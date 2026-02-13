Goal.com
Phil Parkinson Wrexham 2025-26
“É incrível” – Phil Parkinson, técnico do Wrexham, dá seu veredicto sobre o plano de expansão da estrutura dos playoffs do Campeonato Inglês

O técnico do Wrexham, Phil Parkinson, deu sua opinião sobre os planos de expandir a estrutura dos playoffs do Campeonato Inglês. Atualmente, quatro times da segunda divisão do futebol inglês garantem vagas na loteria que tem como prêmio máximo uma vaga na Premier League. Foi sugerido que seis times poderiam entrar na disputa a partir da temporada 2026-27.

  • Quando os clubes da EFL votarão sobre a expansão dos playoffs do Campeonato

    Os clubes da EFL votarão as propostas para os playoffs em uma assembleia geral extraordinária no dia 5 de março. Até o momento, não há planos de alterar o sistema já em vigor para as Ligas Um e Dois.

    No entanto, é possível que uma equipe que terminar em oitavo lugar no Campeonato da próxima temporada tenha a chance de garantir a promoção para a primeira divisão. Questões foram levantadas sobre se tal expansão levaria a uma diluição da qualidade, mas a classificação desta temporada mostra o quão competitiva é a divisão mais difícil.

    O ambicioso Wrexham, que busca sua quarta promoção consecutiva, um recorde, está em sexto lugar na tabela do Campeonato, faltando 15 jogos para o fim. No entanto, o time está apenas cinco pontos à frente do rival galês Swansea, que ocupa a 15ª posição.

    Parkinson a favor de mais ingressos para os playoffs

    Com tantos clubes disputando vagas limitadas nos playoffs, o técnico do Red Dragons, Parkinson, comentou sobre os planos da EFL de distribuir mais ingressos para essa festa: “É muito competitivo, basta olhar para esta divisão, é incrível. É a disputa acirrada e a competitividade da divisão, há tantos times na disputa e nós somos um deles.

    “Há times que [subiram] e se estabeleceram como times da Premier League. Veja o Sunderland, por exemplo, eles gastaram o dinheiro da receita da TV com sabedoria, se colocaram em uma ótima posição e isso mostra que é possível.

    “Olhando para o Campeonato, há muitos clubes com grande potencial nesta divisão — provavelmente, em termos de apoio, maiores do que algumas equipes que estão lá [na Premier League] no momento.”

  • Moore sofreu uma grande decepção em Wembley em 2025

    O Wrexham está determinado a garantir uma vaga nos playoffs nesta temporada, com Kieffer Moore entre os que se juntaram ao time no SToK Racecourse. Ele sofreu uma grande decepção em Wembley com o Sheffield United em 2025, quando enfrentou o Sunderland.

    O jogador da seleção do País de Gales aproveitou a oportunidade para se juntar a Ryan Reynolds e Rob Mac na temporada passada e acredita que essa decisão ousada em sua carreira foi justificada.

    O atacante de 33 anos, que marcou 12 gols em todas as competições pelos Red Dragons, disse: “Assim que o Wrexham me procurou, só havia uma decisão na minha cabeça e estou muito feliz por ter marcado muitos gols.

    Tem sido uma loucura desde então, mas tem sido incrível. Houve uma grande mudança de pessoas e acho que levamos um tempo para nos adaptarmos uns aos outros. Mas, assim que entramos no ritmo, não olhamos mais para trás.”

    Em busca da taça: uma distração bem-vinda para o Wrexham

    O Wrexham reforçou ainda mais seu elenco durante a janela de transferências do inverno de 2026. Parkinson agora conta com um elenco tão forte que permite manter a competitividade em várias frentes. Os Red Dragons enfrentam o Ipswich na sexta-feira, buscando chegar à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez desde 1997.

    Parkinson disse sobre essa meta: “É uma distração, mas acho que é bem-vinda. Falamos sobre a magia da FA Cup, então, quando os jogos chegarem, quero que a gente aproveite. Quero que a gente entre em campo com uma atitude realmente positiva em relação ao nosso desempenho.”

    O Wrexham conquistou uma vitória notável sobre o Nottingham Forest, da Premier League, na terceira rodada, com o co-proprietário da Hollywood, Reynolds, entre os presentes para um confronto épico no Racecourse Ground, que foi até os pênaltis.

    Os Red Dragons estarão de volta a seu estádio para o confronto com o Ipswich, rival da Championship. A vitória nessa partida ajudará a manter o moral elevado para o confronto com o Bristol City, também candidato ao play-off, em 17 de fevereiro — com o momento sendo crucial nesta fase da temporada.

