“É um mundo moderno!” - Pep Guardiola critica os torcedores do Leeds após os jogadores do Manchester City serem vaiados por quebrar o jejum durante a partida
Jogadores do City vaiados ao quebrar o jejum
Os torcedores foram informados por meio de um telão que a partida seria interrompida para que o trio do City, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush, pudesse se hidratar quando o sol se pusesse em Elland Road. Mas vários torcedores do Leeds expressaram seu descontentamento com a interrupção do jogo. Os jogadores têm permissão para quebrar o jejum nas partidas da Premier League desde que um acordo foi estabelecido em 2021.
Guardiola: “Respeitem a religião e a diversidade”
Guardiola disse em uma coletiva de imprensa: “Estamos em um mundo moderno, certo? [Você vê] o que está acontecendo no mundo hoje. Respeitar a religião, a diversidade, esse é o ponto. A Premier League diz que você pode ter um ou dois minutos, você pode ter para os jogadores [em jejum] fazerem isso [quebrar o jejum]. É o que é, infelizmente. É claro que eles [os jogadores] sabem disso. Tomamos um pouco de vitaminas porque [Rayan] Cherki e [Rayan] Ait-Nouri não comeram hoje. Nada mais do que isso. A questão é: eles podem fazer isso ou não? Qual é o problema?”
Kick it Out: Vaias por “decepcionante”
O grupo antidiscriminação Kick It Outrespondeu classificando os vaias como “extremamente decepcionantes”. Uma declaração do grupo dizia: “Interromper o jogo para permitir que os jogadores muçulmanos quebrem o jejum durante o Ramadã é um protocolo acordado há vários anos. É uma parte importante e visível para tornar o jogo acolhedor para os jogadores e comunidades muçulmanas. Mas, como mostra a reação desta noite, o futebol ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de educação e aceitação.”
Riemer: Precisamos melhorar
O técnico do Leeds, Daniel Farke, foi impedido de falar com a imprensa devido à sua expulsão durante a partida, e seu assistente, Edmund Riemer, foi colocado em seu lugar. Ele disse: “Provavelmente sou o tipo de pessoa que não ouve muito, porque estou muito concentrado no jogo. Mas ouvi falar sobre isso. Obviamente, alguns torcedores fizeram isso, então tentamos aprender com isso, é decepcionante. Precisamos fazer melhor da próxima vez.”
