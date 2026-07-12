É a vez de Mbappé... Será que Yamal se tornará o “agente secreto” na última dança de Messi?

No mundo do futebol, há histórias que não se resumem apenas a números, mas são construídas por pequenos detalhes e coincidências que, com o tempo, se transformam em lendas.

E na Copa do Mundo de 2026, parece que Lamine Yamal se tornou um dos protagonistas das histórias mais emocionantes, depois de se ver no centro de um conflito histórico entre diferentes gerações, em meio a comparações incessantes entre o passado, o presente e o futuro.

O jovem espanhol, que ainda não completou 20 anos, não está disputando o torneio apenas em busca da glória com a seleção de seu país, mas tornou-se parte de um cenário com dimensões maiores para a torcida do Barcelona e os fãs de Lionel Messi, depois que seu nome foi associado a um caminho que pode levá-lo a enfrentar seu primeiro ídolo na final da Copa do Mundo.