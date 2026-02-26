“É imoral!” – Lenda do Bayern de Munique exige reformas para acabar com a “influência escandalosa” que os agentes exercem sobre os jogadores

Não são apenas os intermediários que despertam a ira de Rummenigge; os salários astronômicos pagos aos próprios jogadores também estão sob seu microscópio. Com a economia global enfrentando várias pressões, o ícone do Bayern acredita que o futebol corre o risco de isolar sua base de fãs ao normalizar salários que não têm relação com a realidade do torcedor médio. Ele teme que a desconexão entre as estrelas em campo e os torcedores nas arquibancadas esteja aumentando a cada janela de transferências que passa.

O dirigente de 70 anos alertou que o esporte está chegando a um limite em que os números envolvidos simplesmente não podem mais ser justificados para o público. “Estamos entrando em esferas cada vez mais altas que ninguém mais consegue entender”, admitiu Rummenigge, refletindo sobre a tendência de aumento vertiginoso dos salários. “Em algum momento, isso não será mais explicável para as pessoas. Temos que ter um pouco de cuidado no futebol para não apertar demais o parafuso.”