Edu Gaspar já vê cargo ameaçado após problemas na temporada do Nottingham Forest

O principal motivo para a fragilidade da posição de Edu teria sido o rompimento completo de sua relação com Nuno Espírito Santo logo no início da temporada. De acordo com a reportagem, os dois mal se falavam pouco tempo após a chegada do dirigente, um desgaste que hoje é visto como fator decisivo para a saída de Nuno, demitido em setembro depois de apenas três jogos.

A tensão entre diretoria e comissão técnica era evidente. Pouco antes de sair, Nuno deixou no ar o clima interno ao afirmar: “Acho que todos no clube deveriam estar unidos, mas essa não é a realidade”.

O conflito nasceu de visões opostas sobre o mercado de transferências. Edu chegou com um plano claro para o elenco, que entrava em conflito com as ideias do treinador e do departamento de scouting já existente. A disputa por poder se tornou insustentável. Embora Edu tenha “vencido” com a saída de Nuno, o estrago foi grande: um elenco desequilibrado e o diretor esportivo exposto a críticas.