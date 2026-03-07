Getty
Edu foi brutalmente demitido pelo Nottingham Forest do cargo de diretor esportivo, encerrando assim sua passagem mal sucedida após a saída do Arsenal
Um reinado desastroso no City Ground
A chegada de Edu em julho de 2025 foi considerada extremamente significativa após seu período de grande sucesso no norte de Londres, onde ajudou a reconstruir o Arsenal e torná-lo um candidato ao título. No entanto, a passagem do brasileiro pelo East Midlands tem sido tudo menos estável, marcada por uma grande renovação na equipe técnica e investimentos significativos que não renderam resultados consistentes em campo. As tensões nos bastidores teriam culminado em uma instrução formal para que o executivo semantivesse afastado do icônico City Ground e das instalações de treinamento do clube. Essa medida sugere um rompimento definitivo na relação entre o ex-chefe do Arsenal e a hierarquia do Forest, incluindo o volátil proprietário Vangelis Marinakis. De acordo com várias reportagens, Edu foi agora dispensado de suas funções, deixando a porta aberta para um retorno ao seu país natal, o Brasil.
Uma história condecorada no jogo
Embora sua passagem pelo East Midlands tenha sido um fracasso, Edu ainda possui um currículo impressionante que o torna uma opção atraente para clubes em todo o mundo. Ele teve grande sucesso no Corinthians, onde foi uma figura-chave durante a conquista da Copa Libertadores de 2012 e do título do Campeonato Brasileiro de 2015, antes de assumir a função de coordenador técnico da Confederação Brasileira de Futebol.
Durante seu tempo com a seleção nacional, ele contribuiu para a vitória da Seleção na Copa América de 2019. Esse sucesso abriu caminho para sua transferência para seu antigo clube, o Arsenal, onde passou cinco anos como diretor técnico, supervisionando uma transformação total do elenco ao lado de Mikel Arteta, antes de sua decisão infeliz de se juntar ao projeto multiclube do Forest.
Flamengo ambiciona contratação de Edu
O Flamengo está acompanhando de perto a situação de Edu, pois o considera um dos principais candidatos para substituir José Boto. O futuro de Boto no clube carioca está envolto em incertezas, e acredita-se que a diretoria esteja encantada com a vasta experiência de Edu no futebol europeu e seu trabalho anterior com a seleção brasileira.
Quando questionado sobre os rumores crescentes sobre seu futuro e sua ligação com o Rubro-Negro, Edu permaneceu calado sobre qualquer possível negociação. Em entrevista ao Lance!, antes de sua saída, ele disse: “Continuo trabalhando no grupo e não posso me comprometer com nenhuma mudança no momento”.
O que vem a seguir para o Nottingham Forest?
Para o Forest, a saída de Edu representa mais uma mudança de rumo para um clube que tem lutado pela continuidade. A hierarquia agora precisará encontrar uma maneira de manter o foco do time na sobrevivência na Premier League sem seu chefe de operações de futebol. Com o Garibaldi pairando perigosamente perto da zona de rebaixamento, o foco mudou totalmente para o campo.
