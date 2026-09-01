'Dupla assustadora!' - campeão da Premier League, Danny Simpson prevê que Bradley Barcola e Alexander Isak darão o título ao Liverpool

Falando ao LiveFootballTickets, Simpson acredita que o alto preço está de acordo com a realidade do mercado atual: "É uma quantia enorme para o Liverpool gastar £ 120 milhões em Bradley Barcola, mas, com o cenário atual, não estou surpreso.

"Se Elliot Anderson saiu por £ 115 milhões sendo um jogador que não vai oferecer gols, o que se pode esperar? Com Barcola, o Liverpool tem gols garantidos, o que certamente ajudaria na corrida pelo título."

Simpson também analisou o encaixe tático pela ponta: "Minha única preocupação seria o fato de ele atuar naturalmente pela esquerda, e o Liverpool definitivamente precisa de um ponta-direita. Tenho certeza de que ele poderia se adaptar se precisasse, mas não sei se você compra um jogador por esse tipo de dinheiro para colocá-lo fora de posição.

"Mesmo assim, Barcola é um ponta brilhante, passa por jogadores de alto nível com facilidade e é exatamente o tipo de jogador que pode ganhar jogos e troféus praticamente sozinho. Seus pontos fortes estão no drible e na finalização, e esse tipo de objetividade realmente colocará o Liverpool na briga pelo título nesta temporada."