Getty
Traduzido por
“É um trabalho árduo” – Jesse Lingard envia aviso após ex-estrela do Manchester United ser associado a uma transferência surpreendente
Lingard torna-se agente livre após deixar o FC Seoul
Depois de encerrar sua aventura asiática no Extremo Oriente, Lingard disse ao The Guardian que estava disposto a conversar com times de todo o mundo, incluindo os da “Europa, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos”.
Em determinado momento, discutiu-se um retorno ao futebol britânico, com Ryan Reynolds e Rob Mac sendo instados a levar um jogador comprovadamente talentoso da Premier League para o Wrexham. Chegou-se a sugerir que o West Ham poderia ser tentado a oferecer um contrato ao jogador que já havia atuado pelo clube por empréstimo.
- Getty
Lingard alertou sobre sair da sua zona de conforto
Nenhuma negociação foi concluída, deixando Lingard em uma situação incerta. No entanto, o jogador de 33 anos tem uma proposta do Brasil a considerar. O Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 31 anos, depois de ter caído para a terceira divisão, e está elaborando planos ambiciosos.
Lingard está na mira do clube, mas o especialista em futebol sul-americano Tim Vickery alertou o jogador, que tem 32 partidas pela seleção inglesa, sobre como será difícil dar mais um passo fora de sua zona de conforto.
Por que Lingard teria dificuldades no Brasil
Vickery disse à talkSPORT: “Ele está em negociações com um clube chamado Remo, o que significa que muitos dos grandes clubes brasileiros começaram como clubes de remo. De qualquer forma, é um pouco inusitado.
O Remo fica bem no norte do Brasil, em Belém, que na verdade é a tradução portuguesa de Bethlehem. Certa vez, um jogador brasileiro foi jogar lá e disse: 'Estou muito honrado por jogar no mesmo lugar onde [Jesus] Cristo nasceu'. E foi preciso explicar que não era bem assim.
“Mas, enfim, o que eu me pergunto é o que está acontecendo aqui, porque o Remo foi promovido recentemente e todos esperam que ele seja rebaixado imediatamente. Após três rodadas do campeonato brasileiro, eles têm dois empates e uma derrota. É uma tarefa difícil ir para lá, Jesse Lingard. Se você for para lá, será uma tarefa difícil. Primeiro, porque você vai lutar contra o rebaixamento o ano todo.
“Segundo, porque olhe o mapa. Atualmente, o coração do futebol brasileiro está no sudeste. Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O Remo, onde eles estão, quase todos os jogos fora de casa são como uma viagem de avião de quatro horas. O Brasil é vasto. Portanto, há maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro do que assinar com o Remo.
O que eu me pergunto, colocando meu chapéu de Dick Dastardly e seu cão risonho, é o que eu faria nessa situação: prolongaria um pouco a negociação para ver se alguém mais apareceria. Talvez haja mais clubes brasileiros... É o que eu faria na situação dele.”
- Getty
Qual será o próximo passo de Lingard? Uma grande decisão sobre o futuro está prestes a ser tomada.
Lingard viu surgir outra possibilidade surpreendente, para a Holanda. O ex-atacante do United Robin van Persie está no comando do Feyenoord e já contratou Raheem Sterling após sua saída do Chelsea.
Reportagens na Inglaterra também colocam times italianos na disputa, o que permitiria a Lingard ir para uma versão diferente da Série A, que existe no Brasil. Nenhuma decisão sobre seu futuro a longo prazo foi tomada até o momento, mas ele precisa escolher um novo destino rapidamente, após ficar várias semanas sem jogar. Onde quer que ele vá, precisará recuperar a forma física e a precisão antes de fazer sua estreia.
Lingard acredita que ainda tem muito a oferecer, com seu amor pelo futebol reacendido na Coreia do Sul após passar por uma temporada difícil no Nottingham Forest, após o retorno do time à Premier League em 2022. Uma transferência surpreendente para o Brasil certamente apresentaria ao enigmático meio-campista muitos novos desafios e oportunidades de conteúdo nas redes sociais.
Publicidade