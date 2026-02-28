“É um mundo moderno!” - Pep Guardiola critica os torcedores do Leeds após os jogadores do Manchester City serem vaiados por quebrar o jejum durante a partida

Guardiola disse em uma coletiva de imprensa: “Estamos em um mundo moderno, certo? [Você vê] o que está acontecendo no mundo hoje. Respeitar a religião, a diversidade, esse é o ponto. A Premier League diz que você pode ter um ou dois minutos, você pode ter para os jogadores [em jejum] fazerem isso [quebrar o jejum]. É o que é, infelizmente. É claro que eles [os jogadores] sabem disso. Tomamos um pouco de vitaminas porque [Rayan] Cherki e [Rayan] Ait-Nouri não comeram hoje. Nada mais do que isso. A questão é: eles podem fazer isso ou não? Qual é o problema?”