De acordo com relatos recentes, a tão esperada reunião finalmente aconteceu em Turim, podendo servir como catalisador para uma mudança dramática na estratégia de transferências da Juventus. Os Bianconeri estão atualmente passando por um intenso período de negociações internas, trabalhando incansavelmente para garantir o futuro de várias figuras importantes do elenco. Com Kenan Yildiz e Weston McKennie já comprometidos com o clube, os holofotes se voltaram para o seu talismã número nove.

Há meses que especulações cercam o jogador sérvio de 26 anos, especialmente com seu contrato atual se aproximando da data de vencimento em junho de 2026. A reunião inicial entre a diretoria do clube e os representantes do atacante rendeu resultados positivos que poucos esperavam há algumas semanas, indicando um desejo mútuo de encontrar um terreno comum.