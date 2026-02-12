“É grave” – Arne Slot confirma que estrela do Liverpool ficará afastada dos gramados por um longo período após a vitória sobre o Sunderland

Depois de perder Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid, o Liverpool investiu pesadamente para atrair o internacional holandês Jeremie Frimpong do Bayer Leverkusen. Ele está afastado dos gramados desde o final de janeiro devido a um problema na virilha.

Enquanto isso, Conor Bradley passou por uma cirurgia devido a uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. O meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai tem sido frequentemente chamado para substituir na lateral direita, mas ele perdeu a viagem a Sunderland devido a uma suspensão após receber um cartão vermelho direto no final da dramática derrota do Liverpool por 2 a 1 para o Manchester City.

Joe Gomez, que é capaz de atuar em toda a zaga, foi escalado no lugar de Endo contra o Sunderland e pode ser chamado para ocupar essa posição no futuro próximo. Calvin Ramsay é outra opção, mas ele fez apenas uma aparição pelos Reds nesta temporada.

Curtis Jones é outro meio-campista natural que às vezes recua para a defesa e seria uma opção melhor para Slot considerar, já que o Liverpool busca jogar pelas laterais.