“É por isso que os jogadores não assinam com eles!” – Ex-estrela do Marselha afirma que o “medo” e a “negatividade” estão prejudicando o clube após a saída de Roberto De Zerbi e do diretor Medhi Benatia
Marselha mergulhou em turbulência com a saída dos líderes
Após uma humilhante derrota por 5 a 0 para o rival Paris Saint-Germain, o clube foi forçado a lidar com a saída de duas figuras importantes. O técnico Roberto De Zerbi deixou o cargo no início da semana, e no domingo foi anunciada oficialmente a saída do diretor de futebol Medhi Benatia. Em meio a esse cenário de instabilidade, torcedores furiosos invadiram recentemente as suítes presidenciais do estádio, exigindo responsabilidade por uma temporada que está rapidamente saindo do controle.
Rami expõe a crise de mentalidade
Rami, que representou o Marselha entre 2017 e 2019, acredita que os problemas no Velódromo são profundamente psicológicos. Falando como consultor da Ligue 1+, o veterano zagueiro explicou que a pressão de jogar por um clube tão carregado emocionalmente muitas vezes se torna um fardo, em vez de um incentivo. “Às vezes, para ser sincero, jogamos com medo, mesmo quando vencemos”, admitiu Rami ao refletir sobre a incapacidade do elenco atual de garantir a vitória nos jogos. Ele sugeriu que o peso das expectativas criou uma profecia autorrealizável de fracasso durante as partidas.
“E começamos a pensar negativamente, dizendo a nós mesmos ‘bem, estamos ganhando por 2 a 0, mas se levarmos um gol, estamos fritos’. É grave pensar assim”, continuou Rami. Ele argumentou que essa ansiedade generalizada é a principal razão pela qual o Marselha tem dificuldades no mercado de transferências. “É por isso que às vezes há jogadores que não assinam com o Marselha, porque têm medo. É preciso ter uma mentalidade de aço para enfrentar este magnífico clube”, acrescentou.
As consequências da saída de De Zerbi
O caos recente segue-se à saída acrimoniosa de De Zerbi, cujo mandato foi marcado por inovações táticas, mas também por uma tensão extrema no vestiário. Surgiram relatos detalhando o tratamento brutal do italiano ao zagueiro Amir Murillo, que teria sido informado de que não tinha futuro no clube durante uma acalorada sessão de análise de vídeos. Esse estilo conflituoso, embora tivesse como objetivo elevar os padrões, parece ter saído pela culatra, deixando um time que Rami descreve como jogando com falta de confiança e uma sensação de desgraça iminente.
A transição para a era pós-De Zerbi tem se mostrado difícil. Atualmente, a equipe é liderada pelo técnico interino Pancho Abardonado, apoiado por Romain Ferrier. No entanto, a comissão técnica temporária não conseguiu evitar o colapso contra o Strasbourg. Apesar de ter assumido uma vantagem confortável com Mason Greenwood e Amine Gouiri, a equipe desmoronou nos últimos vinte minutos. Sebastian Nanasi deu início à recuperação, antes que um pênalti aos 97 minutos de Joaquín Panichelli silenciasse a torcida da casa e reforçasse a “negatividade” sobre a qual Rami alertou.
A saída de Medhi Benatia
Para agravar ainda mais a situação dos torcedores do Marselha, veio a notícia de que Benatia deixou o cargo de diretor de futebol. Tendo assumido o cargo apenas em janeiro de 2025, sua saída deixa um enorme vazio na direção esportiva do clube. A saída de Benatia é vista como um efeito colateral das “crises” mais amplas dentro da hierarquia do clube e de um crescente sentimento de injustiça em relação à forma como o projeto tem sido gerido pelo proprietário Frank McCourt. Sem um treinador permanente ou um diretor esportivo, o Marselha está efetivamente à deriva, entrando em um período crucial da temporada.
Enquanto a busca por estabilidade continua, as palavras de Rami servem como um forte lembrete dos obstáculos que qualquer nova contratação enfrentará. Mudar a configuração tática pode ser a parte fácil; o verdadeiro desafio está em erradicar o medo que parece ter tomado conta do vestiário. Até que o Marselha consiga proporcionar um ambiente estável, onde os jogadores não tenham “medo” de vestir a famosa camisa branca, mesmo os elencos mais talentosos podem continuar a desmoronar sob a intensa pressão do Velódromo.
