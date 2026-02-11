A dupla na mira do Manchester United para substituir Casemiro no meio-campo

Benjamin Sesko manteve a invencibilidade de Carrick no comando do United ao garantir o empate em 1 a 1 contra o West Ham com um gol aos 96 minutos. Foi o segundo gol nos acréscimos do jogador esloveno em três jogos, após ter marcado o gol da vitória aos 94 minutos contra o Fulham. Ele já marcou sete gols no total desde sua transferência de 74 milhões de libras (R$ 523 milhões) do RB Leipzig no início da temporada, embora ainda não tenha sido titular sob o comando de Carrick.

Hargreaves elogiou a forma como Carrick lidou com Sesko, salientando que o United sempre integrou os jovens atacantes gradualmente, em vez de os lançar diretamente em situações difíceis.

Ele explicou: "Acho que a melhor coisa a fazer por um jogador jovem como ele, mesmo que você tenha pago muito dinheiro por ele, é deixá-lo observar e aprender. Era o que se fazia antigamente, há 10 anos. Sabe, um cara como o Sesko seria o quarto atacante de um grande clube. O Manchester United no auge tinha Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ole Gunnar Solskjaer. [Antes disso] Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke."

"E você teria um jovem aprendendo o ofício. Tivemos isso com Danny Welbeck. Ele estava surgindo, tinha 18 anos e provavelmente era nosso quinto atacante quando ganhamos o campeonato. Ele treinava conosco todos os dias e aprendeu muito. Colocá-lo em campo aos 18, 19 ou 20 anos, como fizeram com Marcus Rashford, Anthony Martial e Rasmus Hojlund, que já saiu, não acho que seja bom para o desenvolvimento deles."

"Quando o clube não está bem, eles absorvem toda a pressão. E acho que ter o Sesko e dizer 'Apenas observe do lado de fora, entre nos últimos 25 minutos e você terá suas chances...' E veja bem, não é coincidência que ele esteja se destacando. Eu sei que empresários e jogadores dizem 'Eu quero jogar, eu quero jogar'. Bem, você pode não estar pronto para isso. Então [o Carrick está dizendo] 'Aprenda o básico, eu te ajudo. Estou aqui há 20 anos, já vi isso acontecer, apenas confie em mim'. E está funcionando."