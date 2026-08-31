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'É um grande talento' - Harry Maguire apoia Marcus Rashford para corresponder no Manchester United
Maguire exalta o impacto de Rashford após longa ausência
A reintegração de Rashford ao time principal do Manchester United deu um passo significativo durante a vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town. Foi uma tarde marcante para o jogador de 28 anos, marcando sua primeira partida como titular em Old Trafford em 626 dias. Maguire foi rápido em elogiar a contribuição do companheiro após o apito final, destacando o perigo constante que o atacante levou à defesa adversária durante toda a partida.
Falando à imprensa, Maguire demonstrou sua satisfação ao ver Rashford de volta com a camisa vermelha. O defensor observou: "Ele é um grande talento. Você viu que ele é sempre uma ameaça. Acho que ele foi uma ameaça constante, e acho que ele ainda pode fazer muito mais e acho que ele mesmo vai dizer que pode fazer mais. Acho que, se conseguirmos mantê-lo em forma, mantê-lo feliz, se ele continuar motivado, continuar com fome, acho que ele é um grande trunfo para se ter."
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Defendendo a carreira de um veterano em tempos difíceis
A volta de Rashford ao time titular não foi fácil, já que ele enfrentou críticas significativas durante as dificuldades recentes do United. Maguire, que também teve sua cota de escrutínio durante seu período em Manchester, fez questão de lembrar os torcedores da longevidade e do sucesso que Rashford teve no clube. O internacional inglês entende a pressão de jogar por um dos maiores times do mundo e insistiu que Rashford não deve ser julgado apenas por um período difícil que afetou todo o clube, de cima a baixo.
"É preciso lembrar que Marcus teve uma carreira maravilhosa neste clube", explicou Maguire. "Quando você joga neste clube por muitos anos, vai haver temporadas ruins, e quando essas temporadas ruins chegam, todo mundo cai em cima de você.
"Marcus esteve aqui por não sei quantos anos, e nem toda temporada seria perfeita porque, como time e como clube, não fomos perfeitos de cima a baixo. Então, Marcus fez parte de um período difícil do Manchester United, e quando isso acontece e o time não entrega, os jogadores são criticados, e ele foi um deles naquele momento."
Superando a "fase difícil" no United
A narrativa em torno de Rashford muitas vezes foi definida pelas dificuldades coletivas do clube, uma realidade que Maguire conhece muito bem. O zagueiro destacou que a dedicação de Rashford durante a pré-temporada foi um fator fundamental para seu retorno bem-sucedido aos gramados.
"Eu já passei por isso. Todo mundo já passou por isso neste clube", admitiu Maguire. "Ele voltou, treinou durante o verão, dá para perceber, e voltou realmente em forma e afiado. Estamos animados por tê-lo conosco e esperamos que ele possa contribuir com gols."
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Estrelas em ascensão e melhorias táticas
Embora o retorno de Rashford tenha sido um dos principais assuntos, a atuação de Kobbie Mainoo também chamou a atenção de Maguire. Maguire destacou que a influência de Michael Carrick e da comissão técnica tem sido fundamental para transformar Mainoo em uma presença mais completa no meio-campo, especialmente em termos de suas contribuições defensivas e de seu domínio físico no setor.
"Achei que o Kobbie foi brilhante. Acho que o trabalho dele sem a bola melhorou muito desde que Michael chegou. Isso provavelmente é mérito do Michael e da equipe dele. Mas acho que, sem a bola, ele está se tornando um verdadeiro monstro, e acho que ganha muitas segundas bolas. Ele vence muitos duelos. Você não vai querer jogar contra ele ali, e esse é o maior elogio que posso fazer a ele por jogar e observá-lo", destacou Maguire.
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