Há muito que existiam numerosos rumores em torno dele, além de as conversas sobre uma renovação antecipada do contrato, que expira em 2027, se terem arrastado como pastilha elástica: agora, Karim Adeyemi deixou o Borussia Dortmund e transferiu-se para o FC Barcelona, onde o espera Hansi Flick, um treinador que, em tempos, o ajudou a estrear-se pela seleção alemã. Em vários aspetos, esta é uma boa decisão por parte do BVB, mas também expõe um plano falhado.
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É bom que o BVB deixe Karim Adeyemi sair: curva de aprendizagem animadora com uma admissão dolorosa
Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jogador de 20 anos para o arrancarem de Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, poucos jogadores custaram mais ao clube na sua história. Tratou-se de um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.
Mas agora é fácil constatá-lo: o investimento não deu o retorno que o BVB esperava. Esse é o doloroso reconhecimento que o Dortmund tem de fazer. Adeyemi nunca se tornou uma peça-chave indiscutível nos Schwarz-Gelben, estando, na verdade, sempre longe desse estatuto.
Ainda assim, tornou-se internacional pela seleção na Dortmund e teve momentos de grande brilhantismo. Sob o comando do treinador Niko Kovac, porém, Adeyemi passou recentemente a ser uma opção de rotação, e não um ponto fixo indiscutível no jogo ofensivo. Não o conseguiu com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo teve uma média de utilização de apenas 42 minutos por jogo.
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BVB: Por isso, a venda de Karim Adeyemi é a decisão certa
Adeyemi levou para o relvado, em momentos mais luminosos como na Liga dos Campeões, a sua profundidade e velocidade inimitáveis, e por vezes também fez meias épocas bastante respeitáveis. Mas, no cinzento quotidiano da liga e olhando para uma temporada completa, faltaram-lhe simplesmente a constância e também o profissionalismo para dar o próximo passo decisivo na carreira.
O facto de o Borussia receber agora por ele uma verba fixa de transferência de apenas 22 milhões de euros diz muito, tanto sobre o jogador como sobre o clube. As receitas finais deverão, muito provavelmente, ultrapassar o montante originalmente investido graças a bónus fáceis de atingir, bem como a uma percentagem de 35 por cento numa futura venda. Mas não o vão superar de forma significativa — e esse era, naturalmente, o objetivo em 2022.
Assim, o negócio com Adeyemi não resultou para o BVB. Potencial para oferecer claramente mais em rendimento e em valor de transferência, ele tem sem dúvida. No entanto, isso apareceu com demasiada pouca frequência. Por isso, é correto pôr um ponto final e dar-se por satisfeito com o dinheiro que agora se recebe por um suplente e ausente do Mundial com apenas mais um ano de contrato.
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Caso Adeyemi: o BVB aprendeu com Julian Brandt?
É positivo que, no caso de Adeyemi, se desligue agora a ficha e se reinvista o capital, em vez de passar com ele pelo próximo ciclo de comprovação desportiva, e isso representa para o Borussia uma espécie de curva de aprendizagem. Mostra também uma nova firmeza na liderança desportiva em torno do trio Carsten Cramer, Lars Ricken e Ole Book. O princípio da esperança, que travou o clube demasiadas vezes nas últimas temporadas, parece dar lugar a um pragmatismo mais frio e orientado para o rendimento.
É bem possível que também se tenha aprendido com o caso de Julian Brandt. Em termos heréticos, o clube arrastou com ele a esperança de que um técnico de enorme talento, mas cronicamente inconstante, amadurecesse um dia para se tornar o grande ponto de referência e líder indiscutível. Mas Brandt, cujo contrato não foi renovado, oscilou durante sete anos entre a classe mundial e a classe distrital. Não foi só com ele que o BVB se agarrou teimosamente a uma narrativa que a realidade em campo só raramente sustentava.
Naturalmente, o Dortmund tem agora de garantir substitutos para o setor ofensivo. Encaixaria muito bem na nova história que o clube quer contar no futuro se conseguisse assegurar Said El Mala, um jogador da categoria de estrela em ascensão de 19 anos.
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Quem poderia substituir Karim Adeyemi no BVB?
O Borussia tem grande interesse no jogador de Colónia, que nas suas aparições até agora encarnou exatamente o oposto do muitas vezes aparentemente letárgico Adeyemi. El Mala traz uma despreocupação e uma fome que fariam bem ao jogo do Dortmund, depois das exibições arrastadas e, em termos futebolísticos, muitas vezes pouco inspiradas dos últimos meses.
Assim, a saída de Adeyemi não deverá ser uma perda da qual o clube ainda venha a lamentar-se muito. É o resultado lógico de uma evolução em que ambição e realidade se afastaram demasiado.
Porque isso também se encaixa na narrativa atual do triunvirato de Dortmund: quem quiser no futuro e de forma duradoura desempenhar um papel importante no BVB não pode brilhar apenas quando se acendem os holofotes da Champions League ou quando o adversário oferece espaço suficiente. Tem de o fazer também quando o vento sopra de frente no outono.
Karim Adeyemi: dados de desempenho no BVB
Jogos oficiais Golos Assistências Cartões amarelos Cartões amarelo-vermelhos Cartões vermelhos 146 36 25 27 1 1
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