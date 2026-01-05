+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Peter McVitie

Edu Gaspar já vê cargo ameaçado após problemas na temporada do Nottingham Forest

Edu Gaspar estaria lutando para manter seu cargo no Nottingham Forest poucos meses após assinar um contrato de £3 milhões (quase R$ 22 milhões) por ano. O ex-diretor do Arsenal passou a ser alvo de forte pressão do proprietário do clube, o implacável Evangelos Marinakis. A situação do brasileiro é considerada extremamente delicada após um rompimento total na relação com o então técnico Nuno Espírito Santo e de uma política de contratações mal-sucedida, que deixou o Forest perigosamente próximo da zona de rebaixamento

  • De sonho a pesadelo

    A chegada de Edu foi tratada como um marco que consolidaria o Nottingham Forest como um projeto sólido na Premier League. Quando Marinakis o tirou do Arsenal, em julho, para assumir o cargo de diretor global de futebol do clube, o movimento foi visto como um verdadeiro golpe de mercado. O brasileiro, integrante do histórico time “Invencível” do Arsenal e responsável por montar uma equipe capaz de rivalizar com o Manchester City, recebeu a missão de comandar todas as decisões esportivas do grupo Marinakis, incluindo Olympiacos e Rio Ave.

    Menos de seis meses depois, porém, o cenário virou de cabeça para baixo. Segundo o The Telegraph, Edu já enfrenta enorme pressão, com dúvidas reais sobre seu futuro a longo prazo no City Ground. Conhecido por seu temperamento instável, Marinakis estaria insatisfeito com o retorno do alto investimento, enquanto o Forest ocupa apenas a 17ª posição após uma temporada caótica que já resultou na demissão de dois treinadores.

  • West Ham United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    O rompimento com Nuno

    O principal motivo para a fragilidade da posição de Edu teria sido o rompimento completo de sua relação com Nuno Espírito Santo logo no início da temporada. De acordo com a reportagem, os dois mal se falavam pouco tempo após a chegada do dirigente, um desgaste que hoje é visto como fator decisivo para a saída de Nuno, demitido em setembro depois de apenas três jogos.

    A tensão entre diretoria e comissão técnica era evidente. Pouco antes de sair, Nuno deixou no ar o clima interno ao afirmar: “Acho que todos no clube deveriam estar unidos, mas essa não é a realidade”.

    O conflito nasceu de visões opostas sobre o mercado de transferências. Edu chegou com um plano claro para o elenco, que entrava em conflito com as ideias do treinador e do departamento de scouting já existente. A disputa por poder se tornou insustentável. Embora Edu tenha “vencido” com a saída de Nuno, o estrago foi grande: um elenco desequilibrado e o diretor esportivo exposto a críticas.

  • Gastos recordes sem retorno?

    Os detalhes das divergências nas contratações revelam um cenário preocupante nos bastidores. Edu teria insistido fortemente nas chegadas de Douglas Luiz, da Juventus, e de Omari Hutchinson, do Ipswich Town. Nuno, por sua vez, defendia outras opções, com destaque para Adama Traoré, então no Fulham.

    O resultado foi um planejamento caro e conturbado. Hutchinson chegou por £37,5 milhões (mais de R$ 270 milhões), contratação mais cara da história do clube, mas foi praticamente ignorado por Nuno, somando apenas 10 minutos em campo em duas partidas saindo do banco. Mais tarde, o próprio jogador admitiu que “Nuno não falava comigo”, deixando claro que o treinador se recusava a utilizar atletas que não havia pedido.

    Enquanto isso, Traoré está perto de se reencontrar com Nuno no West Ham, o que aumentou ainda mais a frustração dos torcedores do Forest, que viram as preferências do técnico serem ignoradas em favor de contratações caras e pouco eficazes.

    A situação de Douglas Luiz também virou um problema financeiro. O meio-campista tem sofrido com questões físicas desde que chegou da Juventus, mas seu contrato prevê uma obrigação de compra superior a £20 milhões (R$ 146 milhões) caso ele atinja 15 partidas na liga com mais de 45 minutos jogados. O clube agora precisa administrar cuidadosamente seus minutos em campo, sem saber se realmente quer efetivar a contratação.

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caos no comando e aventura europeia

    A instabilidade virou rotina. Após a saída de Nuno, o Forest contratou Ange Postecoglou, mas o demitiu pouco tempo depois, apostando em Sean Dyche numa tentativa desesperada de fortalecer a defesa. O chamado “efeito Dyche”, no entanto, não aconteceu: a equipe acumula quatro derrotas seguidas.

    O nível da confusão fica escancarado no caso de Arnaud Kalimuendo. Menos de cinco meses após pagar £26 milhões (mais de R$ 190 milhões) ao Rennes pelo atacante, o Forest acertou seu empréstimo ao Eintracht Frankfurt. O francês quase não foi utilizado por Dyche, mas a decisão de liberar uma contratação de peso enquanto o clube ainda disputa a Europa League gerou fortes críticas da torcida.

    A história ganha contornos irônicos nesta terça-feira (6) quando o Forest visita o London Stadium para enfrentar o West Ham, agora comandado justamente por Nuno Espírito Santo. Sob pressão também em seu novo clube, o treinador tem a chance de causar um golpe duro naquele que supervisionou sua saída do City Ground.

    Edu deve acompanhar a partida, mas o fará com seu cargo ameaçado e suas decisões cada vez mais questionadas.

