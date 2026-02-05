Getty/GOAL
Eden Hazard explica o motivo para ter se recusado a seguir passos de Cristiano Ronaldo - e como isso encurtou sua carreira
Hazard não seguiu caminho de Cristiano Ronaldo
Hazard sempre foi um jogador que seguiu seu próprio ritmo, tanto dentro quanto fora de campo. Em uma entrevista à La Gazzetta dello Sport, o ex-astro do Chelsea revelou que sua abordagem relaxada em relação à preparação física e à nutrição era um ponto frequente de discussões com seus treinadores. Principalmente Maurizio Sarri – que treinou Hazard durante sua última temporada na Inglaterra – frequentemente o incentivava a espelhar os hábitos obsessivos de Cristiano Ronaldo para prolongar sua carreira no mais alto nível.
Questionado sobre a sugestão de Sarri para que ele se inspirasse no ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid, Hazard disse: "Sim, mas eu disse a ele que não queria. Nunca fui longe demais, mas sempre quis ser o Hazard dentro e fora de campo. Se meus amigos me convidassem para jantar, eu não recusaria, e se eu quisesse beber algo, não negaria. Cristiano é Cristiano, eu sou Hazard. Eu só queria ser eu mesmo e jogar futebol."
'Os treinos eram chatos'
Apesar de se recusar a mudar seu estilo de vida, Hazard trabalhou com algumas das mentes táticas mais exigentes do esporte. O bicampeão da Premier League refletiu sobre seus relacionamentos com os treinadores que marcaram seus anos na Inglaterra. Curiosamente, Hazard nomeou José Mourinho como o melhor treinador com quem já trabalhou, descrevendo o técnico português como um "comunicador extraordinário". Esse elogio vem apesar do atrito entre os dois durante a segunda passagem de Mourinho pelo Chelsea, comprovando o profundo respeito que Hazard nutre pelas táticas motivacionais do português.
Hazard também destacou sua época sob o comando de Sarri e Antonio Conte. "É verdade, ganhei muito com eles. Sarri e eu desenvolvemos uma relação especial; acho que a visão de futebol dele é muito parecida com a minha", disse ele. "De vez em quando, porém, eu dizia a ele que os treinos eram chatos. Isso não é uma crítica, principalmente porque os resultados comprovam que ele estava certo, assim como Conte. Antonio era incrível; ele nos fazia repetir exercícios sem parar."
"Sonho" de jogar no Milan
Em uma revelação que pode surpreender muitos torcedores do Chelsea, Hazard confessou que, quando criança, seu coração pertencia a outro time. Ele revelou que cresceu torcendo para o Milan, fascinado pela lendária equipe montada por Silvio Berlusconi e comandada nos bastidores por Adriano Galliani. O belga chegou a relembrar uma conversa com Galliani, na qual o icônico treinador sugeriu que Hazard teria se encaixado perfeitamente nas tradições ofensivas do Rossoneri.
Questionado se alguma vez esteve perto de jogar na Itália, ele disse: "Para ser honesto... não. [O ex-presidente da Inter, Massimo] Moratti me fez muitos elogios, mas eu sempre sonhei em jogar na Premier League e pelo Real Madrid, e felizmente, consegui. E agora vou te contar um segredo: quando criança, eu torcia para o Milan, e há algumas horas encontrei Galliani. Ele disse que me via como uma boa opção para o Milan de Berlusconi, mas eles nunca fizeram uma proposta concreta."
Ele acrescentou: "Eu costumava assistir muito mais à Serie A, não queria perder as atuações de [Dries] Mertens e [Radja] Nainggolan. Agora assisto um pouco menos, mas estou curioso para ver Kevin [De Bruyne] de volta após a lesão. Sob o comando de Conte, eles podem se divertir, mas nos últimos cinco anos, a Inter provou ser o time mais forte da Itália."
Desejo de ver Fàbregas comandando o Chelsea
Desde que se aposentou em 2023, Hazard trocou os campos de futebol pelos vinhedos, lançando recentemente sua própria marca de vinhos, "Wine of the Champions", na Itália. Essa nova empreitada permite que ele se apegue ao estilo de vida que sempre defendeu. No entanto, ele não se desconectou completamente de seus ex-companheiros de equipe. Ele revelou que mantém contato regular com Cesc Fàbregas, que atualmente está fazendo sucesso como técnico do Como, na Itália.
"Serei honesto", disse ele. "Conversamos um pouco. Eu disse a ele que ele era um dos melhores meio-campistas da história e que estava destinado a se tornar um dos melhores treinadores também. Expliquei que era hora de ele voltar para o Chelsea, e ele brincou sobre isso, mas eu realmente acho que sim. Ele ama futebol, sabe tudo sobre o jogo. Sou torcedor do Chelsea e quero o melhor para o clube: é por isso que sonho em ver o Cesc no banco de reservas, enquanto eu estou na arquibancada, atrás dele, curtindo o espetáculo."
