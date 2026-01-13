+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Edilson CapetinhaBig Brother Brasil/Globo
Luis Felipe Gonçalves

Edilson Capetinha no BBB é mais um na lista de jogadores que participaram de reality shows; relembre os principais

Capetinha é mais um ex-jogador que, após pendurar as chuteiras, foi se aventurar nos realities, já sendo um dos nomes mais comentados do BBB 26

Dono de um estilo irreverente e polêmico, o ex-atacante pentacampeão do mundo, ídolo do Corinthians e com passagens marcantes por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, amplia a lista de ex-jogadores que já buscaram os realities para se reinventar longe dos gramados. Ele agora encara o desafio do confinamento ao integrar o Camarote da nova edição do BBB, ampliando a lista de ex-jogadores que migraram do esporte para a televisão.

Antes dele, outras figuras conhecidas do futebol também apostaram nos realities como uma forma de se manter em evidência. Nomes como Aloísio Chulapa, Amaral, Paulo Nunes, Túlio Maravilha, etc., já passaram por experiências semelhantes, levando sua fama e personalidade para a telinha — ainda que nenhum deles tenha conseguido conquistar o prêmio final.

Confira abaixo os principais ex-jogadores que já se aventuraram pelos realities.

  • Paulo Nunes, forward of Brazilian football club GrAFP

    Paulo Nunes

    Ídolo do Palmeiras, Paulo Nunes levou sua personalidade forte e sem filtros para a 6ª edição de A Fazenda, em 2013

  • Amaral

    Figura folclórica do futebol brasileiro, Amaral participou de A Fazenda 8, em 2015, sendo o primeiro eliminado.

  • Tulio Maravilha Botafogo 1995Reprodução

    Túlio Maravilha

    Ídolo histórico do Botafogo, Túlio Maravilha teve passagem rápida pela A Fazenda 11, em 2019, sendo o terceiro eliminado, após participação no Power Couple Brasil.

  • Sao Paulo's Aloisio (C) celebrates his gAFP

    Aloísio Chulapa

    Ídolo do São Paulo, Aloísio Chulapa foi o quinto eliminado de A Fazenda 10 em 2018.
  • Mario Jardel | Champions League top scorersGetty

    Jardel

    Ídolo do Grêmio e do Porto, Jardel foi finalista do Big Brother Portugal em 2022, mas não venceu o reality.

  • Viola

    Ídolo dos anos 90 com passagens por Corinthians e Palmeiras, Viola participou de A Fazenda 3, em 2010.

  • Neymar Zé Love SantosRicardo Saibun/Santos FC

    Zé Love

    Ex-companheiro de Neymar no Santos, Zé Love foi o sétimo eliminado de A Fazenda 16, em 2024.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    André Santos

    Ex-lateral do Corinthians, Arsenal, Flamengo e seleção brasileira, participou de A Fazenda 14 em 2022.

  • Madson

    Ex-jogador de Santos, Vasco e Fortaleza, Madson participou do reality show A Grande Conquista, em 2024.


  • Radamés

    Cria do Fluminense, Radamés participou de A Fazenda, em 2023, logo após aposentadoria. Em 2025, venceu a sétima temporada do Power Couple.

  • Hadson Nery "Hadballa"

    Revelado nas categorias de base do Corinthians, Hadson Nery foi o primeiro ex-jogador de futebol a entrar no BBB. Conhecido como Hadballa, por causa do argentino Paulo Dybala, ele é lembrado por sua participação no BBB 20.

