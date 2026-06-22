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Hussein Hamdy

Traduzido por

“Ele caminha e olha ao redor”... Xavi revela o segredo da incrível capacidade de Messi de interpretar as partidas

Xavi Hernández
L. Messi
Barcelona
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
Argélia

Não é humano

Xavi Hernández, lenda do Barcelona, elogiou seu ex-companheiro Lionel Messi, afirmando que ele não pode ser comparado a nenhum outro jogador na história do futebol e considerando-o o “Michael Jordan do esporte”.

Em um artigo escrito para o jornal britânico “The Athletic”, Xavi afirmou que sua opinião sobre Messi se deve ao seu talento excepcional e à sua permanência no topo por mais de duas décadas, além de sua personalidade competitiva única que o tornou, segundo ele, um jogador “quase sobre-humano”.

O texto completo do artigo de Xavi Hernández diz o seguinte:

  • A primeira entrevista

    Eu tinha 20 anos quando ouvi falar de Lionel Messi pela primeira vez.

    Um dos treinadores das categorias de base do Barcelona me falou sobre aquele garoto que vinha da Argentina para ingressar na academia. Ele disse que nunca tinha visto nada parecido. Para ser sincero, fiquei cético. Muitas crianças promissoras passam pelo sistema do Barcelona. Minha opinião era que só se pode julgar um jogador quando ele chega ao time principal.

    Ele me disse: “Xavi, esse garoto é diferente”.

    Lembro-me de ter visto imagens do Messi no canal de TV do Barcelona nos anos seguintes. Suas habilidades, seus gols... Aquelas imagens em que ele driblava quatro ou cinco zagueiros e, em seguida, passava pelo goleiro. Parecia um talento sobrenatural, mas muitos jovens também pareciam assim. Eles costumavam mostrar apenas seus melhores momentos no canal.

    Em 2004, o mesmo treinador me enviou uma mensagem: “Aquele argentino de quem eu te falei vai treinar com vocês amanhã”. Pensei comigo mesmo: “Bem, chegou a hora de ver do que esse garoto realmente é feito”.

    Ainda me lembro daquele primeiro treino. A maneira como ele controlava a bola, como driblava, como passava, como se articulava com os companheiros… Ele era capaz de tudo. Era um fenômeno.

    Eu não acreditava no que estava vendo. Nem mesmo os outros grandes jogadores — Carles Puyol, Víctor Valdés, Deco, Ronaldinho. Nós só ficávamos olhando uns para os outros, como se disséssemos: “Isso não é normal”. Leo tinha apenas 16 anos e, de imediato, era praticamente o melhor jogador do clube.

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAININGAFP

    A garra de Messi

    Ele era um garoto esforçado e um adversário feroz, incrivelmente agressivo dentro e fora de campo, e extremamente sedento por sucesso. Sempre que avançava, não havia exibicionismo nem jogadas espetaculares; ele era direto e tinha uma mentalidade focada em um único objetivo. Nossa, a maneira como aquele garoto atacava o gol... Era um espetáculo raro. Mesmo no Barcelona, não víamos esse tipo de talento.

    Leo era tímido e reservado fora do futebol. Ficamos no mesmo quarto durante uma turnê pela Ásia, logo depois que ele entrou para o time principal. Ele pedia minha permissão até para ligar a TV. Eu disse a ele: “Relaxa, tudo bem, você não recebe ordens de mim”. Tentei deixá-lo à vontade, fazer com que se sentisse confortável.

    Em campo, conversávamos o tempo todo. Ele me dizia: “Maki, esse cara está me marcando muito, procure-me no espaço atrás dele”, e fugia do marcador com uma arrancada profunda. Às vezes, eu o via parecer ansioso por não estar tocando na bola. Eu dizia a ele: “Volte para trás, volte”. Ele recuava para se aproximar de mim, de Andrés Iniesta e do Busi (Sergio Busquets), para onde a jogada se desenrolava. Quanto mais o Leo tocava na bola, mais a equipe se beneficiava. Queríamos que ele se sentisse feliz e se integrasse ao jogo.

    Jogar com ele era fácil. Muito fácil. Se você não consegue se entender com o Messi, não consegue jogar futebol; é simples assim. Quando você passa para o Leo, ele devolve a bola de forma perfeita, exatamente no momento certo. E sempre no seu pé preferido. Como alguém que sempre gosta de dar passes, foi um prazer jogar com ele. O Leo me tornou um jogador melhor. E eu tentei dar o meu melhor por ele também.

    Ele foi um companheiro de equipe incrível. Começou como um capitão tranquilo — sempre quer a bola em campo e sempre demonstra essa personalidade —, mas foi assumindo cada vez mais responsabilidades. Quando saí do Barcelona em 2015, ele já era um excelente orador, incentivando os companheiros antes das partidas. E agora, com a Argentina, dá para ver que ele é o capitão indiscutível, tanto nas palavras quanto nas ações. Isso simplesmente vem de dentro dele: essa vontade incansável de vencer. Você nunca vê Messi despreparado para uma partida. A paixão que ele coloca no futebol é muito argentina e muito competitiva. Não dá para escapar disso.

  • A melhor versão

    Há muitas jogadas de Messi que ficaram gravadas na minha memória, mas se eu tivesse que escolher apenas uma, seria a semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid em 2011. A partida de ida foi no Bernabéu. José Mourinho nos fez jogar em um gramado com grama alta; dava para perceber que eles estavam buscando um empate sem gols.

    Leo marcou o primeiro gol e, em seguida, partiu naquela arrancada ao estilo Maradona, driblando os adversários. Ele ficou sozinho contra Lassana Diarra, contra Xabi Alonso, contra Raúl Albiol e contra Sergio Ramos, e conseguiu passar por todos eles. Não jogamos futebol algum naquele dia. Não acontecia nada. Então apareceu Messi. Era isso que ele era capaz de fazer. Nosso jogo coletivo podia estar vacilante, mas tínhamos o trunfo: o melhor jogador da história. Messi ganhou os jogos para nós sozinho.

    Sinto emoção ao vê-lo agora. Continuei jogando até os 39 anos, mas, naquela época, já estava na liga do Catar e havia parado de jogar pela Espanha há anos. Leo está nessa idade agora, mas, quando você olha para ele, vê que continua exatamente o mesmo. Ele não mudou. Veja como seus pés ainda se movem, aquele pequeno movimento rápido... Qualquer outra pessoa já teria se aposentado depois de ganhar a Copa do Mundo de 2022, mas ele é um competidor voraz. Está convencido de que pode ganhar de novo.

    Não tenho a menor dúvida de que a Argentina chegará às fases finais. E veremos o melhor que Messi tem a oferecer. Este é o momento dele. Ele vinha se preparando mentalmente para isso, embora muitas pessoas dissessem que ele não estava em boa forma física e que já não era mais o que costumava ser. Então ele entra em campo e marca três gols (hat-trick).

    Seu primeiro gol contra a Argélia foi típico do Leo. Quando Rodrigo de Paul olhou para cima, Leo estava exatamente no lugar certo, no ponto ideal para receber a bola. Depois, ele olhou para trás três vezes. Esse é um dos seus segredos. Ele está sempre olhando, sempre avaliando o que acontece ao seu redor. Ele tem tudo na cabeça. Muitas vezes, ele está simplesmente caminhando, mas caminha olhando ao redor. Seus companheiros passam a bola, e ele percebe o que o volante adversário está fazendo, o que a zaga está fazendo e onde há espaço livre. Sua compreensão do jogo é de primeira classe.

  • FBL-ESP-LIGA-FC BARCELONA-DEPORTIVOAFP

    Jogar em todas as posições

    Fazíamos muitos exercícios mentais em Barcelona, treinos em que era preciso procurar o espaço ou o jogador livre. E Messi era o mestre nisso. Não estou exagerando quando digo que ele poderia jogar na posição de Iniesta, na de Busquets, na de Puyol e na minha... Ele era capaz de fazer tudo exatamente como o melhor jogador de cada posição. E isso continua valendo até hoje.

    Mandei uma mensagem para o Leo depois do jogo contra a Argélia. Disse a ele que era inacreditável e que eu só consegui rir quando vi o que ele fez. Foi uma loucura, uma verdadeira loucura. Mas esse é o Leo. Ele sempre aparece exatamente no momento certo. Para mim, ele não tem comparação. Não tem comparação. Ele é quase sobre-humano.

    Gosto de dizer que ele é o Michael Jordan do futebol. No futebol, não há ninguém que se compare a ele. Ele superou os grandes nomes do passado por causa de sua consistência: ele tem sido o melhor nos últimos vinte anos. E até hoje, depois de todo esse tempo, ele entra em campo e nos mostra isso.

    Sua mentalidade é extraordinária. Para mim, é isso que o diferencia. Ele não suporta perder. Tem o temperamento perfeito para o futebol e a constituição física ideal: seu corpo foi feito sob medida para esse esporte. Esqueça os gols que ele marcou contra a Argélia; observe seu jogo como um todo, sua condição física, o ímpeto e a ambição genuína que ele traz para o jogo. Ele possui a mentalidade de um campeão que nunca será igualada.

    Eu já percebia que ele era um talento excepcional aos 16 anos, mas manter esse nível por todo esse tempo é algo extraordinário. Sinto-me grato por ter jogado com o Leo e por ter cruzado meu caminho com o dele na história.

    Não acredito que veremos um jogador de futebol como ele novamente.