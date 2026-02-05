Eden Hazard explica o motivo para ter se recusado a seguir passos de Cristiano Ronaldo - e como isso encurtou sua carreira

Em uma revelação que pode surpreender muitos torcedores do Chelsea, Hazard confessou que, quando criança, seu coração pertencia a outro time. Ele revelou que cresceu torcendo para o Milan, fascinado pela lendária equipe montada por Silvio Berlusconi e comandada nos bastidores por Adriano Galliani. O belga chegou a relembrar uma conversa com Galliani, na qual o icônico treinador sugeriu que Hazard teria se encaixado perfeitamente nas tradições ofensivas do Rossoneri.

Questionado se alguma vez esteve perto de jogar na Itália, ele disse: "Para ser honesto... não. [O ex-presidente da Inter, Massimo] Moratti me fez muitos elogios, mas eu sempre sonhei em jogar na Premier League e pelo Real Madrid, e felizmente, consegui. E agora vou te contar um segredo: quando criança, eu torcia para o Milan, e há algumas horas encontrei Galliani. Ele disse que me via como uma boa opção para o Milan de Berlusconi, mas eles nunca fizeram uma proposta concreta."

Ele acrescentou: "Eu costumava assistir muito mais à Serie A, não queria perder as atuações de [Dries] Mertens e [Radja] Nainggolan. Agora assisto um pouco menos, mas estou curioso para ver Kevin [De Bruyne] de volta após a lesão. Sob o comando de Conte, eles podem se divertir, mas nos últimos cinco anos, a Inter provou ser o time mais forte da Itália."