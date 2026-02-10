“É preciso ser simpático com os eleitores” – Raphinha, estrela do Barcelona, irrita-se com as “injustiças” da Bola de Ouro e do Prêmio FIFA

Raphinha ingressou no Barça vindo do Leeds United em 2022. Ele já enfrentou questionamentos sobre seu futuro, com rumores de transferência sendo gerados no Camp Nou, mas o jogador de 29 anos está feliz por ter provado seu valor no ambiente mais exigente.

Sobre representar o Blaugrana, ele disse: “Honestamente, acho que, além da equipe, morar nesta cidade foi um sonho. Nós realmente amamos a praia e estar em uma cidade com um clima maravilhoso. Todos nos receberam muito bem desde o primeiro dia. Já gostávamos daqui antes, e agora se tornou ainda mais especial por causa do carinho das pessoas.”

O Barcelona está em busca de mais títulos importantes nesta temporada, já tendo conquistado a Supercopa da Espanha. O time continua na Liga dos Campeões e na Copa del Rey, além de ter uma vantagem de um ponto sobre o rival Real Madrid no topo da tabela da Liga.

Sobre ter adversários antigos pressionando, Raphinha disse, enquanto busca conquistar seu terceiro título na Espanha: “Honestamente, não presto atenção em nenhum dos outros times. Acho que temos que fazer o nosso trabalho e, se fizermos bem, não precisamos nos preocupar com os outros.”