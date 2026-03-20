"Pessoalmente, não sou muito a favor da venda de bons jogadores. No FC Bayern, costumo dizer: somos um clube comprador, não um clube vendedor", explicou Hoeneß em um evento da Frankfurt School of Finance & Management. Dirigindo-se ao porta-voz da diretoria do Frankfurt, Axel Hellmann, Hoeneß acrescentou: “Axel Hellmann também vai acabar entendendo que, a longo prazo, cada venda representa uma perda de valor. É bom receber 50, 60 milhões de vez em quando, mas qual é a consequência?”
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"Ele ainda vai entender isso": Uli Hoeneß dá conselhos sobre transferências a um rival da Bundesliga
Nenhum outro clube da Bundesliga vendeu tantos jogadores para o exterior por valores elevados nos últimos anos quanto o Eintracht. Em 2023, Randal Kolo Muani foi transferido para o Paris Saint-Germain por 95 milhões de euros; em janeiro de 2025, Omar Marmoush foi para o Manchester City por 75 milhões de euros e, no verão, Hugo Ekitike foi para o Liverpool por 95 milhões de euros.
No entanto, em termos esportivos, o Eintracht está aquém de suas próprias expectativas. Na Bundesliga, o time de Frankfurt ocupa atualmente apenas a sétima posição, e na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha foi eliminado precocemente.
Uli Hoeneß sobre Harry Kane: “Hoje eu o compraria por 150 milhões”
O FC Bayern de Hoeneß, por sua vez, nunca recebeu mais de 45 milhões de euros por um jogador. Por esse valor, Robert Lewandowski foi transferido para o FC Barcelona (2022), Lucas Hernandez para o PSG (2023) e Matthijs de Ligt para o Manchester United (2024).
O FC Bayern detém, porém, o recorde da contratação mais cara da Bundesliga: em 2023, o time de Munique pagou cerca de 100 milhões de euros por Harry Kane. “Hoje eu o compraria por 150 milhões”, declarou Hoeneß. “Porque ele é um sonho para o Bayern de Munique. Um ícone mundial. Tem um bom caráter, é um exemplo para os nossos jovens, nossos jogadores de 18 anos. Ele os abraça. Ele diz a eles como devem chutar a bola.”
Uli Hoeneß sobre o Real Madrid: “Eles nem jogam tão bem assim”
Com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund, Hoeneß está confiante na defesa do título do campeonato. A semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen será “difícil”, assim como a próxima partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
“Eles não jogam tão bem assim, mas têm uma rotina excelente e estão em ótima forma”, disse Hoeneß. “É totalmente presunçoso presumir que vamos passar de fase. Mas há muito tempo não tínhamos chances tão grandes em termos de nível de jogo como neste ano.”
As saídas recordes do Eintracht Frankfurt
Jogador Valor da transferência Ano Novo clube Randal Kolo Muani 95 milhões de euros 2023 Paris Saint-Germain Hugo Ekitike 95 milhões de euros 2025 FC Liverpool Omar Marmoush 75 milhões de euros 2025 Manchester City Luka Jovic 63 milhões de euros 2019 Real Madrid Sebastien Haller 50 milhões de euros 2019 West Ham United