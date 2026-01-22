Dupla do Manchester United criticada por Ruben Amorim vai ser emprestada a times da segunda divisão
Collyer busca um novo começo após receber críticas de Amorim
O meio-campista Toby Collyer está prestes a selar uma transferência iminente para o Hull City, uma mudança que oferece uma chance de redenção após uma frustrante primeira metade da temporada. O jogador de 22 anos estava emprestado ao West Brom, mas viu seu progresso ser interrompido por uma lesão na virilha e falta de oportunidades, uma situação que atraiu críticas públicas do ex-técnico do United, Amorim, em dezembro.
Amorim, que foi demitido no início deste mês, destacou as dificuldades de Collyer como um exemplo dos desafios que os jogadores da base do United enfrentam ao fazer a transição para o futebol profissional. Falando abertamente sobre a situação do meio-campista poucas semanas antes de sua própria saída, Amorim não poupou palavras quanto o período de empréstimo mau sucedido de Collyer.
"Estou sempre falando sobre a mesma coisa, Toby [Collyer] e essa lesão estão voltando aqui", disse Amorim em dezembro. "Ele é da base, ele jogou aqui, foi para o West Bromwich, e lá ele não está jogando."
Ao defender a utilização de jovens no time principal, ele foi duro ao criticar a postura de alguns atletas formados na base, acusando-os de se sentirem “donos da razão”. “Não precisamos estar sempre distribuindo elogios em todas as situações, porque isso não ajuda”, afirmou. “É por isso que hoje vemos tantos jogadores indo contra os clubes. Isso acontece porque eles se sentem no direito de tudo. Acho que isso é algo que existe dentro do nosso clube. Às vezes falamos dos jogadores, mas eles se esquecem do que significa jogar pelo Manchester United. E, como clube, em alguns momentos, também esquecemos quem somos. Essa é a sensação que eu tenho. Eu entendo o contexto, o ambiente, o momento dos atletas, mas os garotos acabam se sentindo ‘intitulados’.”
A mudança para o Hull City apresenta um desafio e um ambiente completamente diferentes para Collyer. Ao contrário de sua passagem pelo Hawthorns, ele se junta a um time dos Tigers firmemente na disputa pela promoção. O Hull atualmente está em quarto lugar na tabela do Championship, a apenas três pontos do segundo colocado Ipswich Town. Se Collyer conseguir superar o problema na virilha que o afastou desde novembro e entrar na rotação da equipe, ele pode desempenhar um papel fundamental na busca pelo acesso à Premier League.
Amass deve jogar pelo Norwich após uma passagem impressionante no Wednesday
Enquanto Collyer lutava por minutos, o lateral-esquerdo de 18 anos, Amass, teve uma primeira metade de temporada muito mais produtiva, embora estranha. Amass passou os meses iniciais da temporada emprestado ao Sheffield Wednesday, onde se tornou um favorito dos fãs. Ele fez 21 aparições, marcou um gol e ganhou notavelmente dois prêmios de Jogador do Mês, mostrando o alto potencial que o levou a fazer sua estreia no time principal do United em março de 2025.
Apesar de seu sucesso individual em Hillsborough, Amass retornou recentemente ao seu clube de origem e está aguardando os próximos passos. Ele agora está prestes a se juntar ao Norwich City, um time que opera no outro extremo da tabela em relação ao novo time de Collyer. Os Canaries estão imersos em uma batalha pela sobrevivência, mas receberam um impulso maciço na noite de terça-feira ao vencer por cinco gols o West Brom - ironicamente o ex-clube de empréstimo de Collyer -, vitória que os tirou da zona de rebaixamento.
Amass havia atraído interesse de vários outros times do Championship, mas a oportunidade de garantir minutos regulares em Carrow Road parece ter prevalecido. Sua tarefa será fornecer solidez defensiva e um toque ofensivo a uma equipe desesperada para se distanciar da zona de rebaixamento.
A estratégia de empréstimos do United
Essas movimentações ocorrem em um momento crítico para a gestão do United. As críticas de Amorim sobre a eficácia do sistema de empréstimos levaram evidentemente a uma reorganização, garantindo que os talentos mais promissores do clube sejam colocados em ambientes onde não estão apenas preenchendo o elenco.
Collyer, que fez 13 aparições pela primeira equipe do United na última temporada sob o comando de Erik ten Hag e Amorim, é visto como um jogador com potencial significativo. No entanto, aos 22 anos, a necessidade de jogar regularmente é fundamental. Ficar na sala de tratamento ou no banco no West Brom não estava beneficiando nem o jogador nem seu clube de origem.
Da mesma forma, Amass tem um papel importante nos planos de longo prazo do United. Tendo entrado no time principal sob o comando de Amorim no final da temporada anterior - participando de sete jogos nos meses finais - seu desenvolvimento é visto como uma prioridade. A decisão de movê-lo do Sheffield Wednesday para o Norwich sugere que o United está meticulosamente cuidando de sua exposição a diferentes exigências táticas e situações de pressão na segunda divisão.
Seis meses definitivos pela frente
Para ambos os jogadores, os próximos seis meses são definitivos. Collyer deve provar sua condição física e capacidade de influenciar jogos no nível mais alto do Championship, deixando para trás a memória de sua passagem interrompida pelo West Brom e as palavras duras de Amorim. Para Amass, o desafio é a consistência; provar que sua excelente forma no Sheffield Wednesday não foi passageira e que ele pode se adaptar rapidamente a um novo clube lutando por sua sobrevivência.
Com uma nova era surgindo em Old Trafford após a saída de Amorim, ambos os jogadores estarão cientes de que suas performances no Championship serão monitoradas de perto pela nova comissão técnica. Sucesso no Hull City e no Norwich pode ser o bilhete de volta ao grupo principal para a campanha de 2026/27.