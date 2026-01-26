Getty Images Sport
A dupla na mira do Barcelona para substituir Robert Lewandowski
Laporta 'ainda sonha' com Julian Álvarez
Lewandowski tem se destacado desde que se transferiu do Bayern de Munique para o Barcelona em 2022, marcando 78 gols em 119 jogos no campeonato. No entanto, o atacante polonês tem sofrido com lesões nesta temporada, o que limitou sua participação a apenas oito partidas como titular na liga.
Embora alguns desejem manter Lewandowski, que marcou nove gols em 812 minutos em campo, é provável que o jogador polonês deixe o gigante espanhol assim que seu contrato com o Barcelona terminar no final desta temporada. E, segundo a ESPN, o clube catalão já identificou dois atacantes para assumir a camisa número nove quando o ex-jogador do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund deixar o clube.
O atual presidente do Barcelona,
Joan Laporta, que concorre à reeleição em março, supostamente "ainda sonha" em contratar Julian Álvarez na próxima janela de transferências. O argentino é alvo de especulações sobre uma possível transferência para o atual campeão do campeonato, mas um acordo para contratar o atacante do Atlético de Madrid deve ser complicado, já que o clube madrilenho provavelmente exigirá mais de € 100 milhões (R$ 627,3 milhões) para negociar Álvarez.
O jogador de 25 anos também não correspondeu às expectativas no Atlético de Madrid nesta temporada, tendo marcado apenas sete gols na primeira divisão espanhola. Além disso, o Barcelona enfrentaria a concorrência do líder do Campeonato Inglês, o Arsenal, caso o Atlético de Madrid considere vendê-lo na próxima janela de transferências.
Deco prefere Vlahovic
Enquanto isso, o diretor esportivo Deco está avaliando opções de menor custo, com o atacante da Juventus, Dusan Vlahovic, surgindo como um forte candidato para assumir a posição de centroavante de Lewandowski. Esperava-se que Vlahovic deixasse a Velha Senhora na janela de transferências de janeiro, mas sofreu uma lesão no adutor em novembro, o que o afastou dos gramados até março.
Vlahovic foi especulado no Barcelona em 2022, antes de deixar a Fiorentina para se juntar à Juventus. O contrato atual do jogador de 25 anos termina no final da temporada e ele está livre para assinar um pré-contrato com outro clube.
O sérvio tem tido dificuldades para corresponder às expectativas desde que se transferiu para a Juventus em 2022, tendo marcado apenas três gols no campeonato nesta temporada. O Barcelona não é o único clube interessado em Vlahovic; Tottenham e Chelsea, ambos do Campeonato Inglês, também estão de olho no craque da Juventus. O Milan também demonstrou interesse em Vlahovic, com os Rossoneri na esperança de manter o atacante na Itália.
Barcelona de volta aos trilhos após derrota para a Real Sociedad
O Barcelona voltou a vencer e, com isso, assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao derrotar o Real Oviedo em casa, no domingo. Gols de Dani Olmo, Raphinha e Lamine Yamal no segundo tempo garantiram a vitória por 3 a 0 sobre o time recém-promovido de Guillermo Almada, ultrapassando o Real Madrid e assumindo a ponta da tabela, após a derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad na semana passada.
O Real Madrid chegou a assumir brevemente a liderança ao vencer o Villarreal por 2 a 0 no sábado, graças a dois gols de Kylian Mbappé. O francês agora tem sete gols de vantagem na corrida pelo Troféu Pichichi, tendo marcado 21 vezes no Campeonato Espanhol nesta temporada.
Próximos compromissos do Barcelona
O Barcelona volta a campo na quarta-feira, quando encerra sua campanha na Champions League recebendo o Copenhagen. A equipe de Hansi Flick ocupa uma vaga nos playoffs da principal competição de clubes da Europa, mas está empatada em pontos com o PSG, sexto colocado, e a dois pontos do Real Madrid e do Liverpool, terceiro e quarto colocados, respectivamente.
E o Barcelona encerra janeiro com uma visita ao Elche neste fim de semana, em busca do título da liga. Os catalães venceram todas as suas últimas cinco partidas em Elche, incluindo uma vitória por 4 a 0 na última visita ao estádio Martínez Valero, em 2023.
