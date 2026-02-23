Getty
Edwin van der Sar explica por que o “fantástico” André Onana fracassou no Manchester United e dá sua opinião sobre o novo goleiro titular, Senne Lammens
Onana desafiou as expectativas de Van der Sar - da maneira errada
Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Onana foi contratado pelo Inter por £ 47 milhões (US$ 63 milhões) em 2023 para substituir David de Gea, mas as coisas começaram de forma preocupante quando ele sofreu um gol de um chute da linha do meio-campo em sua primeira partida em Old Trafford contra o Lens.
Foi o primeiro de muitos erros de grande repercussão, que prejudicaram a campanha do United na Liga dos Campeões e continuaram a assombrá-lo a ponto de o ex-meio-campista do United Nemanja Matic chamar Onana de “o pior goleiro da história do Man United” antes da partida das quartas de final da Liga Europa da última temporada contra o Lyon.
Como que para reforçar o argumento, Onana cometeu dois erros graves no empate 2 a 2 na primeira partida. Seu último jogo pelo United foi outra noite para esquecer, pois ele cometeu dois erros que levaram a gols na humilhante eliminação da Carabao Cup para o Grimsby Town. Dias depois, ele foi emprestado ao time turco Trabzonspor. Sua queda atingiu um novo patamar quando ele foi dispensado da seleção de Camarões para a Copa Africana das Nações.
Onana tem “um erro estranho em si”
Van der Sar disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Trabalhei com Andre Onana durante três ou quatro anos no Ajax. Ele chegou como terceiro goleiro e estava muito ansioso para subir na hierarquia e se tornar o titular. Eu achava, e ainda acho, que ele tem qualidades incríveis – reflexos e pés –, mas, de alguma forma, ele comete erros estranhos que fazem você pensar: 'Isso é loucura, como ele pode fazer isso?'.
“Um time quer estabilidade, saber o que seu goleiro está fazendo para que a zaga possa se relacionar, e acho que foi isso que aconteceu [o problema] com André. O Manchester United não teve estabilidade nos últimos seis ou sete anos – a defesa mudou, os zagueiros e os meio-campistas mudaram, os treinadores mudaram –, então é difícil para os novos jogadores entrarem em um ambiente onde as expectativas são altas, não só para os goleiros, mas também para os alas e meio-campistas. Muitos jogadores que chegaram aqui nos últimos oito ou nove anos não atingiram o nível que as pessoas esperavam que eles atingissem.
Eu tinha certeza absoluta de que ele [André] teria sucesso quando chegou aqui. Como eu disse, trabalhei com ele e o vi no Ajax, ele se saiu bem na Itália e jogou uma final da Liga dos Campeões, então achei que era uma combinação perfeita.”
Lammens pode permanecer no United por muito tempo
O United contratou o jovem promissor Senne Lammens para substituir Onana, depois de recusar a chance de contratar Emi Martinez, vencedor da Copa do Mundo. O belga tem sido um grande sucesso até agora no United, sem cometer nenhum dos erros de alto nível pelos quais Onana era conhecido e trazendo segurança extra para o time dos Red Devils, que está lutando para terminar entre os quatro primeiros.
Van der Sar está impressionado com o jogador de 23 anos. Ele disse: “Ele está indo bem. Claro, só se passaram sete ou oito meses, mas certamente parece que ele conhece a fisicalidade da Premier League – eu o vejo indo atrás das bolas na grande área e ele as defende com confiança, faz defesas quando necessário, sem tentar fazer defesas quando não é necessário. Não estou aqui todos os dias e não vejo todos os jogos, mas ele parece ter um bom pacote para ficar aqui [no Manchester United] por muito tempo.”
Carrick faz o United jogar como “um time do passado”
Van der Sar jogou ao lado de Michael Carrick por cinco temporadas no United e acredita que os Red Devils estão parecendo os de antigamente sob a gestão do ex-meio-campista. Ele explicou: “O Manchester United tem uma cultura. O Manchester City tem uma cultura; eles mudaram para uma cultura completamente diferente. Às vezes, as pessoas vivem muito no passado e no que um clube conquistou no passado e na maneira como as equipes costumavam jogar futebol.
Nos últimos três jogos que o Manchester United disputou, ele pareceu um pouco com o time do United do passado, e isso é bom de se ver para os torcedores, a confiança que eles ganham, o apoio que a equipe recebe – marcando um gol no último minuto! Desde que façamos isso no jogo, levemos a bola para o gol e marquemos, isso é algo em que precisamos acreditar e, se você pode acreditar em um time – e eles são bons jogadores –, mas eles precisam de um certo tipo de estrutura para tirar o melhor proveito deles.”
