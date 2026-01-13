Dono de um estilo irreverente e polêmico, o ex-atacante pentacampeão do mundo, ídolo do Corinthians e com passagens marcantes por Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, amplia a lista de ex-jogadores que já buscaram os realities para se reinventar longe dos gramados. Ele agora encara o desafio do confinamento ao integrar o Camarote da nova edição do BBB, ampliando a lista de ex-jogadores que migraram do esporte para a televisão.

Antes dele, outras figuras conhecidas do futebol também apostaram nos realities como uma forma de se manter em evidência. Nomes como Aloísio Chulapa, Amaral, Paulo Nunes, Túlio Maravilha, etc., já passaram por experiências semelhantes, levando sua fama e personalidade para a telinha — ainda que nenhum deles tenha conseguido conquistar o prêmio final.

Confira abaixo os principais ex-jogadores que já se aventuraram pelos realities.