Eddie Howe admite que o Newcastle ficou sem fôlego contra o Manchester City após um início promissor na partida da FA Cup
Howe elogia os campeões após a derrota
O City garantiu sua vaga nas quartas de final da FA Cup com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Newcastle United no St James' Park na noite de sábado. Apesar do início promissor dos anfitriões, com Harvey Barnes abrindo o placar aos 18 minutos, os atuais campeões responderam com precisão.
Savinho empatou para o City pouco antes do intervalo, preparando o terreno para um segundo tempo dominante. A virada foi liderada por Marmoush, que colocou os visitantes na frente apenas dois minutos após o reinício, antes de dobrar sua contagem aos 65 minutos, selando o resultado e garantindo a classificação do City para as quartas de final.
Refletindo sobre a derrota, o técnico do Newcastle, Howe, admitiu que a intensidade inicial de sua equipe se mostrou impossível de manter contra os atuais campeões. “Começamos bem, muito bem durante meia hora. Provavelmente aconteceram duas coisas: não conseguimos manter nossa energia inicial, mas eles também jogaram muito bem. Temos que aceitar isso”, disse Howe àTNT Sports em sua avaliação pós-jogo.
Desgaste físico e qualidade da cidade
Os Magpies pareciam afiados nas jogadas iniciais, mas, à medida que o primeiro tempo avançava, a diferença na posse de bola tornou-se evidente. Howe observou que as exigências físicas da equipe de Pep Guardiola, que pressionava alto, acabaram afetando seu time, que teve dificuldades para acompanhar o ritmo à medida que o jogo avançava para o segundo tempo.
“Senti que talvez tivéssemos ficado sem energia, certamente no segundo tempo, mas também no final do primeiro tempo. É preciso reconhecer que eles foram muito bons. Precisávamos da bola para tentar pressionar, mas não conseguimos mantê-la o suficiente”, explicou Howe, destacando os 63% de posse de bola do City. “A torcida foi magnífica hoje. Eles não tiveram muito o que comemorar depois do período inicial, mas permaneceram conosco e torceram até o final. Vamos precisar deles para a Liga dos Campeões.”
Guardiola elogia desempenho histórico
Enquanto o Newcastle refletia sobre o que poderia ter acontecido, Guardiola elogiou o desempenho de sua equipe. O técnico catalão, que está há quase uma década em Manchester, sugeriu que essa vitória foi uma das mais impressionantes que ele já viu no St James' Park, chegando às quartas de final da competição pela nona vez em dez temporadas.
“Em Leverkusen, também era um time forte, mas vencemos hoje, então tudo bem. Foi uma boa decisão e, quando perco, é uma má decisão”, disse Guardiola. “Esta é a melhor atuação que tivemos neste estádio desde que estou aqui há uma década. Isso é consistência e é por isso que estou orgulhoso.”
Ele também reservou elogios especiais para seus astros individuais: “Estou feliz por ele, pois ficou muito tempo lesionado e precisa de tempo para dar o seu melhor. Ele foi o capitão hoje e merece isso”, disse ele sobre John Stones, antes de acrescentar sobre Savinho: “Que ala! Um contra um, ele é muito perigoso.”
Trippier antecipa-se ao Barcelona
Kieran Trippier ecoou os sentimentos do seu treinador em relação à mudança no ritmo do jogo após a primeira meia hora. O experiente zagueiro admitiu que, assim que o City encontrou o seu ritmo, pouco o time da casa pôde fazer para conter a maré, especialmente após uma campanha doméstica exaustiva que testou ao limite a profundidade do elenco do Newcastle.
“Achei que jogamos bem nos primeiros 30 minutos. O City é um time de ponta e temos que aceitar a derrota hoje. O City empatou e, com a qualidade que tem, tentamos pressioná-los, mas não há desculpas hoje, fomos derrotados pelo time melhor. Agora temos que nos concentrar na terça-feira. Os torcedores sempre estiveram conosco nos altos e baixos e estarão ansiosos para enfrentar o Barcelona. Será um grande momento”, concluiu Trippier.
