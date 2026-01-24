Eden Hazard anuncia nova carreira aos 35 anos após aposentadoria dos gramados

Hazard está acostumado a brilhar em campo, mas agora espera produzir vinhos de um tipo diferente. O ex-astro do Chelsea e do Real Madrid se uniu a Fabio Cordella, chefe de uma prestigiada vinícola italiana, para criar uma linha de vinhos que promete ser tão "elegante e intensa" quanto seu estilo de jogo.

A colaboração fará com que o nome de Hazard seja estampado em garrafas cultivadas na terra ensolarada de Salento, na Itália. Cordella, um empresário de 50 anos e ex-diretor esportivo de clubes, incluindo o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, expressou seu entusiasmo com a parceria.

“O vinho oficial da Eden Hazard chegará muito em breve”, anunciou Cordella. “Quando o talento belga encontra a excelência dos vinhos italianos premium, cria-se uma safra à imagem da Eden – elegante, intensa e icônica. Um vinho com personalidade, nascido na terra de Salento e com a assinatura da empresa familiar Fabio Cordella Wines.”

Os vinhos estarão à venda na Itália e na Bélgica, país natal de Hazard, a partir do próximo mês. Ao entrar no ramo vinícola, Hazard se junta a uma lista crescente de ícones do futebol que já trabalharam com a marca de Cordella, incluindo o craque brasileiro Ronaldinho e o lendário goleiro Gianluigi Buffon.