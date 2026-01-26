A dupla na mira do Barcelona para substituir Robert Lewandowski

Lewandowski tem se destacado desde que se transferiu do Bayern de Munique para o Barcelona em 2022, marcando 78 gols em 119 jogos no campeonato. No entanto, o atacante polonês tem sofrido com lesões nesta temporada, o que limitou sua participação a apenas oito partidas como titular na liga.

Embora alguns desejem manter Lewandowski, que marcou nove gols em 812 minutos em campo, é provável que o jogador polonês deixe o gigante espanhol assim que seu contrato com o Barcelona terminar no final desta temporada. E, segundo a ESPN, o clube catalão já identificou dois atacantes para assumir a camisa número nove quando o ex-jogador do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund deixar o clube.

O atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, que concorre à reeleição em março, supostamente "ainda sonha" em contratar Julian Álvarez na próxima janela de transferências. O argentino é alvo de especulações sobre uma possível transferência para o atual campeão do campeonato, mas um acordo para contratar o atacante do Atlético de Madrid deve ser complicado, já que o clube madrilenho provavelmente exigirá mais de € 100 milhões (R$ 627,3 milhões) para negociar Álvarez.

O jogador de 25 anos também não correspondeu às expectativas no Atlético de Madrid nesta temporada, tendo marcado apenas sete gols na primeira divisão espanhola. Além disso, o Barcelona enfrentaria a concorrência do líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, caso o Atlético de Madrid considere vendê-lo na próxima janela de transferências.