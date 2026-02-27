Dusan Vlahovic vai ficar? O diretor da Juventus, Giorgio Chiellini, dá a entender que vai oferecer um novo contrato ao atacante, apesar do longo impasse

Ao falar com a imprensa após uma batalha exaustiva de 120 minutos, Chiellini foi rápido em descartar quaisquer rumores sobre a posição do técnico antes de passar a falar sobre a situação contratual do elenco. Ele deixou claro que o clube pretende manter sua atual liderança, recompensando aqueles que demonstraram comprometimento.

“Estamos em um processo de crescimento e saímos desta partida mais fortes”, afirmou Chiellini, conforme relatado pelo Corriere dello Sport. “Só erramos em um jogo e meio — Como e o segundo tempo em Istambul — com Spalletti. Seu futuro nunca esteve em questão, ele é uma prioridade, mas estávamos analisando renovações e agora teremos algumas semanas livres, portanto, mais tempo para sentar, compartilhar planos futuros e formalizar.”

A conversa inevitavelmente se voltou para Vlahovic, que deve retornar aos treinos completos com a equipe na próxima semana. As palavras de Chiellini ofereceram um significativo “raio de luz” para os torcedores que esperam que o ex-jogador da Fiorentina permaneça no clube. Essa demonstração pública de apoio marca uma mudança na narrativa, sugerindo que o impasse anterior sobre os salários pode finalmente ser resolvido por meio de novas negociações.

“Há grande estima, seu amor pela Juve é visível”, acrescentou o chefe da Juventus. “Dusan será um valor agregado para a reta final, encontraremos o tempo e a maneira de entender como poderá ser o futuro juntos.”