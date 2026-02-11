Getty
A dupla na mira do Manchester United para substituir Casemiro no meio-campo
Busca por um meio-campista se torna prioridade
O United considerou contratar um meio-campista no início da temporada, mas acabou decidindo se concentrar em renovar o ataque, gastando mais de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhões) para trazer Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko, além do goleiro Senne Lammens. O meio-campo já seria a principal área de foco para a próxima temporada, mas a busca por um novo jogador para a posição se tornou ainda mais urgente com a saída de Casemiro.
O brasileiro reforçou imediatamente os Red Devils quando chegou por 70 milhões de libras (R$ 495 milhões) do Real Madrid em 2022, após um início de temporada desastroso sob o comando do novo técnico Erik ten Hag. Casemiro ajudou o United a terminar em terceiro lugar naquela temporada e a conquistar a Copa da Liga Inglesa, mas sofreu uma segunda temporada difícil, o que levou Jamie Carragher a declarar que seu tempo no mais alto nível do futebol havia chegado ao fim.
Casemiro protagonizou uma reviravolta impressionante no último ano, o que torna a tarefa de encontrar um substituto para o pentacampeão da Champions League e capitão da seleção brasileira um desafio enorme para o United.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty Images Sport
Elliot Anerson é o principal alvo
O ex-meio-campista do United, Owen Hargreaves, elogiou Casemiro por provar que críticos como Carragher estavam errados após sofrer "uma falta de respeito desmedida". E ele acredita que o meio-campista do Nottingham Forest, Anderson, é o principal candidato a substituir Casemiro em Old Trafford.
O comentarista da TNT Sports, Hargreaves, disse a GOAL: "Adam Wharton é um jogador realmente bom. Muito inteligente, enxerga o jogo um pouco mais rápido do que a maioria dos jogadores. Ele faz passes de primeira, mas Elliot tem um perfil diferente. Sabe, Elliot é um pouco maior, provavelmente um pouco mais agressivo, então acho que ambos são jovens jogadores super talentosos."
"Acho que o Elliot provavelmente leva vantagem agora, porque ele é um pouco mais físico, mas acho que o Adam é um garoto que poderia jogar com qualquer um porque ele é muito inteligente."
Anderson 'lembra' o Declan Rice
Hargreaves comparou Anderson a Declan Rice e acredita que o ex-meio-campista do Newcastle, que vem formando dupla com Rice no meio-campo da Inglaterra desde setembro, tem o perfil necessário para ter sucesso no United.
"Ele me lembra um pouco o Declan, no sentido de que recebeu oportunidades e está aproveitando-as. Como jogador jovem, ele está se desenvolvendo rapidamente e melhorando a cada dia. Ele tem porte físico, habilidade, tudo. O que eu gosto no Elliot é que ele parece ter personalidade."
"E é disso que você precisa quando as coisas ficam difíceis, porque não se trata tanto de ser um bom jogador. É mais sobre conseguir lidar com a expectativa de jogar em um clube como o Manchester United. Essa é uma das coisas que você não sabe, algo que você não vê nos dados e nos relatórios de olheiros. Ele parece ter muita garra."
- Getty Images Sport
Carrick está certo em fazer Sesko 'observar e aprender'
Benjamin Sesko manteve a invencibilidade de Carrick no comando do United ao garantir o empate em 1 a 1 contra o West Ham com um gol aos 96 minutos. Foi o segundo gol nos acréscimos do jogador esloveno em três jogos, após ter marcado o gol da vitória aos 94 minutos contra o Fulham. Ele já marcou sete gols no total desde sua transferência de 74 milhões de libras (R$ 523 milhões) do RB Leipzig no início da temporada, embora ainda não tenha sido titular sob o comando de Carrick.
Hargreaves elogiou a forma como Carrick lidou com Sesko, salientando que o United sempre integrou os jovens atacantes gradualmente, em vez de os lançar diretamente em situações difíceis.
Ele explicou: "Acho que a melhor coisa a fazer por um jogador jovem como ele, mesmo que você tenha pago muito dinheiro por ele, é deixá-lo observar e aprender. Era o que se fazia antigamente, há 10 anos. Sabe, um cara como o Sesko seria o quarto atacante de um grande clube. O Manchester United no auge tinha Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney e Ole Gunnar Solskjaer. [Antes disso] Teddy Sheringham, Andy Cole e Dwight Yorke."
"E você teria um jovem aprendendo o ofício. Tivemos isso com Danny Welbeck. Ele estava surgindo, tinha 18 anos e provavelmente era nosso quinto atacante quando ganhamos o campeonato. Ele treinava conosco todos os dias e aprendeu muito. Colocá-lo em campo aos 18, 19 ou 20 anos, como fizeram com Marcus Rashford, Anthony Martial e Rasmus Hojlund, que já saiu, não acho que seja bom para o desenvolvimento deles."
"Quando o clube não está bem, eles absorvem toda a pressão. E acho que ter o Sesko e dizer 'Apenas observe do lado de fora, entre nos últimos 25 minutos e você terá suas chances...' E veja bem, não é coincidência que ele esteja se destacando. Eu sei que empresários e jogadores dizem 'Eu quero jogar, eu quero jogar'. Bem, você pode não estar pronto para isso. Então [o Carrick está dizendo] 'Aprenda o básico, eu te ajudo. Estou aqui há 20 anos, já vi isso acontecer, apenas confie em mim'. E está funcionando."
Publicidade