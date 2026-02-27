(C)Getty Images
Dusan Vlahovic vai ficar? O diretor da Juventus, Giorgio Chiellini, dá a entender que vai oferecer um novo contrato ao atacante, apesar do longo impasse
A porta está bem aberta para Vlahovic
Entre as questões mais urgentes está a situação de Vlahovic, cujo futuro permanece incerto há meses devido a um impasse contratual de longa data. O jogador da seleção sérvia está afastado dos gramados há três meses devido a uma lesão, mas seu retorno iminente ao time coincide com uma nova abertura do clube em relação ao seu contrato. O diretor de estratégia futebolística da Juventus, Giorgio Chiellini, falou às câmeras para esclarecer a situação após a recente partida da equipe contra o Galatasaray. Durante sua entrevista pós-jogo, o lendário ex-zagueiro expressou sua confiança no projeto atual e abordou especificamente a situação em torno do atacante. O tom da liderança do clube sugere que a porta está aberta para Vlahovic prolongar sua estadia em Turim, desde que os termos sejam adequados para ambas as partes.
Chiellini confirma prioridade de Spalletti e admiração por Vlahovic
Ao falar com a imprensa após uma batalha exaustiva de 120 minutos, Chiellini foi rápido em descartar quaisquer rumores sobre a posição do técnico antes de passar a falar sobre a situação contratual do elenco. Ele deixou claro que o clube pretende manter sua atual liderança, recompensando aqueles que demonstraram comprometimento.
“Estamos em um processo de crescimento e saímos desta partida mais fortes”, afirmou Chiellini, conforme relatado pelo Corriere dello Sport. “Só erramos em um jogo e meio — Como e o segundo tempo em Istambul — com Spalletti. Seu futuro nunca esteve em questão, ele é uma prioridade, mas estávamos analisando renovações e agora teremos algumas semanas livres, portanto, mais tempo para sentar, compartilhar planos futuros e formalizar.”
A conversa inevitavelmente se voltou para Vlahovic, que deve retornar aos treinos completos com a equipe na próxima semana. As palavras de Chiellini ofereceram um significativo “raio de luz” para os torcedores que esperam que o ex-jogador da Fiorentina permaneça no clube. Essa demonstração pública de apoio marca uma mudança na narrativa, sugerindo que o impasse anterior sobre os salários pode finalmente ser resolvido por meio de novas negociações.
“Há grande estima, seu amor pela Juve é visível”, acrescentou o chefe da Juventus. “Dusan será um valor agregado para a reta final, encontraremos o tempo e a maneira de entender como poderá ser o futuro juntos.”
Renovações e estruturas salariais na Juventus
A decisão de manter Vlahovic faz parte de uma estratégia mais ampla para garantir o núcleo do elenco de Spalletti. A Juventus já tomou medidas para contratar o sensacional jogador turco Kenan Yildiz e, segundo relatos, chegou a um acordo com o meio-campista americano Weston McKennie. Espera-se que o novo contrato de McKennie, válido até 2030, seja anunciado oficialmente após o próximo confronto com a Roma. Essas medidas indicam que o clube está disposto a investir em jogadores que se encaixam na visão tática do técnico, mas também está aderindo estritamente a um novo modelo financeiro mais sustentável, que prioriza a responsabilidade fiscal em detrimento de salários exorbitantes.
Para que Vlahovic permaneça em Turim, ele provavelmente precisará ajustar suas expectativas financeiras para se alinhar com o teto atual do clube. Relatos sugerem que a Juventus pretende manter os salários mais altos em torno da marca de € 7 milhões, um limite que Yildiz já se aproximou com sua recente renovação. Vlahovic impressionou a diretoria com seu profissionalismo e senso de pertencimento desde o verão, o que o manteve nos planos do clube, apesar do interesse do AC Milan, Barcelona e vários times da Premier League. O clube agora quer determinar se o sérvio está preparado para comprometer seus melhores anos com a Bianconeri dentro dessas novas restrições econômicas.
A “nova” Juventus pronta para disputar os principais títulos
A identidade tática da equipe sob o comando de Spalletti também é um fator importante nessas negociações contratuais, já que o técnico busca montar um elenco adequado ao seu sistema preferido, o 4-2-3-1. As contratações de Emil Holm e Jeremie Boga, em janeiro, foram feitas especificamente para fornecer a profundidade necessária que antes faltava nas laterais. Spalletti teria revitalizado Vlahovic, colocando-o no centro de seus planos ofensivos antes da lesão. O técnico deseja ter um elenco com dois jogadores para cada posição, garantindo que a equipe possa competir em várias frentes sem perda de qualidade.
À medida que a Juventus entra no mês de março, o foco é duplo: garantir a classificação para a Liga dos Campeões e finalizar a espinha dorsal da equipe para os próximos anos. Com ou sem as riquezas da competição de elite da Europa, o clube está determinado a seguir em frente com um plano claro. Spalletti mostrou que não está motivado pelo seu próprio contrato, mas pela lógica do projeto que está construindo. Ao se reunir com o técnico e jogadores experientes como Vlahovic agora, a diretoria da Juventus espera eliminar a incerteza e garantir que a “nova” Juventus esteja pronta para disputar os principais títulos mais uma vez a partir da próxima temporada.
