“Ele acha que ainda é jovem!” – Neymar é acusado de “estragar” o plano tático do Santos por ex-companheiro da seleção brasileira
O técnico do Santos fala sobre as dificuldades de Neymar
A última partida de Neymar foi na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, que eliminou o Santos do Campeonato Paulista nas quartas de final. O brasileiro foi responsável pelo primeiro gol do Novorizontino em uma atuação abaixo do esperado do atacante.
O técnico Juan Pablo Vojvoda apoiou Neymar após o jogo e disse que ele vai voltar à sua melhor forma. Ele disse aos repórteres: “Neymar está em ótima forma física, ele completa todos os treinos. Ele jogou os 90 minutos completos pela primeira vez este ano.
Tenho muita confiança nele. Seu jogo vai fluir e evoluir a cada partida. E sou responsável por garantir que essa confiança venha. Tenho muita confiança nele e confio em todos os jogadores do elenco.
Ele motivará os jogadores. Neymar se esforçará para alcançar os objetivos que estabeleceu para si mesmo no Santos e na seleção nacional.”
Neymar acusado de “bagunçar” o Santos
O ex-jogador da seleção brasileira Luis Fabiano, que jogou brevemente com Neymar no início de sua carreira internacional, analisou o desempenho de seu antigo companheiro de equipe e considera que ele “atrapalha” o Santos taticamente ao recuar para receber a bola. O ex-atacante também considera que Neymar precisa adaptar seu jogo, pois “não tem mais 20 anos”.
“Neymar é quem atrapalha a equipe taticamente. Assisti um pouco ao jogo do Santos. Sempre que ele vai buscar a bola nos pés do zagueiro, os meio-campistas, alas e atacantes não sabem o que fazer. Ele vai buscá-la lá, os jogadores não sabem se devem se movimentar, ficar parados ou ficar perto dele, e a jogada não se desenvolve”, disse Fabiano àESPN.
“Quando um jogador chega a uma certa idade, ele acha que ainda é jovem, que está fazendo as coisas que fazia aos 20 anos. Ele tem que se adaptar a um novo estilo de jogo. Acho que é isso que falta ao Neymar. Ficar na frente e esperar. Uma chance não aparece, duas não aparecem, mas ele fica lá, eventualmente ela vai aparecer e ele estará descansado o suficiente para aproveitá-la.”
Vaga na Copa do Mundo em dúvida
Neymar não escondeu que deseja jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, apesar das lesões que prejudicaram sua carreira nos últimos anos. No entanto, ele enfrenta uma batalha para convencer o técnico Carlo Ancelotti de suas qualidades, já que o italiano não deve convocar Neymar para os amistosos internacionais em março contra a França e a Croácia.
Ancelotti disse anteriormente que Neymar deve provar sua aptidão física se quiser fazer parte da equipe.
“Não vamos observar como Neymar joga, obviamente. Todos conhecem seu talento”, disse Ancelotti a Pedro Ivo Almeida, da ESPN Brasil. “No futebol moderno, para aproveitar seu talento, o jogador precisa estar em boa forma física. Se ele estiver em sua melhor forma física, não terá problemas para estar na seleção nacional.
Todos querem Neymar na seleção em boa forma física. Conversei com ele e disse: 'você tem tempo para se preparar da melhor maneira possível para estar lá e ajudar a equipe a dar o seu melhor na Copa do Mundo'.”
Aposentadoria próxima para Neymar?
Este pode ser um grande ano para Neymar. Ele assinou recentemente um novo contrato com o Santos até o final de 2026 e ainda sonha com a glória da Copa do Mundo com o Brasil. No entanto, o atacante admitiu que pode ser tentado a pendurar as chuteiras depois disso.
“Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o que vai acontecer no ano que vem”, disse ele ao canal online brasileiro Caze. “Pode ser que, quando dezembro chegar, eu queira me aposentar. Estou vivendo um ano de cada vez agora.”
