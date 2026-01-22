Dupla do Manchester United criticada por Ruben Amorim vai ser emprestada a times da segunda divisão

O meio-campista Toby Collyer está prestes a selar uma transferência iminente para o Hull City, uma mudança que oferece uma chance de redenção após uma frustrante primeira metade da temporada. O jogador de 22 anos estava emprestado ao West Brom, mas viu seu progresso ser interrompido por uma lesão na virilha e falta de oportunidades, uma situação que atraiu críticas públicas do ex-técnico do United, Amorim, em dezembro.

Amorim, que foi demitido no início deste mês, destacou as dificuldades de Collyer como um exemplo dos desafios que os jogadores da base do United enfrentam ao fazer a transição para o futebol profissional. Falando abertamente sobre a situação do meio-campista poucas semanas antes de sua própria saída, Amorim não poupou palavras quanto o período de empréstimo mau sucedido de Collyer.

"Estou sempre falando sobre a mesma coisa, Toby [Collyer] e essa lesão estão voltando aqui", disse Amorim em dezembro. "Ele é da base, ele jogou aqui, foi para o West Bromwich, e lá ele não está jogando."

Ao defender a utilização de jovens no time principal, ele foi duro ao criticar a postura de alguns atletas formados na base, acusando-os de se sentirem “donos da razão”. “Não precisamos estar sempre distribuindo elogios em todas as situações, porque isso não ajuda”, afirmou. “É por isso que hoje vemos tantos jogadores indo contra os clubes. Isso acontece porque eles se sentem no direito de tudo. Acho que isso é algo que existe dentro do nosso clube. Às vezes falamos dos jogadores, mas eles se esquecem do que significa jogar pelo Manchester United. E, como clube, em alguns momentos, também esquecemos quem somos. Essa é a sensação que eu tenho. Eu entendo o contexto, o ambiente, o momento dos atletas, mas os garotos acabam se sentindo ‘intitulados’.”

A mudança para o Hull City apresenta um desafio e um ambiente completamente diferentes para Collyer. Ao contrário de sua passagem pelo Hawthorns, ele se junta a um time dos Tigers firmemente na disputa pela promoção. O Hull atualmente está em quarto lugar na tabela do Championship, a apenas três pontos do segundo colocado Ipswich Town. Se Collyer conseguir superar o problema na virilha que o afastou desde novembro e entrar na rotação da equipe, ele pode desempenhar um papel fundamental na busca pelo acesso à Premier League.