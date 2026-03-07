Edu foi brutalmente demitido pelo Nottingham Forest do cargo de diretor esportivo, encerrando assim sua passagem mal sucedida após a saída do Arsenal

Embora sua passagem pelo East Midlands tenha sido um fracasso, Edu ainda possui um currículo impressionante que o torna uma opção atraente para clubes em todo o mundo. Ele teve grande sucesso no Corinthians, onde foi uma figura-chave durante a conquista da Copa Libertadores de 2012 e do título do Campeonato Brasileiro de 2015, antes de assumir a função de coordenador técnico da Confederação Brasileira de Futebol.

Durante seu tempo com a seleção nacional, ele contribuiu para a vitória da Seleção na Copa América de 2019. Esse sucesso abriu caminho para sua transferência para seu antigo clube, o Arsenal, onde passou cinco anos como diretor técnico, supervisionando uma transformação total do elenco ao lado de Mikel Arteta, antes de sua decisão infeliz de se juntar ao projeto multiclube do Forest.