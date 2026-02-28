Williamson não integrou a seleção inglesa de 2023 que chegou à final da Copa do Mundo na Austrália e está determinada a ajudar sua equipe a ir ainda mais longe no torneio do próximo verão. A capitã das Lionesses tem sido fundamental para o sucesso sob o comando de Sarina Wiegman, levando seu país a duas vitórias consecutivas no Campeonato Europeu, tanto em casa quanto na Suíça.

Depois que uma lesão no ligamento cruzado anterior a impediu de participar do último torneio, a próxima edição, que será sediada no Brasil, pode ser uma chance para Williamson completar sua coleção de troféus. Com a Inglaterra, além dos dois títulos europeus, Williamson levou seu país ao primeiro título da Finalissima em 2023.

Pelo Arsenal, Williamson é igualmente condecorada e conquistou todos os troféus que havia para conquistar. Ela foi crucial para o título da Liga dos Campeões que os Gunners conquistaram na última temporada e acrescentou a primeira Copa dos Campeões Feminina à sua coleção no início de 2026. Isso se somou à sua já impressionante lista de honras, incluindo um título da WSL, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga.