É oficial: o Manchester United anuncia decisão sobre o futuro de Michael Carrick

"Nos últimos cinco meses, este time demonstrou que é capaz de atingir os padrões de resistência, coesão e determinação que exigimos", afirmou o próprio Carrick. Sob sua liderança, o ManUnited venceu onze das 16 partidas do campeonato e perdeu apenas duas. "Agora é hora de seguirmos em frente juntos – com ambição e um objetivo claro em mente", disse ele.

O técnico de 44 anos assumiu o comando de seu antigo clube em janeiro e, ocupando a terceira posição na tabela, já garantiu a classificação para a Liga dos Campeões antes do previsto, após dois anos de ausência. Como jogador, Carrick atuou pelos Red Devils de 2006 a 2018, totalizando 481 partidas na primeira divisão inglesa ao longo de sua carreira (316 pelo Manchester).