Getty Images Sport
Traduzido por
“É o último troféu” – Leah Williamson admite que seu objetivo é conquistar a glória na Copa do Mundo de 2027 com as Lionesses
Williamson quer concluir carreira no futebol
Williamson não integrou a seleção inglesa de 2023 que chegou à final da Copa do Mundo na Austrália e está determinada a ajudar sua equipe a ir ainda mais longe no torneio do próximo verão. A capitã das Lionesses tem sido fundamental para o sucesso sob o comando de Sarina Wiegman, levando seu país a duas vitórias consecutivas no Campeonato Europeu, tanto em casa quanto na Suíça.
Depois que uma lesão no ligamento cruzado anterior a impediu de participar do último torneio, a próxima edição, que será sediada no Brasil, pode ser uma chance para Williamson completar sua coleção de troféus. Com a Inglaterra, além dos dois títulos europeus, Williamson levou seu país ao primeiro título da Finalissima em 2023.
Pelo Arsenal, Williamson é igualmente condecorada e conquistou todos os troféus que havia para conquistar. Ela foi crucial para o título da Liga dos Campeões que os Gunners conquistaram na última temporada e acrescentou a primeira Copa dos Campeões Feminina à sua coleção no início de 2026. Isso se somou à sua já impressionante lista de honras, incluindo um título da WSL, duas Copas da Inglaterra e quatro Copas da Liga.
- Getty Images
Williamson quer a Copa do Mundo
Em entrevista à BBC Sport, Williamson revelou seu desejo de se tornar a primeira jogadora inglesa a levantar a Copa do Mundo desde Bobby Moore em 1966.
“A última coisa na lista é, obviamente, uma Copa do Mundo. Na carreira que tive, é o último troféu”, disse ela. “Todo mundo quer isso e, no estágio atual do futebol feminino, é tudo tão imprevisível. Há tantos times bons — fica muito mais difícil, o que, na minha opinião, só faz com que você queira ainda mais.”
A primeira vitória na Eurocopa “mudou o futebol”
Refletindo sobre a primeira vitória da Inglaterra no Campeonato Europeu em 2022, Williamson compartilhou o quanto esse sucesso significou para ela e para a Inglaterra como um todo. “Essa é a beleza disso: todos sabiam do que faziam parte. Você pode se aprofundar na história do futebol feminino, mas também pode simplesmente olhar para o primeiro troféu, após 56 anos ou algo assim, que a Inglaterra conquistou”, disse ela.
Williamson acrescentou que o título “mudou o panorama do futebol e estou muito feliz por termos vencido, porque acho que o país estava pronto para fazer algo com isso e acho que vimos isso.
“Isso mudou tudo. Passamos de ninguém nos conhecer para todos nos conhecerem da noite para o dia, mais ou menos assim. É um entendimento comum entre todas nós, meninas, e conversamos sobre isso... tivemos que aceitar que provavelmente nunca mais nos sentiríamos assim novamente. Foi um momento tão importante e acho que isso muda a sua vida. Isso te dá combustível para então ir e fazer outra coisa ou é como se eu estivesse satisfeita com isso?”
- Getty Images Sport
Arsenal quer repetir feito na Liga dos Campeões
O Arsenal de Williamson ocupa a quarta posição na Superliga Feminina e busca diminuir a diferença para os clubes acima dele nas vagas de qualificação para a Liga dos Campeões. O Gunners está a quatro e cinco pontos do Chelsea e do Manchester United, respectivamente, mas tem dois jogos a menos que seus rivais após o adiamento da partida contra o Brighton no início deste mês.
Alcançar o líder da liga, o Manchester City, parece um pouco além das possibilidades da equipe de Renee Slegers nesta campanha, com 13 pontos de diferença, provavelmente uma distância grande demais para ser superada, apesar dos dois jogos a menos. Apesar disso, as Gunners terão a chance de defender seu título europeu contra o Chelsea.
Sobre o sucesso do ano passado, Williamson acrescentou que, apesar da vitória, ela não gostaria de reviver a final contra o Barcelona. “Senti muita dor do início ao fim, emocional e fisicamente. Estava muito calor, eu estava à beira de uma insolação... Não estava em uma boa situação”, disse ela.
Publicidade