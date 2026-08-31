A volta de Rashford ao time titular não foi fácil, já que ele enfrentou críticas significativas durante as dificuldades recentes do United. Maguire, que também teve sua cota de escrutínio durante seu período em Manchester, fez questão de lembrar os torcedores da longevidade e do sucesso que Rashford teve no clube. O internacional inglês entende a pressão de jogar por um dos maiores times do mundo e insistiu que Rashford não deve ser julgado apenas por um período difícil que afetou todo o clube, de cima a baixo.

"É preciso lembrar que Marcus teve uma carreira maravilhosa neste clube", explicou Maguire. "Quando você joga neste clube por muitos anos, vai haver temporadas ruins, e quando essas temporadas ruins chegam, todo mundo cai em cima de você.

"Marcus esteve aqui por não sei quantos anos, e nem toda temporada seria perfeita porque, como time e como clube, não fomos perfeitos de cima a baixo. Então, Marcus fez parte de um período difícil do Manchester United, e quando isso acontece e o time não entrega, os jogadores são criticados, e ele foi um deles naquele momento."