"É extremamente irritante", disse a jogadora da seleção nacional de futebol à revista Sport Bild. Estamos "nas semanas decisivas da temporada. Quero estar presente todos os dias – e quando a gente é impedida de jogar, sinceramente, não é que se ande por aí de ótimo humor, apesar dos grandes momentos que estão por vir."
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"É extremamente irritante!" A estrela do Bayern, Giulia Gwinn, lamenta a lesão - mas deve poder jogar na reta final da temporada
Na vitória por 5 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo, a partida já havia acabado para Gwinn aos 32 minutos. Mais tarde, veio o diagnóstico: a jogadora de 26 anos havia deslocado o ombro. Após um tratamento conservador, porém, o técnico José Barcala, do Bayern de Munique, mostrou-se cautelosamente otimista. “A primeira impressão é positiva. Se ela reagir bem ao tratamento, a ideia é que ela seja uma opção para os próximos jogos.”
De olho na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona no sábado, Gwinn pode ser um fator importante. “Estamos na posição de azarões, mas mesmo assim eles vão nos respeitar e não vão achar que será uma tarefa fácil contra nós”, disse ela.
O FC Bayern Feminino está prestes a conquistar o título antecipadamente
No entanto, o objetivo principal é outro: “Nós, do Bayern, queremos, em primeiro lugar, conquistar o campeonato, mas, nos últimos anos, temos nos empenhado cada vez mais em buscar conquistas também no cenário internacional.” Com uma vitória na partida fora de casa da Bundesliga na noite de quarta-feira contra o Union Berlin, o Bayern pode garantir o título do campeonato alemão.
Gwinn, que joga em Munique desde 2019 e ainda tem contrato até 2027, também não descarta uma renovação. “No momento, há poucos motivos para abrir mão do que tenho”, disse ela.