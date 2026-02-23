Edwin van der Sar explica por que o “fantástico” André Onana fracassou no Manchester United e dá sua opinião sobre o novo goleiro titular, Senne Lammens

Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Onana foi contratado pelo Inter por £ 47 milhões (US$ 63 milhões) em 2023 para substituir David de Gea, mas as coisas começaram de forma preocupante quando ele sofreu um gol de um chute da linha do meio-campo em sua primeira partida em Old Trafford contra o Lens.

Foi o primeiro de muitos erros de grande repercussão, que prejudicaram a campanha do United na Liga dos Campeões e continuaram a assombrá-lo a ponto de o ex-meio-campista do United Nemanja Matic chamar Onana de “o pior goleiro da história do Man United” antes da partida das quartas de final da Liga Europa da última temporada contra o Lyon.

Como que para reforçar o argumento, Onana cometeu dois erros graves no empate 2 a 2 na primeira partida. Seu último jogo pelo United foi outra noite para esquecer, pois ele cometeu dois erros que levaram a gols na humilhante eliminação da Carabao Cup para o Grimsby Town. Dias depois, ele foi emprestado ao time turco Trabzonspor. Sua queda atingiu um novo patamar quando ele foi dispensado da seleção de Camarões para a Copa Africana das Nações.