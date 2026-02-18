AFP
“É uma pena” – Pierre Kalulu responde ao pedido de desculpas de Alessandro Bastoni após o controverso cartão vermelho recebido pelo zagueiro da Juventus na derrota para o Inter
Superando o incidente Bastoni
Kalulu foi expulso pouco antes do intervalo, após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Bastoni, que caiu no chão durante a jogada. O zagueiro do Inter imediatamente apelou ao árbitro para que tomasse medidas disciplinares, sugerindo que Kalulu havia puxado sua camisa para derrubá-lo. No entanto, as imagens da televisão não mostraram nenhum contato claro entre os dois jogadores.
O Inter garantiu uma vitória dramática por 3 a 2 com um gol no último minuto, ampliando sua liderança na tabela para oito pontos, com 61 pontos. A Juventus, por sua vez, permanece em quinto lugar na classificação, com 46 pontos em 25 partidas.
O pós-derby italiano foi marcado por tensão, embora Bastoni tenha tentado acalmar a situação com um pedido público de desculpas por ter exagerado o contato. Quando questionado sobre o gesto do jogador do Inter, Kalulu preferiu se concentrar no futuro, em vez de se deter em uma decisão que não pode ser revertida. “Não vi o que ele disse. A partida já acabou, temos que olhar para frente e não pensar mais nisso. Só vou dizer que é uma pena”, admitiu o zagueiro, claramente frustrado com o impacto que a suspensão teve em seu ritmo e no ímpeto da equipe.
O jogador de 24 anos não escondeu o fato de que o incidente o afetou emocionalmente nos dias que antecederam os compromissos europeus da Juve. Refletindo sobre seu estado mental após a controversa expulsão, Kalulu explicou: “Obviamente, fiquei muito nervoso após esse episódio, é melhor falar pouco porque dizer muitas coisas não adianta nada. Tenho que pensar no campo, há outras pessoas para falar sobre essas coisas.”
Uma noite difícil em Istambul
O retorno de Kalulu à equipe titular não saiu como planejado, já que a Juventus sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Galatasaray na Liga dos Campeões na terça-feira. Foi um pesadelo defensivo para os gigantes italianos, que tiveram dificuldades para conter a pressão ofensiva implacável do time turco durante toda a partida. Mesmo com o time completo durante a maior parte do jogo, os Bianconeri pareceram excepcionalmente frágeis na defesa, um contraste gritante com suas atuações disciplinadas no início da campanha, deixando os torcedores preocupados com a profundidade defensiva da equipe.
Analisando o colapso na Turquia, Kalulu foi rápido em apontar o dedo para falhas individuais, em vez de falhas táticas ou jogo superior do adversário. “Os gols sempre vêm de nossos próprios erros, isso acontece, mas para mim o mais difícil foi este segundo tempo: mesmo com o cartão vermelho, não devemos conceder todas essas chances”, observou. “Precisamos entender bem o que aconteceu, esta noite já passou e no futebol você tem que se recompor rapidamente, porque há outros jogos.”
Recusando-se a usar a fadiga como desculpa
Com um calendário cada vez mais congestionado, surgiram dúvidas sobre se as exigências físicas do futebol de alto nível em várias competições estavam afetando o elenco da Juventus. No entanto, o ex-jogador da base do Lyon foi enfático ao afirmar que o cansaço não poderia ser usado como justificativa para uma derrota tão pesada no maior palco do futebol europeu. Ele rejeitou as sugestões de que os jogadores estavam cansados, insistindo que a camisa que vestem exige um nível mais alto de resistência, independentemente da agenda.
“Não, você não pode se esconder atrás da fadiga quando enfrenta uma partida da Liga dos Campeões”, afirmou Kalulu com firmeza quando questionado se a energia física da equipe havia atingido um limite. “Hoje à noite foi assim, é muito difícil entender o que aconteceu, mas precisamos manter a cabeça erguida e fazer melhor.”
Olhos no futuro para os Bianconeri
A derrota em Istambul deixa a Juventus com muito trabalho pela frente se quiser garantir uma posição favorável na eliminatória. A controvérsia do jogo contra o Inter e a decepção com o resultado contra o Galatasaray tornaram este período difícil, mas o francês está confiante de que o elenco possui o caráter necessário para se recuperar e provar que os críticos estão errados nas próximas semanas.
Enquanto a Juventus atravessa este período turbulento, a integração de Kalulu no coração da defesa continua a ser um tema central. Embora o drama envolvendo Bastoni e o pedido de desculpas subsequente tenham adicionado intrigas à temporada, o próprio jogador está determinado a garantir que o seu desempenho em campo o defina, em vez das manchetes fora dele. Com jogos cruciais no horizonte, os Bianconeri vão precisar da compostura e liderança de Kalulu para estabilizar uma defesa que se viu subitamente sob fogo cruzado.
