“É incrível” – Phil Parkinson, técnico do Wrexham, dá seu veredicto sobre o plano de expansão da estrutura dos playoffs do Campeonato Inglês

Os clubes da EFL votarão as propostas para os playoffs em uma assembleia geral extraordinária no dia 5 de março. Até o momento, não há planos de alterar o sistema já em vigor para as Ligas Um e Dois.

No entanto, é possível que uma equipe que terminar em oitavo lugar no Campeonato da próxima temporada tenha a chance de garantir a promoção para a primeira divisão. Questões foram levantadas sobre se tal expansão levaria a uma diluição da qualidade, mas a classificação desta temporada mostra o quão competitiva é a divisão mais difícil.

O ambicioso Wrexham, que busca sua quarta promoção consecutiva, um recorde, está em sexto lugar na tabela do Campeonato, faltando 15 jogos para o fim. No entanto, o time está apenas cinco pontos à frente do rival galês Swansea, que ocupa a 15ª posição.