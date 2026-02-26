Getty Images Sport
“É imoral!” – Lenda do Bayern de Munique exige reformas para acabar com a “influência escandalosa” que os agentes exercem sobre os jogadores
Rummenigge critica o poder dos agentes
O dirigente de 70 anos, que continua sendo uma figura extremamente influente na Allianz Arena, expressou suas preocupações durante uma entrevista à FIFA. Rummenigge acredita que a trajetória atual é insustentável e ameaça os próprios fundamentos do esporte.
“Precisamos de reformas porque não pode continuar assim, dado o desenvolvimento que estamos vendo agora, inclusive de natureza financeira”, explicou. “Estamos ficando cada vez mais dependentes de agentes que exercem uma influência escandalosa sobre os jogadores. Agora temos pagamentos a agentes em despesas de transferência que são, eu diria, imorais.”
A corrida desenfreada por talentos de elite
A crítica de Rummenigge surge na sequência da declaração de guerra aos agentes feita pelo presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness. Rummenigge descreveu um ambiente desesperado, em que as equipas estão a perder o sentido de responsabilidade fiscal no calor do mercado de transferências. De acordo com a lenda do Bayern, os clubes ficaram presos em um ciclo autodestrutivo para garantir que não percam as estrelas mais cobiçadas do mundo, independentemente das consequências financeiras a longo prazo ou das implicações éticas dos negócios envolvidos.
O ex-jogador da seleção da Alemanha Ocidental usou uma metáfora vívida para descrever o estado atual do recrutamento. “E os clubes estão obviamente todos prontos para fazer de tudo para que, no final das contas, consigam os jogadores que lhes são exigidos ou com os quais acreditam que podem jogar um futebol de qualidade e bem-sucedido”, explicou Rummenigge. Ele caracterizou essa competição frenética como uma “corrida de ratos”, mas insistiu que a responsabilidade de intervir é dos órgãos governamentais: “Mas precisamos encontrar soluções”.
Preocupações com a explosão salarial
Não são apenas os intermediários que despertam a ira de Rummenigge; os salários astronômicos pagos aos próprios jogadores também estão sob seu microscópio. Com a economia global enfrentando várias pressões, o ícone do Bayern acredita que o futebol corre o risco de isolar sua base de fãs ao normalizar salários que não têm relação com a realidade do torcedor médio. Ele teme que a desconexão entre as estrelas em campo e os torcedores nas arquibancadas esteja aumentando a cada janela de transferências que passa.
O dirigente de 70 anos alertou que o esporte está chegando a um limite em que os números envolvidos simplesmente não podem mais ser justificados para o público. “Estamos entrando em esferas cada vez mais altas que ninguém mais consegue entender”, admitiu Rummenigge, refletindo sobre a tendência de aumento vertiginoso dos salários. “Em algum momento, isso não será mais explicável para as pessoas. Temos que ter um pouco de cuidado no futebol para não apertar demais o parafuso.”
O que vem a seguir para o Bayern de Munique?
Os fãs de futebol de todo o mundo voltarão sua atenção neste sábado para um confronto acirrado entre os líderes da tabela e um decisivo Der Klassiker entre o gigante bávaro Bayern e seu anfitrião, o Borussia Dortmund. O atual campeão entra nesta partida fora de casa com 60 pontos, confortavelmente na liderança da tabela, enquanto o Dortmund o persegue ferozmente em segundo lugar, com 52 pontos.
