“É uma pena” – Pierre Kalulu responde ao pedido de desculpas de Alessandro Bastoni após o controverso cartão vermelho recebido pelo zagueiro da Juventus na derrota para o Inter

Kalulu foi expulso pouco antes do intervalo, após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Bastoni, que caiu no chão durante a jogada. O zagueiro do Inter imediatamente apelou ao árbitro para que tomasse medidas disciplinares, sugerindo que Kalulu havia puxado sua camisa para derrubá-lo. No entanto, as imagens da televisão não mostraram nenhum contato claro entre os dois jogadores.

O Inter garantiu uma vitória dramática por 3 a 2 com um gol no último minuto, ampliando sua liderança na tabela para oito pontos, com 61 pontos. A Juventus, por sua vez, permanece em quinto lugar na classificação, com 46 pontos em 25 partidas.

O pós-derby italiano foi marcado por tensão, embora Bastoni tenha tentado acalmar a situação com um pedido público de desculpas por ter exagerado o contato. Quando questionado sobre o gesto do jogador do Inter, Kalulu preferiu se concentrar no futuro, em vez de se deter em uma decisão que não pode ser revertida. “Não vi o que ele disse. A partida já acabou, temos que olhar para frente e não pensar mais nisso. Só vou dizer que é uma pena”, admitiu o zagueiro, claramente frustrado com o impacto que a suspensão teve em seu ritmo e no ímpeto da equipe.

O jogador de 24 anos não escondeu o fato de que o incidente o afetou emocionalmente nos dias que antecederam os compromissos europeus da Juve. Refletindo sobre seu estado mental após a controversa expulsão, Kalulu explicou: “Obviamente, fiquei muito nervoso após esse episódio, é melhor falar pouco porque dizer muitas coisas não adianta nada. Tenho que pensar no campo, há outras pessoas para falar sobre essas coisas.”