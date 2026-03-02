AFP
Traduzido por
“É assustador ouvir mísseis” – O ex-jogador do Manchester United Rio Ferdinand fala sobre o horror do confinamento em Dubai, enquanto “grandes bombas” caem em meio ao conflito entre os EUA, Israel e o Irã
Mudança para Dubai em meio às tensões no Oriente Médio
O ex-zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand e sua esposa, Kate, se mudaram para os Emirados Árabes Unidos em agosto passado em busca de um novo começo. O jogador de 47 anos se mudou com seus filhos - Shae, Cree e Tia - juntando-se a uma lista crescente de celebridades que escolheram Dubai como seu lar. Figuras de destaque, como o ex-boxeador Amir Khan e a atriz de Hollywood Lindsey Lohan, já haviam feito mudanças semelhantes, destacando o forte apelo da cidade como um refúgio exclusivo e seguro para os ricos e famosos.
No entanto, a recente e repentina escalada das tensões geopolíticas envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos abalou violentamente essa sensação de segurança. O conflito transformou essencialmente a luxuosa residência da família em um abrigo improvisado. Em vez de desfrutar do estilo de vida luxuoso normalmente associado à cidade-estado, os Ferdinands se viram navegando em um cenário de confinamento sem precedentes, deixando-os vulneráveis e altamente incertos sobre seu futuro imediato.
- Getty Images Sport
Rio Ferdinand compartilha sua experiência durante o confinamento em Dubai
Falando abertamente em seu podcast, Rio Ferdinand Presents, o ícone de Old Trafford detalhou o impacto psicológico dos terríveis ataques aéreos. O ex-astro da Inglaterra explicou como a situação perturbou sua vida cotidiana. “Foi uma semana diferente para mim, não vou mentir. Em primeiro lugar, estou em ótima forma esta manhã, pois toda a família fez exercícios. Um pouco como na Covid, toda a família está fazendo coisas que normalmente não faríamos juntos”, afirmou.
A incerteza pesou muito sobre Ferdinand. Ele descreveu vividamente os ruídos angustiantes que ecoavam acima de sua casa, admitindo: “É assustador quando você ouve mísseis, aviões e caças... e você ouve grandes bombas”. Reconhecendo seu papel crucial, ele acrescentou: “É explicar aos seus filhos o que está acontecendo e ajudá-los a superar esse momento, o que é importante, especialmente como pai da casa. Você quer tentar manter a calma.”
Família busca segurança dentro de abrigo improvisado
À medida que o nível de ameaça aumentava, a família Ferdinand foi forçada a tomar medidas evasivas. As autoridades e os protocolos de segurança levaram-nos a refugiar-se no subsolo. Refletindo sobre esta mudança drástica, Ferdinand revelou: “Tenho de ser sincero, pessoal, tem sido uma situação um pouco assustadora, mas, ao mesmo tempo, por estranho que pareça, tenho-me sentido muito seguro e protegido. Meu estúdio se tornou meu abrigo. Fomos aconselhados a ir para o porão... e ficamos aqui dormindo com edredons e outras coisas.”
Sua esposa, Kate, deu uma atualização preocupante aos seus seguidores nas redes sociais, confessando que a gravidade dos ataques inicialmente a deixou sem palavras. Tranquilizando seus fãs, a ex-personalidade da televisão escreveu: “Obrigada por todas as suas mensagens e desculpem pelo silêncio... Estamos seguros. O governo está fazendo um trabalho incrível para manter as coisas assim e, apesar do meu nervosismo, sinto que estamos em boas mãos.”
- AFP
Gerenciando a vida familiar durante a agitação regional
Apesar do perigo real, as crianças mais novas conseguiram encontrar um lado positivo inesperado nessa provação aterrorizante. Protegidas das duras realidades do conflito geopolítico, as crianças viram o abrigo de emergência como uma atividade divertida. Como Kate observou em sua mensagem sincera: “Esperamos que esta noite seja mais tranquila, pois a noite passada foi muito assustadora. Embora Cree e Shae tenham adorado, pois não conseguiam acreditar que todos nós dormiríamos no porão”.
A situação é ainda mais complicada porque a família está dividida entre dois continentes. Os filhos mais velhos de Rio, Lorenz e Tate, permaneceram no Reino Unido para seguir carreira no futebol, o que os poupou das ameaças militares ativas. Enquanto isso, Ferdinand equilibra suas obrigações com a mídia e a responsabilidade de proteger seus filhos mais novos em Dubai. Ele conta com a infraestrutura local e mantém uma forte resiliência enquanto sua família enfrenta um período incrivelmente volátil no Oriente Médio.
Publicidade