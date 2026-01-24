AFP
Eden Hazard anuncia nova carreira aos 35 anos após aposentadoria dos gramados
Trocando Stamford Bridge por vinhedos em Salento
Hazard está acostumado a brilhar em campo, mas agora espera produzir vinhos de um tipo diferente. O ex-astro do Chelsea e do Real Madrid se uniu a Fabio Cordella, chefe de uma prestigiada vinícola italiana, para criar uma linha de vinhos que promete ser tão "elegante e intensa" quanto seu estilo de jogo.
A colaboração fará com que o nome de Hazard seja estampado em garrafas cultivadas na terra ensolarada de Salento, na Itália. Cordella, um empresário de 50 anos e ex-diretor esportivo de clubes, incluindo o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, expressou seu entusiasmo com a parceria.
“O vinho oficial da Eden Hazard chegará muito em breve”, anunciou Cordella. “Quando o talento belga encontra a excelência dos vinhos italianos premium, cria-se uma safra à imagem da Eden – elegante, intensa e icônica. Um vinho com personalidade, nascido na terra de Salento e com a assinatura da empresa familiar Fabio Cordella Wines.”
Os vinhos estarão à venda na Itália e na Bélgica, país natal de Hazard, a partir do próximo mês. Ao entrar no ramo vinícola, Hazard se junta a uma lista crescente de ícones do futebol que já trabalharam com a marca de Cordella, incluindo o craque brasileiro Ronaldinho e o lendário goleiro Gianluigi Buffon.
Uma vida tranquila após a saída do Bernabéu
Desde sua aposentadoria em outubro de 2023, Hazard tem evitado os holofotes. Ao contrário de muitos de seus colegas que se lançam em funções de comentarista, treinador ou embaixador de alto perfil, o belga aparentemente tem apreciado a vida tranquila. Sua saída do futebol profissional ocorreu após um período difícil de quatro anos no Real Madrid, onde as lesões prejudicaram seriamente sua capacidade de replicar o futebol de classe mundial que demonstrou em Londres.
Após sua transferência para a Espanha em 2019 por 90 milhões de libras (R$ 650 milhões), Hazard fez apenas 76 jogos em quatro temporadas. Apesar de ter conquistado uma medalha de campeão da Champions League e dois títulos do Campeonato Espanhol, ele teve dificuldades para se firmar na equipe, acabando por concordar em rescindir seu contrato antecipadamente. Sua decisão de se aposentar aos 32 anos foi vista por muitos como um fim prematuro para uma carreira brilhante, mas Hazard sempre afirmou que queria parar enquanto ainda podia aproveitar a vida com sua família. Essa incursão na produção de vinhos sugere que ele agora está pronto para se dedicar a projetos empresariais que se encaixem em seu estilo de vida descontraído e focado no prazer.
Um legado de brilhantismo no Chelsea
Embora sua passagem pelo Real Madrid tenha sido breve, o legado de Hazard no Chelsea permanece intacto. Entre 2012 e 2019, ele foi indiscutivelmente o jogador mais empolgante do futebol inglês. Contratado junto ao Lille por 32 milhões de libras (R$ 231 milhões), ele disputou 352 partidas pelos Blues, marcando 110 gols e proporcionando inúmeros momentos de magia.
Sua coleção de troféus da época em Stamford Bridge é lendária: dois títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga e duas Europa League. Ele era o talismã do time, capaz de virar o jogo com um drible de corpo ou uma arrancada. Para os torcedores do Chelsea, ele sempre será o queridinho do oeste de Londres, mesmo que agora esteja vendendo vermelho e branco em vez de vestir o azul royal.
De gandula a produtor de bebidas
O lançamento do vinho não é o único contato de Hazard com a indústria de bebidas nas últimas semanas. O herói belga recentemente foi notícia por um reencontro emocionante com Charlie Morgan – o ex-gandula do Swansea City que ele chutou durante uma semifinal da Copa da Liga Inglesa em 2013.
Aquele incidente, em que um Hazard frustrado tentou recuperar a bola debaixo de um Morgan que estava tentando ganhar tempo, resultou num cartão vermelho e tornou-se um dos momentos mais bizarros da história da competição. No entanto, o tempo cura todas as feridas. Desde então, Morgan tornou-se um empresário de enorme sucesso, cofundando a marca de vodka premium Au Vodka e acumulando uma fortuna pessoal estimada em 40 milhões de libras (R$ 288,7 milhões).
Numa brilhante reviravolta do destino, os dois foram fotografados juntos recentemente, sorrindo e posando com a vodka de Morgan, pondo fim de vez à controvérsia de 11 anos. Com Hazard agora entrando no ramo de bebidas, talvez haja espaço para uma futura colaboração entre o magnata da vodka e o novo vinicultor de Salento.
