentar. Este é o último clube da minha carreira, é aqui que vou terminar a minha carreira. Se eu ganhar um título da liga aqui e sair dessa forma, não poderia escrever um roteiro melhor.”
O seu treinador, Tiernan Lynch, acrescentou: “Para mim e para a equipa, foi uma decisão fácil. O que ele fez no futebol fala por si, não preciso de lhes dizer nada. No entanto, o que ele vai trazer para o nosso balneário é a sua experiência e disciplina. Estou absolutamente encantado por o ter connosco.
Isso eleva o nível de tudo o que fazemos. Basta conversar com ele para entender isso. O importante agora é que temos que fazer o nosso trabalho.”
O que vem a seguir?
McClean pode muito bem ter uma luta de boxe em seu futuro e ele está firmemente decidido a alcançar esse objetivo.
Ele disse: “Eu quero mesmo lutar boxe. A Misfits (empresa de boxe) está abrindo oportunidades para muitas pessoas que não são boxeadores profissionais, dando-lhes a chance de entrar no ringue e experimentar como é ser um boxeador.
“Com certeza, é algo que quero fazer e já houve conversas sobre isso, mas estou sob contrato no momento. É definitivamente algo que quero fazer em um futuro próximo.
Grande parte do meu treinamento agora é treinamento de boxe. Tenho mais paixão pelo boxe do que pelo futebol. Prefiro assistir boxe do que futebol. É algo que quero fazer e é algo que quero experimentar para riscar da minha lista de desejos.”
