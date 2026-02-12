Getty
“É grave” – Arne Slot confirma que estrela do Liverpool ficará afastada dos gramados por um longo período após a vitória sobre o Sunderland
Endo foi retirado de maca durante a partida contra o Sunderland
Não foi definido um prazo para a recuperação de Endo, que continuará a realizar exames médicos, mas ele não estará disponível para jogar por algum tempo. O Liverpool tem sofrido com uma série de lesões nesta temporada, o que não tem ajudado na defesa do título da primeira divisão.
O time começou com Endo na lateral direita na partida contra o Stadium of Light, mas o jogador de 33 anos foi forçado a sair de campo faltando pouco mais de 20 minutos para o fim da partida. Ele se machucou inicialmente ao bloquear um chute e cair de forma desajeitada sobre o tornozelo. O astro japonês tentou continuar jogando, mas caiu novamente e precisou de vários minutos de tratamento antes de ser retirado de maca.
- AFP
Lesão endógena: Atualização sobre o jogador internacional japonês
Ao dar uma atualização sobre Endo, o técnico do Reds, Slot, disse à TNT Sports: “A lesão dele não parece boa. Infelizmente, espero que ele fique fora por um bom tempo novamente. Que mentalidade incrível ele tem, mesmo com as coisas não parecendo nada boas, ele permaneceu em campo e defendeu mais uma jogada.”
Slot continuou em sua coletiva de imprensa pós-jogo: “É uma lesão grave. Ainda não sabemos o quão grave. Ele precisa ser avaliado amanhã. Não sabemos ainda o que é a lesão no pé, mas ela será avaliada amanhã. Presumo que ele ficará fora por um longo tempo. É difícil acreditar no que aconteceu nesta posição de lateral direito.”
Problemas na lateral direita: opções utilizadas pelo Liverpool nesta temporada
Depois de perder Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid, o Liverpool investiu pesadamente para atrair o internacional holandês Jeremie Frimpong do Bayer Leverkusen. Ele está afastado dos gramados desde o final de janeiro devido a um problema na virilha.
Enquanto isso, Conor Bradley passou por uma cirurgia devido a uma lesão no joelho que encerrou sua temporada. O meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai tem sido frequentemente chamado para substituir na lateral direita, mas ele perdeu a viagem a Sunderland devido a uma suspensão após receber um cartão vermelho direto no final da dramática derrota do Liverpool por 2 a 1 para o Manchester City.
Joe Gomez, que é capaz de atuar em toda a zaga, foi escalado no lugar de Endo contra o Sunderland e pode ser chamado para ocupar essa posição no futuro próximo. Calvin Ramsay é outra opção, mas ele fez apenas uma aparição pelos Reds nesta temporada.
Curtis Jones é outro meio-campista natural que às vezes recua para a defesa e seria uma opção melhor para Slot considerar, já que o Liverpool busca jogar pelas laterais.
- Getty Images Sport
Prioridades em Anfield: Desafio dos Reds para ficar entre os quatro primeiros
Slot tem a opção de reorganizar seu elenco para o confronto da quarta rodada da FA Cup contra o Brighton, no sábado, em Anfield, com os Reds precisando decidir qual é a prioridade dessa competição, já que também estão classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões.
O Liverpool está travando uma batalha para terminar entre os quatro primeiros nesta temporada, com a conquista do título consecutivo fora de questão, e ainda tem 12 jogos pela Premier League pela frente.
Atualmente, o time ocupa a sexta posição na tabela, três pontos atrás do quarto colocado, o Manchester United. Slot está ciente da pressão que sofre para garantir a classificação para a competição europeia de elite em 2026-27.
Há rumores de que perder a vaga na Liga dos Campeões pode custar o emprego ao holandês, um ano depois de conquistar o título em sua primeira campanha no comando do time. Há rumores de que Jurgen Klopp pode retornar emocionado a Merseyside, embora o alemão tenha procurado se distanciar dos rumores que sugerem que ele está pronto para deixar o cargo de diretor global de futebol da Red Bull e voltar ao banco de reservas.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade