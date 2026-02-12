“Ele é como a Ryanair” – Roy Keane faz uma avaliação brutal da contratação do Manchester United neste verão

Keane disse no Stick To Football: “Foi uma bela finalização. Desculpe, mas não é isso que ele deve fazer? Ele sai do banco e eles estão atrás no placar.

O Manchester United e suas expectativas são como a Ryanair. Se um voo está no horário, todos comemoram, riem e brincam. Mas, normalmente, você vai chegar duas horas atrasado, e todos acham que isso é normal!

“Eu voei com a Ryanair no domingo e o voo atrasou duas horas. Ninguém reclamou, porque é isso que esperamos. As expectativas são baixas...

“Com a Ryanair, você sabe quando vai pousar e eles tocam música porque o voo chegou no horário? É assim com Sesko e o United, é isso que se espera...

“Você tem baixas expectativas, ele é um atacante! Eu vi o gol, foi um belo finalização com o timing perfeito. Todos estão se empolgando porque foi um empate, [Ian] Wright costumava fazer isso toda semana...

“Você (Neville) é um torcedor deles, você e Jim Ratcliffe! Um empate no West Ham e é incrível? Esse é o meu ponto, não há pressão sobre esse time do United.”