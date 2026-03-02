O ex-zagueiro do Manchester United Rio Ferdinand e sua esposa, Kate, se mudaram para os Emirados Árabes Unidos em agosto passado em busca de um novo começo. O jogador de 47 anos se mudou com seus filhos - Shae, Cree e Tia - juntando-se a uma lista crescente de celebridades que escolheram Dubai como seu lar. Figuras de destaque, como o ex-boxeador Amir Khan e a atriz de Hollywood Lindsey Lohan, já haviam feito mudanças semelhantes, destacando o forte apelo da cidade como um refúgio exclusivo e seguro para os ricos e famosos.

No entanto, a recente e repentina escalada das tensões geopolíticas envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos abalou violentamente essa sensação de segurança. O conflito transformou essencialmente a luxuosa residência da família em um abrigo improvisado. Em vez de desfrutar do estilo de vida luxuoso normalmente associado à cidade-estado, os Ferdinands se viram navegando em um cenário de confinamento sem precedentes, deixando-os vulneráveis e altamente incertos sobre seu futuro imediato.