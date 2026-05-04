No sábado, foi publicada uma entrevista com Niko Kovac no Frankfurter Allgemeine Zeitung. Uma conversa detalhada, na qual o técnico do Borussia Dortmund se posicionou principalmente contra seus críticos. O técnico de 54 anos defendeu seu estilo de jogo, rebateu a acusação de falta de desenvolvimento de talentos e, de maneira geral, pediu mais tempo.
Traduzido por
É um casamento de conveniência! O grande problema entre o “novo BVB” e Niko Kovac
Kovac não fez isso por acaso. Essa entrevista foi cuidadosamente planejada por ele, incluindo os temas abordados. Exatamente no momento em que o técnico garantiu antecipadamente a classificação do BVB para a Liga dos Campeões e está prestes a conquistar o vice-campeonato. Não é preciso ser um especialista em mídia para chegar a essa conclusão.
Kovac tem todo o direito de expressar sua visão das coisas não apenas neste momento da temporada e de reagir às críticas que o acompanham praticamente desde que assumiu o cargo, há 15 meses. Também é perfeitamente compreensível a forma como o croata argumenta.
Afinal, é totalmente correto: quando Kovac assumiu o Borussia, o time estava na décima primeira posição e tinha quatro pontos de diferença para o quarto lugar da Liga dos Campeões. Ele conseguiu, por fim, garantir a vaga na competição e, nesta temporada, está tendo um ano na Bundesliga soberano em termos de pontos e muito estável defensivamente. É legítimo destacar essa evolução positiva.
- AFP
Kovac e o BVB: “Estamos totalmente convencidos”
Kovac está partindo para o ataque também porque, desde a chegada de Ole Book como novo diretor esportivo, um novo fôlego sopra sobre o Dortmund. E porque Kovac sabe, naturalmente, que a contratação de Book, bem como o postulado de um “novo BVB” do diretor executivo Carsten Cramer, são colocados em contraposição à sua abordagem futebolística na percepção pública.
Antes da derrota por 0 a 1 no domingo contra o Gladbach, Book foi questionado pela DAZN se não gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar de lado os debates sobre o futuro de Kovac. “Eu aproveito isso com prazer”, respondeu Book, e explicou: “Temos total convicção. Sabemos exatamente em que ponto ele assumiu o comando aqui e o que ele conquistou. Internamente, já vemos claramente quantos pontos temos e o quanto jogamos bem.”
Book continuou explicando que, no ano novo, a equipe quer construir sobre essa “base muito boa”, mas também está ciente dos pontos “nos quais podemos melhorar”. O objetivo é alcançar uma maior versatilidade, e o desenvolvimento da equipe deve “claramente se basear nos pontos fortes desta temporada”. Horas depois, o jornal Ruhr Nachrichten noticiou que o BVB pretende renovar o contrato com Kovac em breve.
- Getty Images Sport
Não é fácil para o BVB lidar com a questão do treinador
É claro que lidar com a recorrente questão do treinador não é uma situação nada fácil para os dirigentes do BVB. Demitir prematuramente um treinador com quem se renovou o contrato no verão e que alcançou o principal objetivo da temporada por duas vezes consecutivas seria uma surpresa e também não estaria isento de riscos. Entrar na terceira temporada com Kovac, continuar jogando um futebol extremamente pragmático e, no final, possivelmente ficar novamente longe dos títulos, iria rapidamente contrariar o lema do “novo BVB”.
“O importante é simplesmente que nos conheçamos muito, muito bem e que eu também me aproxime ainda mais do treinador, e que conversemos muito, muito mesmo sobre futebol. Se, então, continuarmos a desenvolver uma ideia bem clara, também poderemos contratar os jogadores certos. Pelo menos é assim que eu sempre vejo a tarefa”, disse Book. “Vejo no Borussia Dortmund, sem dúvida, uma ideia que ainda precisamos desenvolver um pouco mais. É assim em qualquer clube quando chega um novo treinador ou um novo diretor esportivo. Aí a gente também quer trazer algumas ideias e mostrar um pouco de novidade, desde que isso contribua para o sucesso esportivo.”
Book já assistiu a cinco jogos do BVB do banco de reservas. Três deles foram perdidos, todos após atuações muito fracas. No jogo fora de casa em Stuttgart, o Dortmund não jogou nem um pouco melhor, mas venceu no final. Embora seja compreensível que o ânimo no Borussia já tenha se esgotado há muito tempo, o futebol apresentado após uma semana inteira de treinos não deve ser aquele que Book considera uma “base muito boa”.
Niko Kovac: Seu histórico como técnico do BVB
Jogos oficiais Vitórias Empates Derrotas Diferença de gols Média de pontos 70 41 13 16 146:88 1,94
- AFP
Qual solução comum Kovac e Book chegaram a um acordo?
Resta, portanto, a questão intrigante de saber como Book — que há anos vem se destacando no SV Elversberg com ideias inovadoras e progressistas e contratações inteligentes — se encaixa ao lado de um pragmático defensivo como Kovac, e em que abordagem esses dois supostos antagonistas poderão chegar a um acordo. Em teoria, pelo menos, é difícil imaginar que isso possa resultar em uma solução comum.
No entanto, a questão da última impressão com que se encerra uma temporada não deve ser, nem será, decisiva. Mesmo após três derrotas nos últimos quatro jogos — vale ressaltar que é uma derrota a mais do que nas 28 partidas anteriores —, é irrelevante quais resultados o BVB ainda venha a obter nas rodadas 33 e 34. Os grandes temas desta temporada já estão definidos; há muito que não são necessárias mais impressões.
Uma análise do contexto mais amplo mostra facilmente que o BVB não jogou “perto do máximo”, como Kovac deu a entender no FAZ. Recentemente, ele já havia chamado a atenção por criticar a qualidade do elenco, alegando que não seria possível ir além desse “ótimo” atual.
- Getty Images Sport
A abordagem de Kovacs levanta questões fundamentais
Pois, mesmo independentemente da questão de Book, persiste um problema fundamental: a abordagem de Kovacs levanta questões de fundo. Com ele, é difícil acreditar em um outro tipo de futebol, mesmo com um elenco de melhor qualidade — que o Borussia precisa otimizar urgentemente no verão. Mesmo durante sua passagem pelo FC Bayern, com um elenco de alto nível, o estilo de Kovacs não mudou. Ele nunca foi sinônimo de um jogo criativo e fluido, com ritmo, técnica e ímpeto ofensivo.
Se não deixarmos que a tabela da Bundesliga obscureça nossa visão, nos deparamos com os fatos nudos e crus: contra times de nível equivalente ou considerados mais fortes, o Dortmund muitas vezes não teve chance. 21 gols sofridos em dez jogos da Liga dos Campeões, dos quais apenas quatro foram vencidos, falam por si. O clube nem sequer havia previsto a eliminação nas eliminatórias da Liga dos Campeões, e na Copa da Alemanha a campanha também terminou cedo. O fato de todas as chances de conquistar títulos já terem se esgotado no final de fevereiro não é motivo de orgulho.
A isso se somam atuações no dia a dia da Bundesliga, como no domingo em Gladbach. O BVB apresentou uma série de atuações medíocres contra times que, em parte, estavam na parte de baixo da tabela. A única diferença em relação ao confronto no Borussia-Park é que grande parte dos jogos costumava ser vencida (no final). Desta vez, a balança pendeu para o outro lado, mas o desempenho do Dortmund ao longo dos 90 minutos não se diferenciou das partidas vencedoras.
- Getty Images Sport
Kovac e o Dortmund vivem uma espécie de casamento de conveniência
Um “novo BVB”, no entanto, precisa de mais do que apenas estabilidade defensiva. Precisa de uma identidade que vá além da simples gestão dos resultados. Os resultados muitas vezes deram razão a Kovac, mas a sensação em campo, frequentemente, não. É exatamente nessa lacuna que reside o problema. Quem formula uma nova ambição precisa também demonstrá-la em campo.
No fim, fica a sensação de que Kovac e o Dortmund vivem uma espécie de casamento de conveniência. Assim, temos atualmente um BVB que é parcialmente bem-sucedido, sem realmente convencer. Um técnico que apresenta resultados com apenas 16 derrotas em 70 jogos oficiais, mas que administra uma pobreza de jogo. E dirigentes que precisam ponderar entre continuidade e renovação. Para o Borussia, trata-se menos de uma avaliação do passado e mais da definição do futuro.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 5 de agosto, 20h30 BVB x Frankfurt 16/5, 15h30 Bremen x BVB