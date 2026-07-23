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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

É bom que o BVB deixe Karim Adeyemi sair: curva de aprendizagem animadora com uma admissão dolorosa

Bundesliga
Especiais e Opinião
Opinion
Borussia Dortmund
Barcelona
K. Adeyemi
S. El Mala

O Borussia Dortmund cede ao FC Barcelona, em Karim Adeyemi, um jogador que recentemente era suplente e não conseguiu ir ao Mundial. Uma decisão correta, que, no entanto, também expõe um problema do BVB. Um comentário.

Há muito que existiam numerosos rumores em torno dele, além de as conversas sobre uma renovação antecipada do contrato, que expira em 2027, se terem arrastado como pastilha elástica: agora, Karim Adeyemi deixou o Borussia Dortmund e transferiu-se para o FC Barcelona, onde o espera Hansi Flick, um treinador que, em tempos, o ajudou a estrear-se pela seleção alemã. Em vários aspetos, esta é uma boa decisão por parte do BVB, mas também expõe um plano falhado.

  • Há quatro anos, os westfalianos desembolsaram 30 milhões de euros pelo então jogador de 20 anos para o arrancarem de Salzburgo. Muito dinheiro para o Borussia, poucos jogadores custaram mais ao clube na sua história. Tratou-se de um investimento numa promessa para o futuro próximo, mas também a longo prazo.

    Mas agora é fácil constatá-lo: o investimento não deu o retorno que o BVB esperava. Esse é o doloroso reconhecimento que o Dortmund tem de fazer. Adeyemi nunca se tornou uma peça-chave indiscutível nos Schwarz-Gelben, estando, na verdade, sempre longe desse estatuto.

    Ainda assim, tornou-se internacional pela seleção na Dortmund e teve momentos de grande brilhantismo. Sob o comando do treinador Niko Kovac, porém, Adeyemi passou recentemente a ser uma opção de rotação, e não um ponto fixo indiscutível no jogo ofensivo. Não o conseguiu com nenhum dos seus treinadores no BVB. Na última temporada da Bundesliga, o extremo teve uma média de utilização de apenas 42 minutos por jogo.

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  • Karim AdeyemiGetty Images

    BVB: Por isso, a venda de Karim Adeyemi é a decisão certa

    Adeyemi levou para o relvado, em momentos mais luminosos como na Liga dos Campeões, a sua profundidade e velocidade inimitáveis, e por vezes também fez meias épocas bastante respeitáveis. Mas, no cinzento quotidiano da liga e olhando para uma temporada completa, faltaram-lhe simplesmente a constância e também o profissionalismo para dar o próximo passo decisivo na carreira.

    O facto de o Borussia receber agora por ele uma verba fixa de transferência de apenas 22 milhões de euros diz muito, tanto sobre o jogador como sobre o clube. As receitas finais deverão, muito provavelmente, ultrapassar o montante originalmente investido graças a bónus fáceis de atingir, bem como a uma percentagem de 35 por cento numa futura venda. Mas não o vão superar de forma significativa — e esse era, naturalmente, o objetivo em 2022.

    Assim, o negócio com Adeyemi não resultou para o BVB. Potencial para oferecer claramente mais em rendimento e em valor de transferência, ele tem sem dúvida. No entanto, isso apareceu com demasiada pouca frequência. Por isso, é correto pôr um ponto final e dar-se por satisfeito com o dinheiro que agora se recebe por um suplente e ausente do Mundial com apenas mais um ano de contrato.

  • VfL Bochum 1848 v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Caso Adeyemi: o BVB aprendeu com Julian Brandt?

    É positivo que, no caso de Adeyemi, se desligue agora a ficha e se reinvista o capital, em vez de passar com ele pelo próximo ciclo de comprovação desportiva, e isso representa para o Borussia uma espécie de curva de aprendizagem. Mostra também uma nova firmeza na liderança desportiva em torno do trio Carsten Cramer, Lars Ricken e Ole Book. O princípio da esperança, que travou o clube demasiadas vezes nas últimas temporadas, parece dar lugar a um pragmatismo mais frio e orientado para o rendimento.

    É bem possível que também se tenha aprendido com o caso de Julian Brandt. Em termos heréticos, o clube arrastou com ele a esperança de que um técnico de enorme talento, mas cronicamente inconstante, amadurecesse um dia para se tornar o grande ponto de referência e líder indiscutível. Mas Brandt, cujo contrato não foi renovado, oscilou durante sete anos entre a classe mundial e a classe distrital. Não foi só com ele que o BVB se agarrou teimosamente a uma narrativa que a realidade em campo só raramente sustentava.

    Naturalmente, o Dortmund tem agora de garantir substitutos para o setor ofensivo. Encaixaria muito bem na nova história que o clube quer contar no futuro se conseguisse assegurar Said El Mala, um jogador da categoria de estrela em ascensão de 19 anos.

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  • Borussia Dortmund v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Quem poderia substituir Karim Adeyemi no BVB?

    O Borussia tem grande interesse no jogador de Colónia, que nas suas aparições até agora encarnou exatamente o oposto do muitas vezes aparentemente letárgico Adeyemi. El Mala traz uma despreocupação e uma fome que fariam bem ao jogo do Dortmund, depois das exibições arrastadas e, em termos futebolísticos, muitas vezes pouco inspiradas dos últimos meses.

    Assim, a saída de Adeyemi não deverá ser uma perda da qual o clube ainda venha a lamentar-se muito. É o resultado lógico de uma evolução em que ambição e realidade se afastaram demasiado.

    Porque isso também se encaixa na narrativa atual do triunvirato de Dortmund: quem quiser no futuro e de forma duradoura desempenhar um papel importante no BVB não pode brilhar apenas quando se acendem os holofotes da Champions League ou quando o adversário oferece espaço suficiente. Tem de o fazer também quando o vento sopra de frente no outono.

  • Karim Adeyemi: dados de desempenho no BVB

    Jogos oficiaisGolosAssistênciasCartões amarelosCartões amarelo-vermelhosCartões vermelhos
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