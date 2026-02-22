Eberechi Eze iguala Thierry Henry e Robin van Persie nos livros de história do Arsenal após mais uma atuação heroica no clássico do norte de Londres contra o Tottenham

Eze só foi titular em 14 jogos nesta temporada e não jogava os 90 minutos pelo Arsenal desde 23 de novembro, quando os Gunners venceram o Spurs por 4 a 1. Eze marcou três gols naquele jogo e agora tem dois gols em seu nome na partida de volta.

Após a partida, o meia disse: “Hoje deu certo, agradecemos a Deus por isso. Fizemos uma boa partida. Fizemos o que precisávamos fazer hoje, que era o mais importante.”

Em relação à resposta ao empate com o Wolves no meio da semana, ele acrescentou: “Sim, com certeza, isso é o mais importante. Sabemos do que somos capazes. Temos que jogar para dominar e vencer, e temos os jogadores certos no time para fazer isso. Foi uma vitória importante para nós e vamos continuar.”

Ele acrescentou: “Estou sempre tentando me colocar nessas posições para estar pronto, encontrar espaço e trabalhar duro para conseguir essas oportunidades. É preciso muito para chegar lá, e hoje deu certo.”

Sobre Viktor Gyokeres, que também marcou duas vezes, ele acrescentou: “Vik esperava isso durante todo o jogo. Dá para ver o quanto ele ajuda a equipe. Não apenas com seus gols, mas com o esforço que ele coloca e coloca jogadores como eu em boas posições, o que ajuda muito, e ele marcou seus dois gols hoje, que ele com certeza merece.”