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Uli HoeneßGetty Images
Nino Duit

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"Ele ainda vai entender isso": Uli Hoeneß dá conselhos sobre transferências a um rival da Bundesliga

O presidente honorário do FC Bayern de Munique, Uli Hoeneß, desaconselhou o Eintracht de Frankfurt a vender mais jogadores de ponta. O rival da Bundesliga havia se tornado, nos últimos anos, o clube mais lucrativo da liga em termos de vendas, mas atualmente está ficando para trás em relação às suas ambições esportivas.

"Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. No FC Bayern, costumo dizer: somos um clube comprador, não um clube vendedor", explicou Hoeneß em um evento da Frankfurt School of Finance & Management. Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, Hoeneß acrescentou: “Axel Hellmann também vai acabar entendendo que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de valor. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”

  • Nenhum outro clube da Bundesliga vendeu tantos jogadores para o exterior por valores elevados nos últimos anos quanto o Eintracht. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros. 

    No entanto, em termos esportivos, o Eintracht está aquém de suas próprias expectativas. Na Bundesliga, o time de Frankfurt ocupa atualmente apenas a sétima posição, e na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha foi eliminado precocemente.

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  • Uli Hoeneß sobre Harry Kane: “Hoje eu o compraria por 150 milhões”

    O FC Bayern de Hoeneß, por sua vez, nunca recebeu mais de 45 milhões de euros por um jogador. Por esse valor, Robert Lewandowski foi transferido para o FC Barcelona (2022), Lucas Hernandez para o PSG (2023) e Matthijs de Ligt para o Manchester United (2024). 

    O FC Bayern detém, porém, o recorde da contratação mais cara da Bundesliga: em 2023, o time de Munique pagou cerca de 100 milhões de euros por Harry Kane. “Hoje eu o compraria por 150 milhões”, declarou Hoeneß. “Porque ele é um sonho para o Bayern de Munique. Um ícone mundial. Tem um bom caráter, é um exemplo para os nossos jovens, nossos jogadores de 18 anos. Ele os abraça. Ele diz a eles como devem chutar a bola.”

  • Uli Hoeneß sobre o Real Madrid: “Eles nem jogam tão bem assim”

    Com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, Hoeneß está confiante na defesa do título do campeonato. A semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen será “difícil”, assim como a próxima partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. 

    “Eles não jogam tão bem assim, mas têm uma rotina excelente e estão em ótima forma”, disse Hoeneß. “É totalmente presunçoso presumir que vamos passar de fase. Mas há muito tempo não tínhamos chances tão grandes em termos de nível de jogo como neste ano.”

  • As saídas recordes do Eintracht Frankfurt

    JogadorValor da transferênciaAnoNovo clube
    Randal Kolo Muani95 milhões de euros2023Paris Saint-Germain
    Hugo Ekitike95 milhões de euros2025FC Liverpool
    Omar Marmoush75 milhões de euros2025Manchester City
    Luka Jovic63 milhões de euros2019Real Madrid
    Sebastien Haller50 milhões de euros2019West Ham United
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