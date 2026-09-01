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'Dupla assustadora!' - campeão da Premier League, Danny Simpson prevê que Bradley Barcola e Alexander Isak darão o título ao Liverpool
Simpson apoia a briga pelo título
O ex-lateral-direito do Leicester City, Simpson, acredita que a chegada de Barcola, cercada de grande repercussão pode levar o Liverpool ao título da Premier League se ele se entender com Isak. O ex-campeão insiste que o recém-contratado ponta francês tem a qualidade explosiva para formar uma parceria assustadora ao lado do atacante sueco no novo ataque de Andoni Iraola. Sua previsão vem depois que o Liverpool fechou um negócio bombástico de £ 123 milhões com o PSG para levar o atacante de 23 anos a Anfield.
- PRESSE SPORTS
Ex-zagueiro avalia contratação
Falando ao LiveFootballTickets, Simpson acredita que o alto preço está de acordo com a realidade do mercado atual: "É uma quantia enorme para o Liverpool gastar £ 120 milhões em Bradley Barcola, mas, com o cenário atual, não estou surpreso.
"Se Elliot Anderson saiu por £ 115 milhões sendo um jogador que não vai oferecer gols, o que se pode esperar? Com Barcola, o Liverpool tem gols garantidos, o que certamente ajudaria na corrida pelo título."
Simpson também analisou o encaixe tático pela ponta: "Minha única preocupação seria o fato de ele atuar naturalmente pela esquerda, e o Liverpool definitivamente precisa de um ponta-direita. Tenho certeza de que ele poderia se adaptar se precisasse, mas não sei se você compra um jogador por esse tipo de dinheiro para colocá-lo fora de posição.
"Mesmo assim, Barcola é um ponta brilhante, passa por jogadores de alto nível com facilidade e é exatamente o tipo de jogador que pode ganhar jogos e troféus praticamente sozinho. Seus pontos fortes estão no drible e na finalização, e esse tipo de objetividade realmente colocará o Liverpool na briga pelo título nesta temporada."
'Aqueles dois podem fazer o time ganhar a liga'
Simpson está convencido de que a velocidade impressionante de Barcola e Isak vai aterrorizar as defesas da Premier League. Ele continuou: "Estou interessado em ver a parceria que ele vai formar com Alexander Isak, porque, se os dois se encaixarem bem e ambos estiverem em forma e voando pelo Liverpool nesta temporada, isso pode ser uma dupla assustadora, os dois podem conquistar o título da liga para eles. Os dois são velocíssimos e, juntos, podem marcar muitos gols nesta temporada se conseguirem se manter em forma."
- APL
Reconstrução ofensiva enfrenta teste
Barcola pode fazer sua estreia pelo Liverpool na sexta-feira, quando o time de Iraola viaja para enfrentar o Ipswich Town em busca de sua primeira vitória na liga. Com a camisa 29, o ponta reforça um ataque que precisa de novo impulso depois de o Liverpool abrir sua campanha de 2026-27 com empates consecutivos. Sua parceria com Isak será testada imediatamente em Portman Road, enquanto o Liverpool tenta dar o pontapé inicial em sua temporada.
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