É bom que o BVB deixe Karim Adeyemi sair: curva de aprendizagem animadora com uma admissão dolorosa

Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jogador de 20 anos para o arrancarem de Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, poucos jogadores custaram mais ao clube na sua história. Tratou-se de um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.

Mas agora é fácil constatá-lo: o investimento não deu o retorno que o BVB esperava. Esse é o doloroso reconhecimento que o Dortmund tem de fazer. Adeyemi nunca se tornou uma peça-chave indiscutível nos Schwarz-Gelben, estando, na verdade, sempre longe desse estatuto.

Ainda assim, tornou-se internacional pela seleção na Dortmund e teve momentos de grande brilhantismo. Sob o comando do treinador Niko Kovac, porém, Adeyemi passou recentemente a ser uma opção de rotação, e não um ponto fixo indiscutível no jogo ofensivo. Não o conseguiu com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo teve uma média de utilização de apenas 42 minutos por jogo.