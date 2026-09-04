Dusan Vlahovic finalmente revela a VERDADE por trás de sua amarga saída da Juventus

Durante seus últimos meses na Juventus, Vlahovic viu seu tempo de jogo ser reduzido de forma significativa. O atacante nascido em Belgrado acredita que caiu na hierarquia simplesmente porque seu contrato estava chegando ao fim. Em entrevista à Mozzart Sport, ele não poupou palavras ao falar sobre a forma como foi tratado.

"Comecei no banco por um motivo bem conhecido: eu estava entrando no último ano do meu contrato. Na minha opinião, esse foi o único motivo", explicou Vlahovic.