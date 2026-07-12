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É a vez de Mbappé... Será que Yamal se tornará o “agente secreto” na última dança de Messi?

Especiais e Opinião
L. Yamal
L. Messi
C. Ronaldo
K. Mbappe
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
Portugal
França
EUA

Disputa acirrada nos últimos metros da Copa do Mundo

No mundo do futebol, há histórias que não se resumem apenas a números, mas são construídas por pequenos detalhes e coincidências que, com o tempo, se transformam em lendas.

E na Copa do Mundo de 2026, parece que Lamine Yamal se tornou um dos protagonistas das histórias mais emocionantes, depois de se ver no centro de um conflito histórico entre diferentes gerações, em meio a comparações incessantes entre o passado, o presente e o futuro.

O jovem espanhol, que ainda não completou 20 anos, não está disputando o torneio apenas em busca da glória com a seleção de seu país, mas tornou-se parte de um cenário com dimensões maiores para a torcida do Barcelona e os fãs de Lionel Messi, depois que seu nome foi associado a um caminho que pode levá-lo a enfrentar seu primeiro ídolo na final da Copa do Mundo.

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    Começando pelo portal do Ronaldo

    A verdadeira história de Yamal começou nas fases eliminatórias, quando enfrentou a seleção de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, nas oitavas de final, em uma partida repleta de simbolismo, por ser um confronto entre um dos maiores jogadores da história e um talento que representa a nova geração.

    Yamal e seus companheiros conseguiram encerrar a aventura da seleção portuguesa e eliminar Ronaldo do torneio, fazendo com que “O Don” deixasse a Copa do Mundo em meio a uma atmosfera de tristeza, enquanto o jovem astro continuava sua jornada rumo a escrever um novo capítulo em sua carreira.

    Além das análises técnicas, a eliminação de Ronaldo teve um significado especial para os fãs de Messi, especialmente porque a rivalidade histórica entre os dois marcou toda uma era no futebol, antes que uma nova geração começasse a escrever sua própria história.

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  • FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    O confronto com Mbappé... Um duelo entre o sucessor e o inspirador

    O próximo confronto contra o Yamal terá um caráter diferente, já que agora ele enfrentará Kylian Mbappé e a seleção da França em uma partida que pode definir qual das duas equipes chegará à final da Copa do Mundo.

    Mbappé, que sempre declarou sua admiração por Cristiano Ronaldo e o considera seu ídolo no mundo do futebol, se vê diante do jogador que encerrou a trajetória de seu ídolo no torneio, em um confronto repleto de simbolismo fora dos limites do campo.

    Por outro lado, Yamal entra em campo como uma das figuras mais destacadas da nova geração e como o jogador que carrega o legado e a filosofia do Barcelona, em meio a uma ligação especial com a torcida do clube, que vê nele uma continuação dos grandes astros que o precederam, com destaque para Lionel Messi.

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    Foto de Messi e Yamal... De um momento histórico ao sonho da Copa do Mundo

    Talvez não haja imagem que resuma melhor a relação simbólica entre Messi e Yamal do que a famosa foto que reuniu o astro argentino e o jogador espanhol quando este ainda era um bebê — uma cena que, com o passar dos anos, se tornou uma das mais compartilhadas do futebol.

    Hoje, depois de muitos anos, o menino se transformou em uma estrela mundial que disputa o maior palco do futebol e sonha em enfrentar o jogador que o inspirou desde a infância.

    Yamal não escondeu seu desejo de enfrentar Messi na final da Copa do Mundo, já que muitos acreditam que esse confronto seria uma cena cinematográfica perfeita: a lenda que fez história e o talento que tenta escrever um novo futuro.

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  • Messi espera... e o caminho passa por Mbappé

    Do outro lado da chave do torneio, a seleção argentina, liderada por Messi, segue em sua jornada rumo à final, em uma trajetória que pode dar aos torcedores a oportunidade de assistir a um dos confrontos mais esperados da história da Copa do Mundo.

    Mas, antes que o sonho se torne realidade, Yamal precisa superar o obstáculo francês, já que Mbappé e seus companheiros estão entre ele e um encontro que pode se tornar uma das partidas mais memoráveis da história do torneio.

    A vitória sobre a França significará mais do que apenas a classificação; ela fará de Yamal o jogador que derrotou Ronaldo e, em seguida, superou Mbappé em seu caminho rumo ao confronto inspirador com o argentino, caso este último consiga passar pela Inglaterra.

  • Para o agente Serlim, a trajetória de Lamine Yamal na Copa do Mundo de 2026 não é apenas uma jornada em busca da glória com a seleção espanhola, mas se transformou em um enredo repleto de drama, especialmente por sua ligação indireta com as rivalidades da geração anterior entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e agora com o novo confronto com Kylian Mbappé. E, considerando a força das seleções restantes, a França, liderada por Mbappé, parece ser um dos maiores obstáculos para qualquer adversário, já que os “Galo” contam com um elenco repleto das maiores estrelas do mundo, e seu capitão busca escrever um final diferente após anos perseguindo o legado de Messi. Mbappé foi um dos principais rivais de Messi na última Copa do Mundo, quando os dois se enfrentaram na final da edição de 2022, na qual o argentino conquistou o título após uma das maiores partidas da história do torneio, impedindo assim que o astro francês conquistasse seu segundo título mundial. Mas agora, parece que Mbappé chega à edição atual com uma motivação renovada, depois de se tornar um dos líderes da geração que tenta encerrar a era de Messi e construir uma nova era; no entanto, seu caminho rumo à glória pode esbarrar, em primeiro lugar, em um jovem talento que carrega muito do simbolismo do Barcelona e do futebol representado por Messi. Depois de ter conseguido eliminar Cristiano Ronaldo da competição, Yamal se depara com outra tarefa ainda mais difícil: enfrentar Mbappé, o jogador que foi um dos principais adversários de Messi nos últimos anos.

    A trajetória de Lamine Yamal na Copa do Mundo de 2026 não é mais apenas uma busca pela glória com a seleção espanhola, mas se transformou em um enredo repleto de drama, especialmente por sua ligação indireta com as rivalidades da geração anterior entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e agora com o novo confronto com Kylian Mbappé.

    Considerando a força das seleções restantes, a França, liderada por Mbappé, parece ser um dos maiores obstáculos para qualquer adversário, já que os “Galo” contam com um elenco repleto das maiores estrelas do mundo, e seu capitão busca escrever um final diferente após anos perseguindo o legado de Messi.

    Mbappé foi um dos principais rivais de Messi na última Copa do Mundo, quando os dois se enfrentaram na final da edição de 2022, na qual o argentino conquistou o título após uma das maiores partidas da história do torneio, impedindo assim que o astro francês conquistasse seu segundo título mundial.

    Mas agora, parece que Mbappé chega à edição atual com uma motivação renovada, depois de se tornar um dos líderes da geração que tenta encerrar a era de Messi e inaugurar uma nova era; no entanto, seu caminho rumo à glória pode esbarrar, em primeiro lugar, em um jovem talento que carrega muito do simbolismo do Barcelona e do futebol representado por Messi.

    Depois de ter conseguido eliminar Cristiano Ronaldo da competição, Yamal se depara com outra missão ainda mais difícil: enfrentar Mbappé, o jogador que foi um dos principais adversários de Messi nos últimos anos.

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