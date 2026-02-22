Getty Images Sport
Eberechi Eze iguala Thierry Henry e Robin van Persie nos livros de história do Arsenal após mais uma atuação heroica no clássico do norte de Londres contra o Tottenham
A genialidade de Eze
Eze, que marcou três gols no jogo anterior, que também terminou em 4 a 1, marcou duas vezes contra o Spurs no domingo. Com seus gols, ele igualou os recordes de Henry e Van Persie nessa partida icônica, segundo a Opta. Agora, ele está atrás apenas do maior artilheiro, Robert Pires, que marcou sete gols nessa partida, e Emmanuel Adebayor, que jogou pelos dois clubes.
De volta do frio
Eze só foi titular em 14 jogos nesta temporada e não jogava os 90 minutos pelo Arsenal desde 23 de novembro, quando os Gunners venceram o Spurs por 4 a 1. Eze marcou três gols naquele jogo e agora tem dois gols em seu nome na partida de volta.
Após a partida, o meia disse: “Hoje deu certo, agradecemos a Deus por isso. Fizemos uma boa partida. Fizemos o que precisávamos fazer hoje, que era o mais importante.”
Em relação à resposta ao empate com o Wolves no meio da semana, ele acrescentou: “Sim, com certeza, isso é o mais importante. Sabemos do que somos capazes. Temos que jogar para dominar e vencer, e temos os jogadores certos no time para fazer isso. Foi uma vitória importante para nós e vamos continuar.”
Ele acrescentou: “Estou sempre tentando me colocar nessas posições para estar pronto, encontrar espaço e trabalhar duro para conseguir essas oportunidades. É preciso muito para chegar lá, e hoje deu certo.”
Sobre Viktor Gyokeres, que também marcou duas vezes, ele acrescentou: “Vik esperava isso durante todo o jogo. Dá para ver o quanto ele ajuda a equipe. Não apenas com seus gols, mas com o esforço que ele coloca e coloca jogadores como eu em boas posições, o que ajuda muito, e ele marcou seus dois gols hoje, que ele com certeza merece.”
As dificuldades do Spurs
O Spurs está em 16º lugar e corre grande risco de rebaixamento. O clube do norte de Londres está apenas quatro pontos à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição, e conseguiu vencer apenas sete dos seus 27 jogos.
De acordo com a BBC, o Arsenal registrou sua maior vitória fora de casa contra o Tottenham na liga desde a vitória por 5 a 0 em dezembro de 1978 – é a segunda temporada em que os Gunners vencem os dois confrontos da liga com o Spurs por três ou mais gols, depois da temporada 1934-35.
O zagueiro Micky van de Ven disse: “OArsenal foi o melhor time. Ainda estávamos no jogo quando o placar estava 1 a 1, mas depois do segundo tempo, eles marcaram logo de cara e então ficou muito difícil.
“Poderíamos ter pressionado um pouco melhor. Pressionamos alto, mas o Arsenal saiu dessa. É algo em que precisamos trabalhar. Eles foram o melhor time hoje.
É um risco quando você marca homem a homem e, se um jogador se atrasa, você fica exposto, mas quando você ganha a bola no alto, há muitas opções para nós. Por outro lado, quando eles saem, é um grande risco.”
Sobre o técnico interino Igor Tudor, que comandou sua primeira partida contra o Gunners, ele acrescentou: “Ele está conosco a semana toda. Trabalhamos nisso todos os dias. É sua primeira semana e ele quer nos ajudar de todas as maneiras. Temos toda a semana para nos preparar para o Fulham. Precisamos vencer os jogos. Passo a passo. Agora vamos jogar contra o Fulham.”
O que vem a seguir?
O Arsenal enfrenta o Chelsea em outro clássico londrino no domingo, enquanto o Spurs entrará em campo contra o Fulham em seu próprio confronto na capital.
