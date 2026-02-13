Getty
“É incrível” – Phil Parkinson, técnico do Wrexham, dá seu veredicto sobre o plano de expansão da estrutura dos playoffs do Campeonato Inglês
Quando os clubes da EFL votarão sobre a expansão dos playoffs do Campeonato
Os clubes da EFL votarão as propostas para os playoffs em uma assembleia geral extraordinária no dia 5 de março. Até o momento, não há planos de alterar o sistema já em vigor para as Ligas Um e Dois.
No entanto, é possível que uma equipe que terminar em oitavo lugar no Campeonato da próxima temporada tenha a chance de garantir a promoção para a primeira divisão. Questões foram levantadas sobre se tal expansão levaria a uma diluição da qualidade, mas a classificação desta temporada mostra o quão competitiva é a divisão mais difícil.
O ambicioso Wrexham, que busca sua quarta promoção consecutiva, um recorde, está em sexto lugar na tabela do Campeonato, faltando 15 jogos para o fim. No entanto, o time está apenas cinco pontos à frente do rival galês Swansea, que ocupa a 15ª posição.
Parkinson a favor de mais ingressos para os playoffs
Com tantos clubes disputando vagas limitadas nos playoffs, o técnico do Red Dragons, Parkinson, comentou sobre os planos da EFL de distribuir mais ingressos para essa festa: “É muito competitivo, basta olhar para esta divisão, é incrível. É a disputa acirrada e a competitividade da divisão, há tantos times na disputa e nós somos um deles.
“Há times que [subiram] e se estabeleceram como times da Premier League. Veja o Sunderland, por exemplo, eles gastaram o dinheiro da receita da TV com sabedoria, se colocaram em uma ótima posição e isso mostra que é possível.
“Olhando para o Campeonato, há muitos clubes com grande potencial nesta divisão — provavelmente, em termos de apoio, maiores do que algumas equipes que estão lá [na Premier League] no momento.”
Moore sofreu uma grande decepção em Wembley em 2025
O Wrexham está determinado a garantir uma vaga nos playoffs nesta temporada, com Kieffer Moore entre os que se juntaram ao time no SToK Racecourse. Ele sofreu uma grande decepção em Wembley com o Sheffield United em 2025, quando enfrentou o Sunderland.
O jogador da seleção do País de Gales aproveitou a oportunidade para se juntar a Ryan Reynolds e Rob Mac na temporada passada e acredita que essa decisão ousada em sua carreira foi justificada.
O atacante de 33 anos, que marcou 12 gols em todas as competições pelos Red Dragons, disse: “Assim que o Wrexham me procurou, só havia uma decisão na minha cabeça e estou muito feliz por ter marcado muitos gols.
Tem sido uma loucura desde então, mas tem sido incrível. Houve uma grande mudança de pessoas e acho que levamos um tempo para nos adaptarmos uns aos outros. Mas, assim que entramos no ritmo, não olhamos mais para trás.”
Em busca da taça: uma distração bem-vinda para o Wrexham
O Wrexham reforçou ainda mais seu elenco durante a janela de transferências do inverno de 2026. Parkinson agora conta com um elenco tão forte que permite manter a competitividade em várias frentes. Os Red Dragons enfrentam o Ipswich na sexta-feira, buscando chegar à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez desde 1997.
Parkinson disse sobre essa meta: “É uma distração, mas acho que é bem-vinda. Falamos sobre a magia da FA Cup, então, quando os jogos chegarem, quero que a gente aproveite. Quero que a gente entre em campo com uma atitude realmente positiva em relação ao nosso desempenho.”
O Wrexham conquistou uma vitória notável sobre o Nottingham Forest, da Premier League, na terceira rodada, com o co-proprietário da Hollywood, Reynolds, entre os presentes para um confronto épico no Racecourse Ground, que foi até os pênaltis.
Os Red Dragons estarão de volta a seu estádio para o confronto com o Ipswich, rival da Championship. A vitória nessa partida ajudará a manter o moral elevado para o confronto com o Bristol City, também candidato ao play-off, em 17 de fevereiro — com o momento sendo crucial nesta fase da temporada.
