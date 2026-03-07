Eddie Howe admite que o Newcastle ficou sem fôlego contra o Manchester City após um início promissor na partida da FA Cup

O City garantiu sua vaga nas quartas de final da FA Cup com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Newcastle United no St James' Park na noite de sábado. Apesar do início promissor dos anfitriões, com Harvey Barnes abrindo o placar aos 18 minutos, os atuais campeões responderam com precisão.

Savinho empatou para o City pouco antes do intervalo, preparando o terreno para um segundo tempo dominante. A virada foi liderada por Marmoush, que colocou os visitantes na frente apenas dois minutos após o reinício, antes de dobrar sua contagem aos 65 minutos, selando o resultado e garantindo a classificação do City para as quartas de final.

Refletindo sobre a derrota, o técnico do Newcastle, Howe, admitiu que a intensidade inicial de sua equipe se mostrou impossível de manter contra os atuais campeões. “Começamos bem, muito bem durante meia hora. Provavelmente aconteceram duas coisas: não conseguimos manter nossa energia inicial, mas eles também jogaram muito bem. Temos que aceitar isso”, disse Howe àTNT Sports em sua avaliação pós-jogo.