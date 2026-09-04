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Dusan Vlahovic finalmente revela a VERDADE por trás de sua amarga saída da Juventus
Atacante sérvio começa aventura na Turquia
Vlahovic oficialmente virou a página em sua passagem pela Juventus. O atacante sérvio se juntou ao Besiktas em uma transferência sem custos neste verão, encerrando uma passagem de quatro anos e meio por Turim. Sua saída põe fim a uma aventura que começou em janeiro de 2022, após uma transferência de € 85 milhões da Fiorentina. Agora atuando na Turquia, o jogador de 26 anos refletiu sobre uma difícil temporada final pela Juventus.
- AFP
Vlahovic questiona seu papel reduzido
Durante seus últimos meses na Juventus, Vlahovic viu seu tempo de jogo ser reduzido de forma significativa. O atacante nascido em Belgrado acredita que caiu na hierarquia simplesmente porque seu contrato estava chegando ao fim. Em entrevista à Mozzart Sport, ele não poupou palavras ao falar sobre a forma como foi tratado.
"Comecei no banco por um motivo bem conhecido: eu estava entrando no último ano do meu contrato. Na minha opinião, esse foi o único motivo", explicou Vlahovic.
Esclarecendo a questão das renovações
Ao longo de sua última temporada na Itália, reportagens sugeriram com frequência que Vlahovic fazia exigências financeiras irrazoáveis. No entanto, o internacional sérvio rejeitou com firmeza essas alegações, insistindo que a cúpula do clube o manteve no escuro.
"Foi escrito que eu estava impondo várias condições para um novo contrato com a Juventus, mas muito disso era falso", revelou. "Por três anos, apesar de tudo o que foi escrito sobre a minha renovação, eu não tive discussões concretas com os diretores até o fim da temporada. Houve muita pressão sobre mim e isso me incomodou, porque eu sei qual é a verdade e o que aconteceu."
- AFP
Um novo começo em Istambul
Com as frustrações na Juventus agora para trás, Vlahovic está totalmente focado em seu novo capítulo na Super Lig. Os torcedores do Besiktas já lhe deram uma recepção calorosa, e o atacante está ansioso para retribuir a confiança.
Enquanto isso, a Juventus precisa seguir em frente com um ataque reformulado. Vlahovic agora está determinado a mostrar exatamente ao gigante italiano o que deixou escapar.
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