Getty
“É preciso ser simpático com os eleitores” – Raphinha, estrela do Barcelona, irrita-se com as “injustiças” da Bola de Ouro e do Prêmio FIFA
Raphinha terminou em quinto lugar na votação da Bola de Ouro de 2025.
Raphinha marcou 34 gols na última temporada, um recorde pessoal, e se tornou uma presença emblemática para o gigante catalão. Ele foi considerado um potencial vencedor da Bola de Ouro em determinado momento, mas acabou perdendo o prêmio para o atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões.
Na votação, Raphinha ficou em quinto lugar, atrás de Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah, e também não conseguiu ficar entre os três primeiros na votação do The Best.
- Getty
Raphinha reage à perda dos principais prêmios
Suas conquistas foram reconhecidas na Espanha com o Prêmio Toresky de Melhor Atleta do Ano, e Raphinha disse à Cadena SER: “A verdade é que o reconhecimento pelo seu trabalho é muito especial; no final das contas, saber que você deu o seu melhor e receber um prêmio por isso é muito gratificante. Para mim, o mais importante são os prêmios coletivos, e foi por isso que vim para o clube, mas se eu dissesse que os prêmios individuais não são importantes, estaria mentindo.”
Quando questionado se suas conquistas em 2025-26 foram injustamente ignoradas por muitos, ele acrescentou: “Não devo nada a ninguém. Sei como foi minha temporada e sei que foi muito injusto; no final das contas, é algo que não podemos controlar. Não tenho controle sobre nada fora do campo. No fim das contas, você tem que ser amigável com as pessoas que votam. Sou alguém que vai entregar resultados em campo e, aconteça o que acontecer, estou satisfeito com a temporada que tive.”
Atacante brasileiro vivendo o sonho na Catalunha
Raphinha ingressou no Barça vindo do Leeds United em 2022. Ele já enfrentou questionamentos sobre seu futuro, com rumores de transferência sendo gerados no Camp Nou, mas o jogador de 29 anos está feliz por ter provado seu valor no ambiente mais exigente.
Sobre representar o Blaugrana, ele disse: “Honestamente, acho que, além da equipe, morar nesta cidade foi um sonho. Nós realmente amamos a praia e estar em uma cidade com um clima maravilhoso. Todos nos receberam muito bem desde o primeiro dia. Já gostávamos daqui antes, e agora se tornou ainda mais especial por causa do carinho das pessoas.”
O Barcelona está em busca de mais títulos importantes nesta temporada, já tendo conquistado a Supercopa da Espanha. O time continua na Liga dos Campeões e na Copa del Rey, além de ter uma vantagem de um ponto sobre o rival Real Madrid no topo da tabela da Liga.
Sobre ter adversários antigos pressionando, Raphinha disse, enquanto busca conquistar seu terceiro título na Espanha: “Honestamente, não presto atenção em nenhum dos outros times. Acho que temos que fazer o nosso trabalho e, se fizermos bem, não precisamos nos preocupar com os outros.”
- Getty
Raphinha provocou Yamal por ter vencido o prêmio máximo?
Raphinha sofreu contratempos físicos nesta temporada, mas ainda assim marcou 13 gols. Ele está competindo por minutos em campo com jogadores como Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, enquanto o jovem prodígio Yamal brilha na lateral oposta.
Espera-se que Yamal ganhe uma Bola de Ouro em algum momento, dado o potencial em seu jogo, e Raphinha disse, quando questionado se ele provocou seu colega de 18 anos sobre ganhar o Prêmio Toresky: “Não, não. No final das contas, Lamine também merece os prêmios que ganhou e os que não ganhou, e acho que muitos foram muito injustos com ele. Ele é um garoto que tem muitos sonhos no futebol pela frente, e tenho certeza de que vai ganhar todos os prêmios individuais que ainda estão por vir.”
O Barcelona disputará a primeira partida da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid na quinta-feira. A equipe permanecerá fora de casa para um confronto com o Girona na segunda-feira, enquanto o time de Hansi Flick tenta consolidar sua posição no topo da Liga.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade