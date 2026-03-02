Getty Images
Dusan Vlahovic está aberto a permanecer na Juventus, apesar do interesse da Premier League no atacante, enquanto as negociações iniciais estão em andamento
Cúpula crucial acontece em Turim
De acordo com relatos recentes, a tão esperada reunião finalmente aconteceu em Turim, podendo servir como catalisador para uma mudança dramática na estratégia de transferências da Juventus. Os Bianconeri estão atualmente passando por um intenso período de negociações internas, trabalhando incansavelmente para garantir o futuro de várias figuras importantes do elenco. Com Kenan Yildiz e Weston McKennie já comprometidos com o clube, os holofotes se voltaram para o seu talismã número nove.
Há meses que especulações cercam o jogador sérvio de 26 anos, especialmente com seu contrato atual se aproximando da data de vencimento em junho de 2026. A reunião inicial entre a diretoria do clube e os representantes do atacante rendeu resultados positivos que poucos esperavam há algumas semanas, indicando um desejo mútuo de encontrar um terreno comum.
Retorno após lesão e apoio a Chiellini
O momento dessas negociações é crucial. Vlahovic ficou afastado dos gramados por três meses devido a uma lesão, mas seu retorno iminente aos treinos com o time na próxima semana coincide com uma nova abertura do clube em relação ao seu contrato. O diretor de estratégia futebolística da Juventus, Giorgio Chiellini, tem sido fundamental nessa mudança, atuando como mediador e apoiando publicamente o atacante após a recente partida exaustiva da equipe contra o Galatasaray.
Em declarações à imprensa, Chiellini ofereceu um importante vislumbre de esperança para os torcedores que esperam que o ex-jogador da Fiorentina permaneça no clube. “Há uma grande estima, seu amor pela Juve é visível”, afirmou Chiellini. “Dusan será um valor agregado para a reta final, encontraremos o tempo e a maneira de entender como poderá ser o nosso futuro juntos.”
Vlahovic sinaliza abertura para permanecer
Talvez a notícia mais encorajadora para os torcedores da Juventus seja a postura altamente receptiva de Vlahovic em relação à renovação do contrato. Apesar das persistentes especulações sobre uma possível transferência para o AC Milan, Barcelona e vários times da Premier League, o atacante deixou claro que sua prioridade continua sendo a Velha Senhora. Seu profissionalismo o manteve firme nos planos do técnico Luciano Spalletti.
De acordo com a Sky Sport, o atacante sérvio reiterou durante uma reunião recente que ainda não chegou a nenhum acordo com outros clubes. Além disso, ele indicou que, antes de negociar com outros times, ouvirá a proposta da Juventus com uma abertura genuína para permanecer em Turim, dando ao clube um grande impulso em seu projeto de longo prazo.
Superando os obstáculos financeiros
No entanto, apesar das vibrações positivas que emanam das negociações iniciais, continua a existir uma diferença económica substancial. Para que esta parceria renovada seja formalizada com sucesso, tanto o clube como o jogador terão de fazer concessões. A Juventus está a aderir rigorosamente a um novo modelo financeiro sustentável e pretende manter os salários mais elevados em torno dos 7 milhões de euros, um limiar que Yildiz atingiu recentemente.
Do outro lado da mesa, Vlahovic precisaria encontrar um meio-termo com o clube. Relatos indicam que o sérvio deve reduzir suas exigências para bem abaixo dos € 10 milhões solicitados até agora, a fim de se adequar às atuais restrições econômicas do clube. Embora superar essa diferença de vários milhões de euros seja um equilíbrio delicado, o desejo mútuo de continuar juntos pode, em última análise, garantir o núcleo do elenco de Spalletti.
