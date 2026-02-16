Getty
“É o clube dele” – O Manchester United informou que Marcus Rashford poderia ser tentado a voltar do Barcelona sob o comando de Michael Carrick
Rashford apoiado para o retorno
Thornley trabalhou com o United e com a Inglaterra e afirma que “conhece” bem Rashford, acreditando que o atacante poderia ser convencido a retornar ao clube, desde que o técnico interino Michael Carrick permaneça no cargo.
Ele disse ao The Busby Way, via talkSPORT: “Vou dizer, não me importo, conheço Marcus e, se ele não estiver feliz com o que digo, não me importo.
Ele ficou infeliz. Ele se tornou uma pessoa diferente. Eu via esse jogador que costumava ser um garoto feliz e adorável ficar de mau humor, especialmente no clube.
Fora do clube, eu o via de vez em quando, e ele estava bem fora do clube, mas dentro do clube, ele tinha um comportamento que simplesmente não era bom.
“Então isso se transferiu para o campo, e você o via andando por aí e só queria que ele tivesse energia, que é o que Michael Carrick está fazendo agora.
Ele está tirando energia dos jogadores, e você queria isso do Marcus, mas simplesmente não conseguia, e isso basicamente foi jogado fora.
Para mim, ele meio que jogou fora sua carreira no Manchester United, em vez de ela ter sido tirada dele.”
A excelente passagem de Rashford pelo Barça
Durante seu tempo no Barça, Rashford foi titular em 13 partidas da La Liga, marcando quatro gols e registrando seis assistências no campeonato.
Ele deixou claro que quer permanecer na Espanha, apesar das palavras de um especialista em tecidos moles.
Ele disse: “O que eu quero é ficar no Barça. É o objetivo final, mas não é a razão pela qual estou treinando duro e dando o meu melhor. O objetivo é vencer. O Barça é um clube enorme e fantástico, construído para ganhar títulos”.
E quando questionado sobre suas primeiras impressões da cidade e como se adaptou ao Barcelona, o versátil atacante acrescentou: “Estou me adaptando muito bem ao clube e à cidade. Desde o momento em que cheguei, me senti muito bem-vindo.
Para mim, a razão pela qual estou aqui é ajudar a equipe a conquistar troféus; a última temporada foi fantástica, mas a vida passa muito rápido, as coisas mudam e o objetivo é repetir esses sucessos. Estou totalmente focado nisso. Tudo tem sido fantástico com a equipe técnica e meus companheiros; não tenho do que reclamar.”
É o clube dele.
No entanto, o massagista acredita que Rashford vai querer voltar.
Ele disse: “Sim, acredito mesmo, porque é o clube dele.
Ele ama o clube e ainda tem talento, sem dúvida, e está provando isso em Barcelona, mas o que ele precisa é de consistência e vontade novamente. É vontade que ele precisa.”
O técnico Hansi Flick revelou sua esperança de que Rashford continue a ter um bom desempenho, dizendo aos repórteres: “Acho que ele tem muito potencial a mostrar. Sempre nos concentramos nos gols, no passe final... porque sempre há espaço para melhorias. Mas com sua velocidade e técnica, ele pode nos dar muito mais. Estou muito feliz, mas ele tem muito mais potencial.
Sempre há espaço para melhorias. Mas com sua velocidade e técnica, ele pode nos dar muito mais. Estou muito feliz com o que ele está nos dando, mas ele tem muito mais potencial. Quero que todos estejam no seu melhor.
“É uma questão de mentalidade, atitude durante os treinos... É isso que queremos ver. Sempre se esforçando para ser melhor.”
O que vem a seguir?
Rashford está atualmente fora de jogo devido a uma lesão no joelho e vai perder o jogo do Barcelona contra o Girona. Entretanto, o United enfrenta o Everton daqui a uma semana. A equipa de Carrick ocupa atualmente o quarto lugar na tabela da Premier League.
