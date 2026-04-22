"É extremamente irritante!" A estrela do Bayern, Giulia Gwinn, lamenta a lesão - mas deve poder jogar na reta final da temporada

Na vitória por 5 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo, a partida já havia acabado para Gwinn aos 32 minutos. Mais tarde, veio o diagnóstico: a jogadora de 26 anos havia deslocado o ombro. Após um tratamento conservador, porém, o técnico José Barcala, do Bayern de Munique, mostrou-se cautelosamente otimista. “A primeira impressão é positiva. Se ela reagir bem ao tratamento, a ideia é que ela seja uma opção para os próximos jogos.”

De olho na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona no sábado, Gwinn pode ser um fator importante. “Estamos na posição de azarões, mas mesmo assim eles vão nos respeitar e não vão achar que será uma tarefa fácil contra nós”, disse ela.