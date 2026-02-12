Getty Images Sport
“Ele é como a Ryanair” – Roy Keane faz uma avaliação brutal da contratação do Manchester United neste verão
Keane tenta a sorte
Keane criticou Sesko após seu gol espetacular. O atacante saiu do banco e recebeu um belo cruzamento de Bryan Mbeumo, mandando a bola no ângulo superior para manter a invencibilidade de Carrick em cinco jogos. No entanto, Keane acredita, em seu estilo típico, que isso é apenas um reflexo do declínio do nível do Old Trafford, comparando-o à Ryanair.
Após o jogo, porém, Carrick elogiou Sesko.
Ele disse: “É um final incrível, considerando o ângulo, para gerar isso, acertar o alvo, finalizar — é um gol e tanto. Ben é capaz disso. Ele faz isso o tempo todo. Não é que ele tenha surgido do nada. Ele vem fazendo isso, provou que também sabe marcar gols. Ele vem fazendo isso nos treinos também.
“Para ser sincero, não é surpreendente. Acho que é o que ele faz, é nisso que ele é bom.”
A opinião ousada de Keane
Keane disse no Stick To Football: “Foi uma bela finalização. Desculpe, mas não é isso que ele deve fazer? Ele sai do banco e eles estão atrás no placar.
O Manchester United e suas expectativas são como a Ryanair. Se um voo está no horário, todos comemoram, riem e brincam. Mas, normalmente, você vai chegar duas horas atrasado, e todos acham que isso é normal!
“Eu voei com a Ryanair no domingo e o voo atrasou duas horas. Ninguém reclamou, porque é isso que esperamos. As expectativas são baixas...
“Com a Ryanair, você sabe quando vai pousar e eles tocam música porque o voo chegou no horário? É assim com Sesko e o United, é isso que se espera...
“Você tem baixas expectativas, ele é um atacante! Eu vi o gol, foi um belo finalização com o timing perfeito. Todos estão se empolgando porque foi um empate, [Ian] Wright costumava fazer isso toda semana...
“Você (Neville) é um torcedor deles, você e Jim Ratcliffe! Um empate no West Ham e é incrível? Esse é o meu ponto, não há pressão sobre esse time do United.”
A forma de Sesko
Sesko marcou seis gols na Premier League nesta temporada e agora tem quatro gols nos últimos cinco jogos pelo clube.
Carrick acrescentou: “O último gol deve ter feito muito bem para ele. Hoje à noite foi um pouco diferente, com a emoção do jogo, mas certamente foi importante e um grande momento para ele e para nós.”
O que vem a seguir?
O United enfrenta o Everton fora de casa na segunda-feira à noite, antes do confronto com o Crystal Palace. A equipe de Carrick ocupa a quarta posição na tabela da Premier League, 11 pontos atrás do líder Arsenal. O clube também está apenas um ponto à frente do Chelsea, quinto colocado.
Michael Owen disse ao GOAL que o United pode muito bem voltar a disputar o título de forma consistente dentro de dois anos, afirmando: “Embora estejam indo muito bem, não se trata apenas do que você pode acrescentar a este time para que ele tenha chances de ganhar algo. Todos sabemos que Casemiro está saindo. Todos achamos que eles ainda precisam de jogadores. Também há a dúvida sobre Bruno Fernandes e se ele vai ficar. Pode ser que essa equipe, neste verão, ainda passe por algumas mudanças. É difícil dizer.
“Na sua forma atual, a equipe atual e a maneira como está jogando no momento, ela pode terminar em segundo ou terceiro lugar na liga no final da temporada. Se a liga começasse amanhã, não se poderia descartar que ela tivesse uma chance real de disputar o título – da maneira como está jogando, da maneira como o Liverpool está jogando, da maneira como o City está jogando. Em geral, suas temporadas têm sido muito ruins e será necessário um total baixo de pontos para ganhar o campeonato nesta temporada. Não se pode descartar a possibilidade, da maneira como estão jogando no momento.”
