“Ele acha que ainda é jovem!” – Neymar é acusado de “estragar” o plano tático do Santos por ex-companheiro da seleção brasileira

A última partida de Neymar foi na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, que eliminou o Santos do Campeonato Paulista nas quartas de final. O brasileiro foi responsável pelo primeiro gol do Novorizontino em uma atuação abaixo do esperado do atacante.

O técnico Juan Pablo Vojvoda apoiou Neymar após o jogo e disse que ele vai voltar à sua melhor forma. Ele disse aos repórteres: “Neymar está em ótima forma física, ele completa todos os treinos. Ele jogou os 90 minutos completos pela primeira vez este ano.

Tenho muita confiança nele. Seu jogo vai fluir e evoluir a cada partida. E sou responsável por garantir que essa confiança venha. Tenho muita confiança nele e confio em todos os jogadores do elenco.

Ele motivará os jogadores. Neymar se esforçará para alcançar os objetivos que estabeleceu para si mesmo no Santos e na seleção nacional.”