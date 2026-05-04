É um casamento de conveniência! O grande problema entre o “novo BVB” e Niko Kovac

É claro que lidar com a recorrente questão do treinador não é uma situação nada fácil para os dirigentes do BVB. Demitir prematuramente um treinador com quem se renovou o contrato no verão e que alcançou o principal objetivo da temporada por duas vezes consecutivas seria uma surpresa e também não estaria isento de riscos. Entrar na terceira temporada com Kovac, continuar jogando um futebol extremamente pragmático e, no final, possivelmente ficar novamente longe dos títulos, iria rapidamente contrariar o lema do “novo BVB”.

“O importante é simplesmente que nos conheçamos muito, muito bem e que eu também me aproxime ainda mais do treinador, e que conversemos muito, muito mesmo sobre futebol. Se, então, continuarmos a desenvolver uma ideia bem clara, também poderemos contratar os jogadores certos. Pelo menos é assim que eu sempre vejo a tarefa”, disse Book. “Vejo no Borussia Dortmund, sem dúvida, uma ideia que ainda precisamos desenvolver um pouco mais. É assim em qualquer clube quando chega um novo treinador ou um novo diretor esportivo. Aí a gente também quer trazer algumas ideias e mostrar um pouco de novidade, desde que isso contribua para o sucesso esportivo.”

Book já assistiu a cinco jogos do BVB do banco de reservas. Três deles foram perdidos, todos após atuações muito fracas. No jogo fora de casa em Stuttgart, o Dortmund não jogou nem um pouco melhor, mas venceu no final. Embora seja compreensível que o ânimo no Borussia já tenha se esgotado há muito tempo, o futebol apresentado após uma semana inteira de treinos não deve ser aquele que Book considera uma “base muito boa”.