"Ele ainda vai entender isso": Uli Hoeneß dá conselhos sobre transferências a um rival da Bundesliga

Nenhum outro clube da Bundesliga vendeu tantos jogadores para o exterior por valores elevados nos últimos anos quanto o Eintracht. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros.

No entanto, em termos esportivos, o Eintracht está aquém de suas próprias expectativas. Na Bundesliga, o time de Frankfurt ocupa atualmente apenas a sétima posição, e na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha foi eliminado precocemente.